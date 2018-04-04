Амиран Амирханов: «Прифтис проиграл тренерскую дуэль Итудису. С ЦСКА этого достаточно»

Бывший игрок УНИКСа о причинах поражения казанцев в главной битве «регулярки»

Матч УНИКСа против московских армейцев должен был стать определяющим для расклада сил в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанцы откровенно провалили начало встречи и почти на равных сражались остальные три четверти игры. Однако ЦСКА ошибок не прощает — допустив их, соперник москвичей не может в полной мере рассчитывать на успех, даже действуя на пределе возможностей. В такой ситуации на первый план выходит квалификация тренера — однако действия наставника казанцев Димитриса Прифтиса на этот раз выглядели не слишком оправданно. О том, что именно было не так в игре против ЦСКА и почему комментаторы, обслуживавшие встречу на «Матч-ТВ», заслуживают наказания, — в авторской колонке, написанной для «Реального времени» бывшим игроком УНИКСа Амираном Амирхановым.

Один в поле не воин

Очень хотелось, чтобы УНИКС сотворил небольшое чудо и закончил регулярку на первом месте. Но, как мне показалось, казанцы немного «перенастроились» на игру с ЦСКА, из-за чего провалили первую четверть, пропустили сразу же очень много и уже не смогли отыграть отставание. С армейцами вообще тяжело отыграть такую разницу. Весь матч они подпускали УНИКС максимум на 10-очковую дистанцию. Да и то, случилось это уже в четвертой четверти, когда казанцы включили высокий прессинг, начали поддавливать соперника, «сдваивать в углах». В защите была пара-тройка перехватов подряд, было несколько красивых данков от УНИКСа, но — этого было мало.

Отмечу Антона Понкрашова и Мориса Ндура. Видно было, что Антон очень хочет выиграть у своего бывшего клуба. У него буквально горели глаза, и во многом благодаря его действиям УНИКС смог прибавить в концовке. Понкрашов не боялся брать инициативу в свои руки, агрессивно проходил под кольцо, сыграл против «маленького» ЦСКА, забросил пару важных бросков. Однако один в поле не воин.

У казанцев никто не набрал больше 14 очков. ЦСКА играл очень грамотно, свободных бросков у УНИКСа было очень мало. Почти каждый бросок давался большими усилиями. Показательна статистика Смита, который перед встречей получил награду как лучший игрок лиги в марте — Джамар за вечер набрал всего 6 очков.

Джамар Смит получает мяч, но его тут же накрывают двое

Статистика, к слову, показывает, что УНИКС превзошел хозяев. Но визуально ЦСКА имел по ходу матча преимущество — и в этом компоненте, и в «атаках второго шанса». Бросают, подбирают, и опять казанцам приходится защищаться. Когда ты работаешь в защите 24 секунды и потом мячом вновь владеет соперник, это и психологически очень тяжело. Плюс не в свою игру сыграл наш «большой» Ласме. Он вообще не попал в игру, в отличие от того же Ндура, который идеально провел свой отрезок.

УНИКС не справился с защитой армейцев

Не скажу, что УНИКС был слабо мотивирован. Идти на первом месте, опережая армейцев, — это приятно. Нет, скорее ЦСКА отыграл одну из лучших игр в сезоне. У них сразу после стартового свистка начало все «залетать». Показательный момент, когда Воронцевич попал из невероятного положения, даже не глядя на кольцо. И я уже тогда понял, что Казани в этот вечер будет тяжело. ЦСКА очень хорошо использует моменты, когда соперник неудачно проводит размены при пик-н-роллах. Они закидывали на «больших» под кольцо, и те забрасывали легкие мячи. За счет этого и был обеспечен отрыв в 15 очков.

Защита УНИКСа делает акцент на игре Нандо, а тот пасом находит партнера под кольцом

Казанцы «прогорели» первую четверть, а с ЦСКА такого позволять себе нельзя. Я уже говорил в своем интервью, что против армейцев надо играть все 40 минут, иначе шансов на победу у тебя не будет. Процент попаданий двухочковых у УНИКСа в первой половине не превышал 30%, в то время как у соперника было 60%. С таким процентом выиграть у армейцев невозможно. Хозяева предложили очень агрессивную защиту, к которой УНИКС приспособился не сразу. Позже казанцы сами навязали такую же борьбу, но момент для переворота игры был уже упущен.

