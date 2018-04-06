Адель Ягудин, INDEVER: «Коллекции тканей всегда актуализированы и составляются специалистами в Европе»

Партнер INDEVER по Республике Татарстан рассказал о коллекции весна-лето — 2018.

Фото: Максим Платонов

Деловая одежда для мужчины — важный элемент имиджа, она должна показать статус обладателя и в тоже время быть удобной и практичной для решения ежедневных задач. Летом бешеный ритм бизнес-встреч слегка сбавляет темпы, но не всегда и далеко не у всех, поэтому требования к качественному костюму возрастают. Российская сеть студий индивидуального пошива INDEVER уже не первый год предлагает поклонникам элегантного стиля последние мировые разработки. «Реальное время» узнало, что ждет казанских модников этой весной и летом.

Современные тенденции в коллекциях тканей

Бренд мужской одежды INDEVER работает в России уже семь лет, в Казани он представлен более трех лет. Индивидуальный пошив мужской одежды, в список которого входят костюмы, пиджаки, брюки, смокинги, пальто, сорочки, плащи, галстуки, обувь и ремни, дает возможность выглядеть на 100%.

Все вещи мужского гардероба изготавливаются с учетом антропометрических характеристик клиента, что позволяет создать поистине уникальную вещь, в которой клиент чувствует себя абсолютно комфортно. С началом весенне-летнего сезона 2018 года, как и всегда, INDEVER предлагает освежить имеющийся гардероб и внести новые краски. Тем более новая коллекция тканей уже во всем многообразии летних цветов и фактур представлена в студии INDEVER, а сотрудники помогут подобрать наиболее подходящую расцветку, фактуру и оформить вещь индивидуальными деталями, например, подберут классное сочетание основной ткани и подклада.

Новая коллекция тканей уже во всем многообразии летних цветов и фактур представлена в студии INDEVER, а сотрудники помогут подобрать наиболее подходящую расцветку, фактуру и оформить вещь индивидуальными деталями



— Коллекции всегда современные, модные и свежие. Специалисты составляют их, исходя из модных тенденций, потребностей рынка и предложений лучших фабрик-производителей Англии и Италии. Наши специалисты формируют коллекцию уже в 2017 году, исходя из трендов, потому что мы постоянно посещаем выставки за границей. Актуальные тенденции по тканям представлены у нас, со всем можно ознакомиться и посмотреть. В наличии всегда более трех тысяч тканей, — рассказывает партнер INDEVER по Республике Татарстан Адель Ягудин.

Основная направленность — бизнес-сьюты, здесь особых заигрываний с цветом быть не может, всегда актуальны серый, синий, два года назад был популярен зеленый цвет, но сейчас он уже отходит. В сезонных коллекциях больше проявляется полоска, клетка же была всегда, вопрос только в ее разнообразии. В предстоящий весенне-летний сезон будет много серых оттенков, кирпичный, рыжий. Новая коллекция отличается легкостью тканей, которые лучше дышат, чем осенне-зимние варианты.

Индивидуальность в каждой детали

— Обычно классический костюм не подвержен серьезным изменениям, в отличие от тех же платьев или другой одежды. Но мы можем обыграть привычный образ с помощью деталей: цвета строчки, подклада, пуговиц. Вероятность, что закажут второй такой же костюм, сводится к минимуму, — уверен Адель Ягудин.

В INDEVER признаются, что хоть подклад чаще всего видит только обладатель костюма, эффект заметен и остальным — расцветки поднимают настроение окружающим



Подклад — особый элемент мужского образа, которому уделяется не меньшее внимание. Костюм может быть с полным подкладом, половинным и совсем без него. Обновление коллекции подкладочных тканей такое же регулярное, как и у костюмных тканей. Есть классические однотонные варианты, а есть и более веселые решения, например пинап, цветы, тропическая тема, стрекозы, фламинго. В этом сезоне с легкостью раскрыта вся летняя тема: коктейли, ананасы, велосипеды. Если вы все еще не захотели на море, то с таким подкладом в пиджаке вам точно моря и солнца не избежать. В INDEVER признаются, что хоть подклад чаще всего видит только обладатель костюма, эффект заметен и остальным — расцветки поднимают настроение окружающим. На пошив костюма уходит 4—6 недель, поэтому для формирования гардероба на лето вам нужно обратиться за индивидуальным пошивом уже сейчас.

Кроме наиболее привычных элементов мужского гардероба, клиенты могут пошить шорты, бермуды, поло, casual-сорочки, которые разнообразят внешний вид и добавят модного градуса.

Total look

Российская сеть студий по индивидуальному пошиву готовится к тому, чтобы в ближайшем будущем покрывать все потребности мужского гардероба. Пошив плащей на весну и пальто на осень уже есть, также запланирован запуск джинсовой линии.

Одеждой здесь не ограничиваются, в 2017 году начался пошив обуви на заказ.

«Если в прошлом году мы предлагали девять моделей, то сейчас их уже сто. Расширился и ассортимент кож, появились такие виды, как скат, акула, крокодил, олень», — приводит примеры Адель Ягудин



— Мы начинали работать по технологии Goodyear, сейчас мы ее сохраняем и внедряем изготовление индивидуальной, трехмерной колодки, которая учитывает все особенности стопы. Если в прошлом году мы предлагали девять моделей, то сейчас их уже сто. Расширился и ассортимент кож, появились такие виды, как скат, акула, крокодил, олень, — приводит примеры Адель Ягудин.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Партнерский материал

Фото Максима Платонова