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Видеоопрос: «Что вы думаете о сносе «хрущевок» в Казани?»

07:00, 07.04.2018 16
Видеоопрос: «Что вы думаете о сносе «хрущевок» в Казани?» Фото: Михаил Миронов

Казань может последовать примеру российской столицы — через несколько лет здесь может начаться своя «реновация». Об этом в четверг заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности. По его словам, «возможно, и Казань придет к тому, что сегодня делает Москва, – к сносу старых «хрущевок».

«Что вы думаете о возможном сносе «хрущевок» в Казани?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Ну с одной стороны это хорошо. А с другой, будут строиться одни многоэтажки, некрасиво будет
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  • Анонимно 07 апр
    На видео, машины видны, а номера грязные. Штраф!
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  • Анонимно 07 апр
    Никто не сказал о том что сносить надо не по территориальному принципу (в центре Казани) а по принципу аварийности. А у нас снесут десяток хрущевок на Большой Красной и Университетской и на этом скажут "денег нет но вы держитесь"®. Сносить надо в первую очередь панельные серии хрущевок с ограниченным сроком службы. Кирпичные хрущевки это как правило вполне приличные дома со сроком службы 120-130 лет, поэтому об их сносе говорить преждевременно
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  • Анонимно 07 апр
    Пример Москвы , район Медведково , в ряд стояли семь хрущевок , рядом построили 25-ти этажку и их всех туда загнали .Земля золотая под хрущевками , сносить надо , но всё это обернется против жителей , и в финансовом плане тоже.
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  • Анонимно 07 апр
    Пусть сносят это старье
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    Анонимно 07 апр
    Это старое намного качественней "новизны"
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  • Анонимно 07 апр
    Качество бетона в этом "старье" оборудование по резке бетона не берет! А вот бетон новостроек режет как нож по маслу! Ну, так, для понимания качества строительства в СССР и сегодня.
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  • Анонимно 07 апр
    За снесённую хрущёвку человеку дадут 11 тысяч за метр а заставят купить по 70 тысяч.Внуки ещё расплачиваться будут.А так конечно мечтать не вредно.Но и голову надо иногда включать.
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  • Анонимно 07 апр
    Вы сначала 2,3х этажки снесите,часть соцгорода обновите!
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  • Анонимно 07 апр
    Живем с мужем в панельной капитально-отремонтированной хрущевке, в двухкомнатной квартире, с современным дизайном и техникой. Для счастливой жизни достаточно по метражу. Потратили все сбережения и привели свое жилье в порядок. Надеялись на спокойную жизнь на старости лет. И сейчас, что на горизонте? Переезды, при которых портятся вещи, "чужая" отделка и большие затраты на обустройство, "шуваловка" в ипотеку на пенсии?! Опрос ни о чем, дайте людям возможность самим выбирать как жить и где.
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  • Анонимно 07 апр
    Если все будет так, как показывают в Москве, ТО ДА Казани нужно перенимать опыт!
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  • Анонимно 07 апр
    Не нужен опыт Москвы - Казани. Возможности развития - разные. Менталитет - разный. Путь у каждого будет - свой. Реновация в Москве - тоже по головам людей. Не обольщайтесь и не морочьте голову другим.
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  • Анонимно 07 апр
    Облик города поменяется к лучшему
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    Анонимно 07 апр
    Это спорный вопрос
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  • Анонимно 07 апр
    Снести всё, и построить новые классные дома
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  • Анонимно 08 апр
    Вместо хрущевок построят 9-ти или 20-ти этажные человейники и будут такие же убогие коробки только выше.
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