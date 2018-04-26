«Первую партию цветов мы развозили на автомобиле ВАЗ-2114»

Руководитель компании «Цветочный рай» о ее истории и о том, почему конкуренция на цветочном рынке Казани меньше, чем в Перми

Фото: Олег Тихонов

«Цветочный рай» — компания родом из Ижевска, которая из небольшого семейного бизнеса выросла в крупного федерального игрока. Одна из главных причин успеха по мнению генерального директора компании Ринада Агеева в том, что «Цветочный рай» грамотно выбирает регионы для расширения сети и формат. К началу следующего года компания еще увеличит число регионов присутствия, а также откроет второе тепличное хозяйство.

— Ринад, ваша компания сейчас работает в шести регионах с розничными и оптовыми базами и магазинами. Расскажите ее историю — что позволило вам из небольшого семейного бизнеса превратиться в крупную федеральную компанию?

— Для меня цветочный бизнес начинался очень давно, с тех пор, когда я еще был подростком 14 лет. Моя тетя работала в питомнике в Сарапуле (это Удмуртия), он снабжал цветами весь регион. Тетя прошла там карьерный путь от уборщицы до руководителя, и мы с братом помогали тете в этом деле, были на подхвате, и я узнал этот бизнес в разных аспектах изнутри. Брат стал развивать свою карьеру в этом деле, я пробовал себя и в других областях, в строительстве, в игорном бизнесе, работал на мебельной фабрике, сходил в армию. Но после всех проб понял, что это не очень интересно. К счастью, в 2009 году брату пришла идея заняться оптовой торговлей цветов в Перми, я знал это дело, хорошо продавал, и он предложил мне присоединиться к этому делу. На тот момент в основном бизнесе у брата были проблемы, и чтобы уйти с головой в новое дело, ему даже пришлось продать машину. На эти деньги мы купили пробную партию цветов, загрузили машину жены – а тогда это была ВАЗ-2114 – цветами под завязку. С этого и начался наш бизнес, его можно назвать на 100% семейным, ведь и моя супруга, с которой как с клиентом я познакомился в Перми, сейчас работает в компании. Так вот тогда, на заре бизнеса цветы мы закупили в компании-экспортере «Цветочный рай», работая с которым мы стали настолько надежными партнерами друг другу, что взяли их название. Вместе мы хорошо поработали над брендом, усилили его. Первый год нам было очень сложно. Тогда и интернета для поиска клиентов не было, мы брали нашу партию, везли ее на автобусах и трамваях, экономя на бензине. Конечно, мы промахивались первое время и по ассортименту, потому что то, что людям нравилось в нашем родном Ижевске, не нравилось клиентам в Перми. Я переехал туда. Уже со второго года дела стали идти в гору и достаточно динамично. В 2011 году у нас уже была оптовая база в Перми и розничные магазины. Тогда-то мы и решили расширяться в другие регионы. Первым городом, куда мы решили идти, был город Березняки в Пермском крае.

— А когда вы пошли за пределы Пермского края?

— В 2014 году первое наше открытие за пределами края было в Ижевске с розничным направлением, а потом была Казань, Сыктывкар, Уфа, Нижнекамск, где мы работаем через партнеров. Мы расширили базу в Березняках и запустили формат магазинов-дискаунтеров. Сейчас подобные магазины в тренде, но мы усовершенствовали эту модель в нашей розничной сети, как мне кажется, она интереснее и лучше отвечает потребностям покупателям, выбор у нас больше. В 2018 году мы планируем расширение в три региона: Оренбургский край, Мордовия (Саранск) и либо Тольятти, либо Набережные Челны. Помимо этого, у нас есть собственное производство сопутствующих товаров типа топеров, корзинок, поздравительных композиций – всех необходимых аксессуаров для флористов. Производство рентабельнее организовать внутри собственной компании, а не закупать на стороне. Недавно я вернулся из Китая с пробной партией товаров оттуда. Пока мы присматриваемся, но, возможно, разместим там контрактное производство. У нас есть уже тепличное хозяйство в Ижевске и к концу года или к началу следующего мы планируем запустить еще одно.

— В каком регионе?

— Мы склоняемся к тому, чтобы разместить его в Краснодарском крае. Этот регион не совсем удобен нам по логистике, зато максимально подходит по климату для такого хозяйства. Его продукцию мы будем продавать как в своей сети, так и отдавать на реализацию другим сетям.

— Какую долю вашего ассортимента обеспечит собственное цветочное хозяйство?

— То, которое есть сейчас, обеспечивает нам до 5% ассортимента. Новое большое по нашим планам обеспечит до 25%. Это максимум возможного, хотя и немного. Но, к сожалению, наш климат не позволит большего. Да и опыт российских агрономов пока несравним с опытом голландцев, ведь их мастерство формировалось годами и веками. Поэтому даже российские цветы выращиваются из луковиц и семян голландского производства.

Тем не менее динамика положительная, даже то, что я наблюдаю с 2009 года и по сегодняшний день – российское производство очень выросло! Появилось гораздо больше тепличных хозяйств, увеличился ассортимент. Раньше в питомнике ты видел белую и красную розу, сейчас число сортов выросло до 15. В России научились выращивать альстромерии, множество видов тюльпанов, ирисы, хризантемы, лилии, герберы в огромном ассортименте. Все эти цветы мы и планируем выращивать, а также сезонные позиции вроде рассады петуний.

— Где из регионов вашего присутствия конкурентно ситуация сложнее всего? Рискну предположить, что в Казани рынок довольно сложный.

— Нет, когда мы начали развиваться в Перми, я думал, что чем ближе к Москве, тем выше конкуренция. Оказалось, не так. В Казани ситуация на рынке оказалась проще, чем в Пермском крае. Мне не хватит 4-5 рук, чтобы перечислить все оптовые базы там. В Казани же были «Старлайт» и «Крокус». В прошлом году «Старлайт» ушел с татарстанского рынка. Думаю, они не смогли выиграть ценовую борьбу.

— А вы делаете ставку на опт или розницу?

— Нет, приоритетное направление для нас – это оптовая торговля. В нашей практике розница более трудозатратный бизнес. Конкурентная ситуация на розничном рынке гораздо более сложная, кроме того, очень сложно обеспечить в рознице качественные кадры. В трендах сложные букеты, а чтобы составлять их нужно высокое мастерство флориста и его дизайнерский взгляд. Вкладываться в такого специалиста приходится очень много – не каждый может себе это позволить. В Казани у нас оптовая база, существует возможность совершать покупки как корпоративным клиентам, так и в розницу. Заказ можно сделать у нас на сайте opt-fp.ru, либо приехать в любой из филиалов за букетом и сопутствующими товарами. В нашей сети действует накопительная бонусная система, а специально для читателей «Реальное время» действует специальная скидка. Чтобы воспользоваться ею нужно зарегистрироваться на сайте и ввести промо-код «opt-fp.ru». Клиент получит скидку 15%, плюс при доставке заказа бонусную карту с внутренним кэш-бэк сервисом. Скидка действительна при вводе промо-кода, либо предъявлении карты при оплате.





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Фото: Олег Тихонов, vk.com