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Минниханов и Никифоров обсудили развитие Иннополиса

12:44, 06.04.2018
Минниханов и Никифоров обсудили развитие Иннополиса
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров провели совещание по вопросам развития города Иннополиса.

В ходе совещания обсуждалось дальнейшее комплексное развитие наукограда, в частности, строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, развитие жилого сектора. Также были рассмотрены вопросы привлечения новых резидентов в ОЭЗ «Иннополис», передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов и Никифоров также примут участие в заседании Наблюдательного совета КФУ.

ОбществоВласть Татарстан
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