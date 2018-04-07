«Центральный — священный стадион»: «Рубин» волевой победой включается в гонку за еврокубки

А Сердар Азмун заслужил овации болельщиков, оформив дубль

Команда Курбана Бердыева вернулась в борьбу за еврокубки, обыграв (3:2) сегодня в Казани «Ахмат», который лидировал в счете бОльшую часть игрового времени. «Юношеский максимализм» 33-летнего тренера грозненцев, два разных по настроению тайма и голевой прорыв Сердара Азмуна, поставленный под сомнение РФПЛ, — в материале «Реального времени».

Кто такой Михаил Галактионов

Перенос матча на Центральный стадион болельщиков «Рубина» на игру не завлек: зрителей собралось даже меньше, чем на «Казань Арене». Наверняка сказалась и не слишком футбольная погода — довольно обильный дождик заливал столицу Татарстана с 11 утра. Между тем на поле сегодня встречались соседи по турнирной таблице. «Рубин» расположился на 10-м месте, в затылок ему дышал «Ахмат» с отставанием в одно очко. Правда, у грозненцев один матч в запасе.

Интересно, что «Ахмат» под конец прошлого года возглавил 33-летний Михаил Галактионов, известный выводом юношеской сборной России в полуфинал ЧЕ, где его подопечных смогли остановить лишь сверстники из Германии. По тренерским меркам, Галактионов еще совсем молодой специалист и со свойственным молодости максимализмом новый рулевой грозненского клуба заявлял в декабре о желании вывести «Ахмат» в зону еврокубков. Пока, как видим, без особого успеха.

От Азмуна ждут еще большего

Стартовый состав «Рубина» дал немало пищи для размышлений. Прежде всего, довольно неожиданно место в нем потерял Габриэль Энаке — игра румына в первых матчах после зимнего перерыва особых нареканий не вызывала. Выход Олега Кузьмина на правый фланг на Центральном стадионе выглядел некой данью некогда славной истории «Рубина». А вот появление Егора Сорокина в центре обороны можно было предсказать заранее, поскольку особого выбора у тренерского штаба после травмы Руслана Камболова не было.

Азмун забил сегодня дважды, но понятно, что от этого форварда ждут гораздо большего количества голов за сезон



Обращает на себя внимание и второй подряд выход в «старте» Игоря Коновалова. Это связано с небольшой травмой Вячеслава Подберезкина, которую тот получил еще во время сочинского сбора «Рубина». Забегая вперед: матч показал, что если и есть у юного Коновалова кумир из числа экс-рубиновцев, то это, безусловно, Магомед Оздоев. Те же передачи поперек поля или назад.

Кроме того, стало известно, что Рифат Жемалетдинов также получил небольшое повреждение в тренировочном процессе и в заявку на матч не попал, что открыло дорогу в основной состав Сердару Азмуну. Вопреки всем ожиданиям, иранский форвард после зимнего перерыва забивать голы так и не начал. Уже не смешно, но лучший снайпер «Рубина» по-прежнему Жонатас, который еще осенью ушел в «Ганновер». Сегодня Азмун забил дважды, но понятно, что от этого форварда ждут гораздо большего количества голов за сезон, чем имеющиеся три. Вернее — два, поскольку один сегодняшний гол у иранца после матча «украдут». Но обо всем по порядку.

«Ушат холодной воды» от Митришева

Дождик коварно прекратился за несколько минут до стартового свистка. Но как только сигнал прозвучал, грозненцы вылили ушат холодной воды на защитные построения «Рубина». «Ахмат» открыл счет уже на 18-й секунде: Мбенг не реализовал выход один на один, но Митришев был точен на добивании. Чем занимались все три центральных защитника «Рубина» в этом эпизоде — загадка. Самый быстрый гол этого сезона забивался даже не из штрафной, а из вратарской.

Пропустив, казанцы сразу забрали себе мяч, но совсем без остроты у чужой штрафной. Лишь на 26-й минуте матча Федор Кудряшов вывел на удар Павла Могилевца из пределов штрафной, но тот замешкался и позволил Евгению Городову забрать мяч в руки. Через пару минут Азмун не справился с приемом мяча после «закидушки» партнера в штрафную. Атака хозяев в первом тайме оставила гнетущее впечатление, но Курбан Бердыев, видимо, нашел правильные слова, и после перерыва на поле Центрального стадиона вышел совсем другой «Рубин».

