Митрополит Феофан: «Мы молимся, чтобы воскресший Христос благословил землю татарстанскую»
Сегодня православные отмечают «праздник праздников» — Пасху Христову. По сложившейся в последние годы традиции, митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан встретил праздник в Раифском Богородицком мужском монастыре. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«На Пасху всегда едем в Раифу»
За час до полуночи почти все машины, следующие в сторону Зеленодольска, сворачивали направо — в Раифский монастырь. Моросящий дождь, темное озеро, на котором светлым островком высвечивалась беседка, подсвеченная колокольня, на ней над входом ярко горят слова «Христос Воскресе», — вот приметы Пасхи этого года в Раифском монастыре. Впрочем, есть и новинка — в киоске недалеко от колокольни можно купить и монастырские пирожки к праздничному столу, и куличи из монастырской трапезной.
Монастырский двор постепенно заполняется народом, оба храма — Грузинский и Троицкий соборы — полны верующими. В Троицком традиционная предпраздничная суета — готовятся к крестному ходу. В Грузинском соборе чуть тише, но к Чудотворному Грузинскому образу Богородицы выстроилась большая очередь. Прихожане перед крестным ходом спешат поставить свечи и написать и подать в церковную лавку записки — за здравие и за упокой.
«Мы, хотя это и не близко, стараемся каждый год приезжать пасхальной ночью именно в Раифу, здесь праздник особенно чувствуется. Старались брать благословение у отца Всеволода, и сейчас, приезжая, вспоминаем его. Очень радостно, что на Пасху здесь служит владыка Феофан», — рассказывает жительница Казани Светлана, приехавшая в Раифу на праздник с мужем и двумя дочерями.
«Мы помним отца Всеволода»
Митрополит Феофан всю Страстную неделю ежедневно совершал службы, но в Раифу, тем не менее, приехал за несколько часов до праздничного богослужения. Перед тем, как войти в Троицкий собор, традиционно владыка уделяет время журналистам.
«Владыка, это у вас уже третья Пасха на казанской кафедре, отличаются ли они чем-либо?», — следует вопрос корреспондента «Реального времени».
«Все начинается с того, растем мы или не растем. Оглянувшись назад, я вижу многое, что у нас сделано на казанской земле, на земле Татарстана. Достаточно войти в Богородицкий монастырь и посмотреть строящийся Казанский собор. Но я бы хотел вспомнить светлой памяти архимандрита Всеволода, очень многое было с ним сделано, мы всегда помним о нем. В церкви есть преемственность, отец Всеволод ушел в иной мир, но монастырь живет и развивается, идут большие реставрационные работы, продолжается духовная жизнь. Посмотрите на нашу молодежь, на волонтерское движение, вот они стройными рядами встречают Пасху Христову вместе с владыкой, вместе с братией монастыря, с народом божьим», — ответил митрополит Феофан.
«Владыка, вы всю неделю усиленно служили, откуда брали силы?», — поинтересовались журналисты.
«Откуда? Только от Бога. По-человечески кажется иногда, что невозможно, трудно. Иногда мне говорят, что невозможно, трудно, тяжело ходить в храм. Не тяжело! В храме во время богослужений человек получает как раз и духовную крепость, и физическую. Поздравляю всех читателей «Реального времени» с праздником. Дай Бог, в эту пасхальную ночь мы верим, мы молимся, чтобы воскресший Христос благословил землю татарстанскую. Всех православных с праздником Святой Пасхи. Мы радуемся празднику вместе со всеми теми, кто исповедует иную веру. Помогай всем Господь», — ответил владыка.
После пресс-подхода митрополит Феофан вошел в Троицкий собор, где у дверей уже можно было видеть хоругви, приготовленные для крестного хода. В храме притушили свет, и на несколько минут повисла тишина. Эта особая тишина Страстной Субботы, когда тысячи прихожане тоже притихли, готовясь к событию, которое произойдет через несколько минут.
Но вот из храма раздалось сначала тихое пение, которое становилось все громче и громче: «Воскресение Твое, Христе Спасе». Хор братии раифской обители был усилен архиерейским хором под управление Дионисия Рогова, и два этих хора мощной звуковой волной словно прорезали влажный сумрак ночи, совпав с колокольным праздничным звоном.
Крестный ход, во главе которого шел владыка Феофан со священниками митрополии и братией монастыря, вышел во двор обители, священнослужители были в белых одеждах, символизирующих праздник. К ним присоединились тысячи верующих, весь двор был заполнен народом, тьму прорезали сотни зажженных свечей. Процессия обогнула Троицкий собор, владыка остановился перед закрытыми дверьми храма. И прозвучали слова, которые все ждали: «Христос Воскресе!». И многотысячный хор на одном дыхании радостно ответил: «Воистину Воскресе!».
В это время небо над Раифой озарилось ярчайшими залпами салюта – эта традиция несколько лет назад была заложена наместником обители архимандритом Всеволодом. Двери храма отворились, митрополит Феофан во главе крестного хода проследовал в собор, где началась радостная пасхальная служба, которая продлилась несколько часов.
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