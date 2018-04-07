Видеоопрос: «Что вы думаете о сносе «хрущевок» в Казани?»

Казань может последовать примеру российской столицы — через несколько лет здесь может начаться своя «реновация». Об этом в четверг заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности. По его словам, «возможно, и Казань придет к тому, что сегодня делает Москва, – к сносу старых «хрущевок».