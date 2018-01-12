Дожить до выборов: за праздники бензин в Татарстане вырос на 50 копеек, дизель — на рубль

Водители протестуют против повышения цен, но пока только на просторах интернета

Фото: Максим Платонов

«В течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика в регионе», — так при помощи СМС-рассылок татарстанцев призывают бойкотировать сети АЗС. Причина — стремительное повышение цен на горючее. За три недели бензин вырос на 50 копеек, дизель — на рубль. Продавцы и производители оправдываются повышением закупочных цен и акцизов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фейковые протесты

В Татарстане и ряде других российских регионов автовладельцы активно распространяют петицию с призывом выступить против повышения стоимости горючего:

«Всем водителям! Отличная идея, как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 50—60 рублей за литр, а может быть, и больше. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубными, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда более эффективной!»

Далее обращение к автовладельцам: «в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона, допустим, «Лукойла». Организаторы поясняют, мол, если горючее не приобретать так долго, продавец будет вынужден снизить цены, за ним последуют и другие. Предлагается график «отключений» клиентов от сетей АЗС: январь — «Лукойл», февраль — «Башнефть», март — «Газпром», апрель — «Татнефть». Цель акции: «пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 16—20 руб./литр».

Впрочем, на деле петиция оказалась фейком, много лет гуляющим по Сети. Единственное, что в ней меняется, — это цены в зависимости от региона и актуальности. Например, в 2011 году речь шла о другом повышении: «еще немного и мы увидим 30—40 рублей за литр». В украинском сегменте интернета, где эта рассылка сейчас также набирает обороты, речь не о рублях, а о гривнах и других поставщиках: ««В течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона: допустим, это WOG».

Новость о Всероссийской акции против повышения цен на бензин анонсировали многие СМИ, но официальных данных об организаторах акции не было, как и сообщений о том, что она состоялась. Фото og.ru



Кроме того, 25 декабря обещали провести Всероссийскую акцию против повышения цен на бензин. Ровно в полдень в знак протеста водители должны были остановиться на дороге. Новость анонсировали многие СМИ, но официальных данных об организаторах акции не было, как и сообщений о том, что она состоялась.

Бензин поднялся на 50 копеек, дизель — на рубль

Хотя, пока россияне участвуют в топливных протестах лишь виртуально, поводы для подобных акций уже есть. Осенью во многих регионах Поволжья началось резкое повышение стоимости горючего. Следом, в начале декабря, мы зафиксировали рост цен на бензин и в Татарстане. Тогда представители сетей АЗС это отрицали, говоря лишь о повышении оптовых расценок. Но сегодня подтвердили, что под конец года действительно были вынуждены поднять цены:

— Популярные марки бензина выросли на 50 копеек. В том числе и дизель, он даже больше подорожал, и сейчас зимний дизель стоит 40,40 рубля за литр. Цены изменили 24 декабря и с тех пор пока больше не меняли, — сообщил начальник управления реализации нефтепродуктов «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Те же данные приводит и наша аналитическая служба. За последние три недели среди регионов ПФО наиболее заметно топливо подорожало именно в Татарстане. Особенно это относится к популярным маркам бензина и дизелю.

Так, 92-й вырос на 50 копеек, до 37,40 руб./л, сразу в трех городах республики: Казани, Нижнекамске и Альметьевске. В Набережных Челнах — на 42 копейки (37,31 руб./л).

Только в Уфе та же марка подскочила на 48 копеек (37,43 руб./л), а в Чебоксарах, Йошкар-Оле и Самаре повышение составило от 12 до 35 копеек. В Ульяновске стоимость этого вида топлива осталась прежней. Правда, в этих городах горючее все равно дороже или на том же уровне, что и в РТ. Самый дорогой 92-й в округе в Самаре — 38,01 руб./л.

«Это мы всего лишь догоняем оптовые цены»

Другая марка бензина — 95-й — также подорожала, и больше всего, опять же, в нашей республике. В Казани, Альметьевске и Нижнекамске — на 50 копеек, до 40,30 руб./л. В Набережных Челнах — на 47 копеек, до 40,20 руб./л.

В Уфе этот вид топлива вырос на 35 копеек, в Чебоксарах — на 33, в Самаре — на 24, в Йошкар-Оле — на 5. И только в Ульяновске повышения не было. При этом дороже всего в округе 95-я марка стоит в Самаре — 41,01 руб./л.

— Рост на 50 копеек в Татарстане — это же не резкое повышение, это мы всего лишь догоняем оптовые цены, плюс догоняем на рынке по Приволжскому федеральному округу. В ПФО мы где-то посерединке — не самые дешевые, но и не самые дорогие, — пояснил президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

Дизельное топливо в татарстанской столице подскочило на 90 копеек — до 40,40 руб./л, а в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах — на рубль с копейками (40,57, 40,53, 40,57 соответственно). Дизель также заметно вырос в Йошкар-Оле — на 86 копеек, и здесь же он самый дорогой в ПФО — 41,45 руб./л.

Но больше всего из видов топлива в Татарстане подорожал 98-й бензин. В автограде, нефтяной столице и городе нефтехимиков — на 1,2 рубля, до 47,70 руб./л, и это самая высокая цена в ПФО. В Казани марка поднялась на 60 копеек — до 46,10 руб./л.

В ПФО стоимость этого горючего выросла в Уфе (+90 копеек), Самаре (+70 копеек) и Ульяновске (+30 копеек). В Йошкар-Оле и Чебоксарах повышения не было.

Газ резко подорожал в Башкирии — на полтора рубля, в Казани — на 1,2 рубля, еще на рубль — в Набережных Челнах и Чебоксарах. Причем в татарстанской столице он стоит дороже всего — 19 рублей за кубометр.

«Дизель дороже продать за границей, нежели в России»

В прошлом году цены на топливо в России росли в три раза быстрее, чем инфляция, — 7,3% против 2,5%. В целом бензин подорожал на 3 рубля, дизель — на 5.

— По 92-му бензину мы начинали год с 34,90 рубля за литр, закончили с 37,40. Получается, в Татарстане он подорожал за год на 2,5 рубля. Зимний дизель в начале года стоил 37—37,50, а сейчас стал 40,40, то есть он вырос где-то на 3 рубля, — приводит пример Наиль Шайдуллин.

В Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ ожидали, что оптовые цены с января могут снизиться, потому что в декабре они поднялись слишком резко. Но говорить об этом еще рано, торги только начались. К тому же у экспертов нет полной уверенности, что понижение произойдет.

Эксперты полагают, что резкого подорожания все равно не будет. Фото Олега Тихонова

— Сейчас нефть стала стоить 70 долларов за баррель. Премия по дизельному топливу была 4—5 тысяч на тонну, то есть дизель дороже продать за границей, нежели в России. Сейчас еще и доллар подорожал, так, значит, эта премия еще больше выросла. Поэтому товар будет уходить туда, а здесь какая цена будет, сказать не могу, — заявил Ирек Сулейманов.

С учетом повышения акцизов и закупочных цен повышение стоимости горючего ожидается и в этом году. Однако эксперты полагают, что резкого подорожания все равно не будет — его сдержат из-за выборов.

— Это будет обязательно, ну, конечно, выборы будут сдерживать, — подтвердил Ирек Сулейманов. — В целом прогноз на год по опту я пока не могу озвучить, это скакать семимильными шагами. По крайней мере, я надеюсь, что оптовая цена будет снижаться.

Другие участники рынка пока воздерживаются говорить о поведении топливных цен в будущем: «Это я не буду комментировать, неблагодарное это дело», — отказался от прогнозов Наиль Шайдуллин.