После перерыва на поле Центрального стадиона вышел совсем другой «Рубин»



Голевой прорыв Азмуна и метания в итоговом протоколе РФПЛ

Казанцы начали с быстрого гола почти сразу после перерыва. На 49-й минуте Кристиан Нобоа закинул мяч на Сердара Азмуна, а тот разрезающей передачей вывел на ворота Попова. Ивелин технично пробил мимо вратаря и сравнял счет — 1:1. Это уже третий гол Попова за «Рубин». Затем же настало время самого Сердара. Но сначала Кузьмин отчаянным подкатом на 57-й минуте не дал забить форварду гостей Мбенгу, который выскочил почти по центру ворот после передачи из глубины от Исмаэла. А через 7 минут Азмун со второго этажа замкнул подачу со штрафного от Кристиана Нобоа, эффектно зависнув в воздухе — 2:1.

Сегодня из игры «Рубина» явно выпадал Могилевец. Масса ошибок на приеме мяча и в передачах — все это предопределило замену игрока. Хотя замена была вынужденной, поскольку Павел во втором тайме «дернул» заднюю поверхность бедра.

— Показалось, вы были очень расстроены после того, как Могилевец получил травму и покинул поле. Это надолго? — уточнили после матча журналисты у Курбана Бердыева.

— Надеемся, что нет. Завтра сделаем осмотр. Он еще в перерыве говорил, но в связи с тем, что у нас нет замен в центральную линию, попросили его доиграть. Сыграл, сколько было возможно, — пояснил тренер.



Вместо Могилевца на поле появился Гекдениз Карадениз, и с выходом турка на поле тренерский штаб явно угадал. На 70-й минуте Карадениз навесил с фланга, Азмун легким касанием подкорректировал мяч в ворота, а Попов добил, но, по мнению судей, уже за линией ворот. Поэтому гол был записан на счет Сердара Азмуна, который таким образом оформил дубль. Иранец почти сразу ушел отдыхать — на 78-й минуте на поле появился его соотечественник Шекари. Отметим, что болельщики проводили Азмуна овацией, что должно помочь ему вернуть уверенность в своих силах. Правда, через час после завершения игры в «высоких кабинетах» РФПЛ пересмотрели видео и все-таки переписали авторство гола на Ивелина Попова. Который, таким образом, догнал Жонатаса в списке снайперов «Рубина» (4 мяча).

Курбан Бердыев: «Тяжелая победа, но есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут»



Центральный — священный стадион для «Рубина»

Без традиционной ложки дегтя в виде очередного гола в ворота команды Бердыева под занавес встречи не обошлось. На 86-й минуте «Ахмат» нашел в себе силы обострить интригу в матче: Магомед Митришев вслед за Азмуном (или Поповым) оформил свой дубль, замкнув головой скидку от партнера после подачи углового — 3:2. Сразу стало тревожно, учитывая, сколько мячей пропустил в этом сезоне «Рубин» на 90-х минутах, однако оставшееся время казанцы провели уверенно.

— Тяжелая победа, но есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут, — прокомментировал после матча Курбан Бердыев.

— Как оцените игру Олега Кузьмина, который сыграл впервые за долгое время?

— Достаточно хорошо. Мы давно его ждали, травмы не позволяли ему играть. Сегодня сыграл неплохо.



— Какие впечатления от возвращения на Центральный стадион?

— Родное поле. Ностальгия есть. Надеюсь, и на «Казань Арене» все тоже будет хорошо.

Тему Центрального стадиона в послематчевом интервью не обошел вниманием и защитник «Рубина» Цезарь Навас.

— Это очень важная победа для нас. Мы взяли три очка, хотя начали матч очень плохо. В отличие от «Казань Арены», здесь очень хороший газон, что нам на руку. Там было очень много земли и песка, а здесь мы могли играть в пас. К тому же это священный стадион для «Рубина». Хотелось бы играть на Центральном подольше. Команда выиграла здесь много важных матчей, — заявил ветеран «Рубина» после игры.

Цезарь Навас: «В отличие от «Казань Арены», здесь очень хороший газон, что нам на руку»



«Рубин», набрав 3 очка, скакнул сразу на 8-е место в таблице, отставая от «Уфы» (6-е место) всего на три балла. Однако казанцев может обойти «Урал» (9-е место) — если одержит победу в своем матче тура. А «Арсенал» и ФК «Уфа» сегодня сыграют в Туле, так что отрыв от 6-го места (потенциально еврокубкового) может увеличиться.

Ближайший матч «Рубин» снова проведет в Казани и снова на фартовом Центральном. В случае победы над «Ростовом» команда Бердыева уже всерьез может включиться в борьбу за место в еврокубках.

Артур Халилуллов, rubin-kazan.ru