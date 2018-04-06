Минниханов и Никифоров обсудили развитие Иннополиса

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров провели совещание по вопросам развития города Иннополиса.

В ходе совещания обсуждалось дальнейшее комплексное развитие наукограда, в частности, строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, развитие жилого сектора. Также были рассмотрены вопросы привлечения новых резидентов в ОЭЗ «Иннополис», передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов и Никифоров также примут участие в заседании Наблюдательного совета КФУ.