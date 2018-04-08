Митрополит Феофан: «Мы молимся, чтобы воскресший Христос благословил землю татарстанскую»

Фото: Максим Платонов

Сегодня православные отмечают «праздник праздников» — Пасху Христову. По сложившейся в последние годы традиции, митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан встретил праздник в Раифском Богородицком мужском монастыре. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«На Пасху всегда едем в Раифу»

За час до полуночи почти все машины, следующие в сторону Зеленодольска, сворачивали направо — в Раифский монастырь. Моросящий дождь, темное озеро, на котором светлым островком высвечивалась беседка, подсвеченная колокольня, на ней над входом ярко горят слова «Христос Воскресе», — вот приметы Пасхи этого года в Раифском монастыре. Впрочем, есть и новинка — в киоске недалеко от колокольни можно купить и монастырские пирожки к праздничному столу, и куличи из монастырской трапезной.

Монастырский двор постепенно заполняется народом, оба храма — Грузинский и Троицкий соборы — полны верующими. В Троицком традиционная предпраздничная суета — готовятся к крестному ходу. В Грузинском соборе чуть тише, но к Чудотворному Грузинскому образу Богородицы выстроилась большая очередь. Прихожане перед крестным ходом спешат поставить свечи и написать и подать в церковную лавку записки — за здравие и за упокой.

«Мы, хотя это и не близко, стараемся каждый год приезжать пасхальной ночью именно в Раифу, здесь праздник особенно чувствуется. Старались брать благословение у отца Всеволода, и сейчас, приезжая, вспоминаем его. Очень радостно, что на Пасху здесь служит владыка Феофан», — рассказывает жительница Казани Светлана, приехавшая в Раифу на праздник с мужем и двумя дочерями.

«Мы помним отца Всеволода»

Митрополит Феофан всю Страстную неделю ежедневно совершал службы, но в Раифу, тем не менее, приехал за несколько часов до праздничного богослужения. Перед тем, как войти в Троицкий собор, традиционно владыка уделяет время журналистам.

«Владыка, это у вас уже третья Пасха на казанской кафедре, отличаются ли они чем-либо?», — следует вопрос корреспондента «Реального времени».

«Все начинается с того, растем мы или не растем. Оглянувшись назад, я вижу многое, что у нас сделано на казанской земле, на земле Татарстана. Достаточно войти в Богородицкий монастырь и посмотреть строящийся Казанский собор. Но я бы хотел вспомнить светлой памяти архимандрита Всеволода, очень многое было с ним сделано, мы всегда помним о нем. В церкви есть преемственность, отец Всеволод ушел в иной мир, но монастырь живет и развивается, идут большие реставрационные работы, продолжается духовная жизнь. Посмотрите на нашу молодежь, на волонтерское движение, вот они стройными рядами встречают Пасху Христову вместе с владыкой, вместе с братией монастыря, с народом божьим», — ответил митрополит Феофан.

«Владыка, вы всю неделю усиленно служили, откуда брали силы?», — поинтересовались журналисты.

«Откуда? Только от Бога. По-человечески кажется иногда, что невозможно, трудно. Иногда мне говорят, что невозможно, трудно, тяжело ходить в храм. Не тяжело! В храме во время богослужений человек получает как раз и духовную крепость, и физическую. Поздравляю всех читателей «Реального времени» с праздником. Дай Бог, в эту пасхальную ночь мы верим, мы молимся, чтобы воскресший Христос благословил землю татарстанскую. Всех православных с праздником Святой Пасхи. Мы радуемся празднику вместе со всеми теми, кто исповедует иную веру. Помогай всем Господь», — ответил владыка.

После пресс-подхода митрополит Феофан вошел в Троицкий собор, где у дверей уже можно было видеть хоругви, приготовленные для крестного хода. В храме притушили свет, и на несколько минут повисла тишина. Эта особая тишина Страстной Субботы, когда тысячи прихожане тоже притихли, готовясь к событию, которое произойдет через несколько минут.

Но вот из храма раздалось сначала тихое пение, которое становилось все громче и громче: «Воскресение Твое, Христе Спасе». Хор братии раифской обители был усилен архиерейским хором под управление Дионисия Рогова, и два этих хора мощной звуковой волной словно прорезали влажный сумрак ночи, совпав с колокольным праздничным звоном.

Крестный ход, во главе которого шел владыка Феофан со священниками митрополии и братией монастыря, вышел во двор обители, священнослужители были в белых одеждах, символизирующих праздник. К ним присоединились тысячи верующих, весь двор был заполнен народом, тьму прорезали сотни зажженных свечей. Процессия обогнула Троицкий собор, владыка остановился перед закрытыми дверьми храма. И прозвучали слова, которые все ждали: «Христос Воскресе!». И многотысячный хор на одном дыхании радостно ответил: «Воистину Воскресе!».

В это время небо над Раифой озарилось ярчайшими залпами салюта – эта традиция несколько лет назад была заложена наместником обители архимандритом Всеволодом. Двери храма отворились, митрополит Феофан во главе крестного хода проследовал в собор, где началась радостная пасхальная служба, которая продлилась несколько часов.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов