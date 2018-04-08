ФК «Уфа» — когда амбиции идут впереди кондиций

Почему «казахский Месси» — символ команды Сергея Семака

Матч уфимцев с тульским «Арсеналом» смотрелся не иначе как решающая битва за последнюю путевку в еврокубки на следующий сезон. Обе команды подходили к очной встрече c поражениями в предыдущем туре, и победа одной из них делала ее фаворитом в гонке за евроосень. В результате зрители увидели классный матч, эмоций в котором, однако, было меньше, чем того ожидали. Но ожидания — это, как говаривал Аршавин, ваши, болельщиков, проблемы, а у команд были свои планы. О том, почему «Арсеналу» удалось (2:1) вырваться вперед в борьбе за еврокубки — в материале «Реального времени».

Кто возьмется за переписывание истории

По итогам чемпионата России 2017/18 первые три команды отправятся в Лигу чемпионов, а еще две попытают счастья в Лиге Европы. Кроме того, еврокубковой вполне может стать и шестая строчка. Для этого нужно, чтобы Кубок России завоевал московский «Спартак». И если с первыми пятью местами в турнирной таблице все давно уже ясно, то за шестое схватятся сразу несколько клубов.

Главными претендентами на заветную путевку являются «Уфа» и «Арсенал», которые и сошлись вчера в очном поединке. Перед игрой преимущество было за уфимцами, туляки отставали от подопечных Семака на 2 очка. Весну команды начали идентично — две победы, одна ничья и поражение. Но если «Уфа» проиграла «Зениту», то «Арсенал» неожиданно для всех оступился на московском «Динамо».

Интересно, что в свой исторический еврокубковый сезон команды, вероятнее всего, будут вступать без главных героев — Семака с одной стороны и Дзюбы с другой. Причем обе потери связаны с питерским «Зенитом». Сергея Богдановича, несмотря на продление его контракта с «Уфой», уже сейчас прочат в главные тренеры питерского клуба. А вот Артему Дзюбе, который в очередной раз не сработался с тренером, очевидно, придется вернуться в «Зенит». И если Манчини не дадут второго шанса, что весьма вероятно, нападающий вряд ли захочет остаться в Туле, сколько бы ему здесь ни предложили.

То ли быстрый гол повлиял, то ли что-то еще, но кроме забросов на Дзюбу у туляков ничего не получалось. Фото arsenaltula.ru



Одни на слабости, другие на неожиданности

Уже на 2-й минуте матча Горбатенко достаточно легко прошел по центру поля, отдал на фланг Кангва. Тот немного повозился с мячом и, дождавшись подключения партнера, выдал тому идеальный пас в центр штрафной. Получив отличную возможность Горбатенко ею воспользовался как нельзя лучше: удар, отскок и Беленов оставлен не у дел — 1:0.

Сразу после этого гости перехватили инициативу. Больше всего опасностей возникало со стандартных положений, уфимцы явно пересматривали матч соперника с «Динамо», где оба гола туляков были пропущены с розыгрыша штрафного.

Несмотря на счет, на бровке рвал и метал тренер хозяев. Божовичу явно не нравилось происходящее на поле, и его можно было понять. То ли быстрый гол повлиял, то ли что-то еще, но кроме забросов на Дзюбу у туляков ничего не получалось. Да и действия Артема были немного заторможенными. Хоть он и цеплялся за мячи, эффективность нападающего в начале тайма стремилась к нулю.

Интуиция Божовича не подвела, уфимцы в итоге все же дожали хозяев. Но прежде всего стоит отметить две слабости «Арсенала», благодаря которым гости смогли сравнять счет. Во-первых, по какой-то непонятной причине один из центральных защитников туляков играл персонально против Сысуева. Эту роль выполнял Сунзу, под два метра ростом — в борьбе с нападающим, габариты которого ощутимо меньше. В итоге, пока Стопилла гонялся на фланг за Сысуевым, бороться с высоченным Пауревичем приходилось менее мощному Беляеву.

Во-вторых, подопечные Божовича почему-то не поспевали за подборами. Причем делали это плохо не только возле чужих ворот после скидок Дзюбы, но и возле своих, раз за разом позволяя «Уфе» атаковать вторым и третьим темпом. Благодаря этим двум тотальным недоработкам «Арсенала» уфимцы и смогли сравнять счет. Сысуев вновь убежал от Сунзу и навесил в центр штрафной, где Беляева пришлось страховать Левашову. В борьбу за подбор мгновенно включились игроки «Уфы», и пока футболисты хозяев искали себя на поле, Стоцкий успел пробить по воротам дважды. Вторая попытка оказалась результативной — 1:1.

«Уфа» после этого успокоилась, и этим начал пользоваться Дзюба, впервые получивший возможность работать с мячом в чужой штрафной. Первый момент вышел неопасным — нападающий лишь пожонглировал мячом, а вот спустя 5 минут Артем уже мог забивать свой очередной гол за «Арсенал». Кангва вновь оторвался от опекуна и прострелил вдоль ворот, отправив передачу прямо на голову Дзюбе, но тому не хватило точности. Дальше — больше, хозяева еще дважды пробивали головой из пределов штрафной, однако оба раза сделали это коряво.

Понять дикую радость Горбатенко было несложно — 2:1. Фото arsenaltula.ru



Первый гол в РФПЛ, и сразу дубль

После перерыва характер встречи не поменялся. Туляки продолжали владеть инициативой, которую перехватили еще в конце первого тайма. Уфимцы, казалось, против такого рисунка игры не возражали и выбегали в атаку исключительно по уважительным причинам после ошибок хозяев. Не хватало игре и эмоций, но этот «недостаток» исправил Салатич, прямой ногой врезавший по колену Кангве. Туляки справедливо просили для швейцарца красную карточку, но судья ограничился желтой.

Между тем, на скамейке запасных у обоих тренеров имелись игроки, без которых эти команды совсем недавно невозможно было представить. На 55-й минуте матча Сильвестр Игбун и Михаил Александров отправились разминаться, и в ожидании появления своих важнейших игроков их партнеры устроили на поле скучное «перетягивание одеяла». Интересно, что кроме них в запасе имелись такие звонкие имена, как Новосельцев, Расич, Засеев и Сейдахмет, каждый из которых мог усилить игру в любой момент.

Неспешное течение матча прервал неожиданный выстрел Горбатенко. Удар получился настолько сильным и точным, что вынуть его из дальней девятки ворот было просто невозможно. Считавшийся некогда очень перспективным игроком полузащитник до этого момента не мог забить на протяжении двух сезонов, а в рамках РФПЛ он и вовсе еще не огорчал вратарей. Так что понять дикую радость Горбатенко было несложно — 2:1.

Подопечные Семака, конечно, продолжат отчаянную борьбу за еврокубки, в этом нет никаких сомнений. Однако теперь уже не все зависит от них. Фото arsenaltula.ru



Еркош — как лакмусовая бумажка «Уфы»

В ответ «Уфа» выпустила на поле своего джокера, которого принято называть не иначе как «казахский Месси» — Еркебулана Сейдахмета. Для казахстанского футболиста это не первый выход на поле, но прежде проявить себя ему не удавалось. Матч с прямым конкурентом за еврокубки был самым удачным для этого моментом, и неудивительно, что Семак выпустил молодого игрока.

Как это часто и бывает в футболе, не все из того, что ты ожидаешь, сбывается. Нечто подобное в очередной раз сотворил и Сейдахмет. Уфимцы раз за разом нагружали свой правый фланг, где на свежести и своем неоднозначном для РФПЛ дриблинге ковырялся «Лионель» местного розлива. Пара потерь, «организация» чужих контратак и запутавшийся в ногах мяч в последней атаке — вот что на этот матч с «Арсеналом» припас Еркош. К сожалению, амбиции этого футболиста идут впереди его кондиций, что символизирует состояние всей «Уфы», которая потеряла заветную шестую строчку.

Подопечные Семака, конечно, продолжат отчаянную борьбу за еврокубки, в этом нет никаких сомнений. Однако теперь уже не все зависит от них. Уфимцам необходимо закладывать в свои планы как минимум одну осечку «Арсенала», да и то при благоприятном стечении обстоятельств для них самих. Туляки же, в свою очередь, ведомые сверхмотивированным Дзюбой, с каждым матчем добавляют новых вариантов для достижения цели. У «Уфы» своего Горбатенко, кажется, нет.

Зульфат Шафигуллин