Когда мы в мое время играли против армейцев, у нас был тренер из их системы. Он досконально объяснял нам все нюансы, и мы были готовы к ним. Понятно, что ЦСКА такой клуб, которого все просто боятся. Но на самом деле там точно такие же игроки, как и в других командах. Да, есть такое, что когда ты выходишь против ЦСКА, у тебя на подсознательном уровне начинается какой-то мандраж. Надеюсь, придет такое время, когда этот трепет по отношению к ЦСКА в российском чемпионате пройдет и мы увидим другой, более конкурентный баскетбол.

Прифтис тактически проиграл Итудису

Я не знаю, что происходит внутри команды и судить о ней полноценно не могу. Но когда я был в команде Пашутина, мы очень серьезно готовились к играм с ЦСКА. Было такое ощущение, что должна состояться какая-то война. Разбирались мельчайшие детали, мы готовились неделю к этой игре. Постоянно играли комбинации соперника, чтобы они отложились у нас в голове, знали пошагово его действия, чтобы правильно противостоять ему на паркете.

Конечно, со стороны всегда легче говорить. Надо знать психологическое и физическое состояние команды. Все-таки у УНИКСа сейчас идет небольшой спад. Ребята очень сильно хотели победить, но вылетели из еврокубков, и, возможно, это тоже сказалось. У ЦСКА тоже перед этим матчем было поражение от «Жальгириса», но оно не так сильно повлияло на армейцев. При этом сейчас очень сильный подъем у их лидера Нандо де Коло. Недавно он забил сумасшедший «баззер» и после той игры выдает просто нереальный уровень баскетбола. Попадает практически все и «тащит» команду за собой. Плюс для УНИКСа это была выездная игра. Выиграть у ЦСКА в гостях само по себе очень больше достижение.

Если говорить по тактике, то я не понял, почему Прифтис играл против ЦСКА при пик-н-роллах в смену. И именно с Понкрашовым. Да, он большой для своей позиции, он способен играть в «лоу-посте», но я не думаю, что Антон может справиться с тем же Хайнсом или с Хантером, или с «большим» Воронцевичем. Посмотрите, сколько мячей забили из-под кольца именно Антону. Я не говорю, что он виноват во всем, просто эти смены не были равноценными. Раз за разом «большие» ЦСКА продавливали его и спокойно забивали свои очки.





ЦСКА делает размен и с Коломом остается Хайнс

Обратите внимание, как ЦСКА играл против Антона. Или когда Колома держал их большой подвижный Хайнс. Он работал с ним, чтобы Хоакину было очень сложно бросать через него, и в защитных действиях справлялся с ним, ведь он сам по себе подвижный игрок. А с Понкрашовым Родригеса армейцы не оставляли, и когда казанцы впервые успешно провели подобный размен, Итудис тут же взял тайм-аут. И сразу попросил своих, чтобы при пик-н-ролле Хайнс-Родригес не было никакой смены, иначе Антон продавит испанца.

Колома хозяева и вовсе «выключили», впрочем, как и во всех последних матчах УНИКСа. Оно понятно, сложно играть в свою силу, когда тебя уже «выучили» и знают, что ты делаешь в той или иной ситуации. Один из таких моментов — когда Хоакин играет пик-н-ролл, то, если против него играют жесткий заступ, ему уже тяжело найти адресат под «трешку». С ЦСКА, например, если он шел в обыгрыш, его под опеку брал «большой» игрок, который может его закрыть, не дать бросить. Итудис поставил против него Курбанова — и все, это сразу убивало атаку УНИКСа, а иногда и защиту (на скрине). Единственный выход из всего этого — помощь партнеров, но такого в матче с ЦСКА не было.

Колом остается наедине с Курбановым в трехсекундной зоне

О непрофессионализме телекомментаторов «Матч-ТВ»

Отдельно скажу о комментаторах канала «Матч-ТВ», которые в очередной раз «болели» за одну из команд. Было очень неприятно такое отношение к казанским игрокам. Да, ты можешь болеть за одну из команд, никто тебе это не запрещает, но когда ты работаешь на всю страну, сдерживай себя!

Когда ЦСКА увеличивал отрыв, они такую радость демонстрировали, что уму непостижимо. А когда УНИКС прибавил, вдруг сделались нейтральными. Просто смешно! Такого не должно быть, если ты профессионал. Когда ты работаешь на внутренней арене, то у тебя априори не может быть ярко выраженных предпочтений.

Я согласен с дирекцией Единой лиги ВТБ, которая выразила протест по поводу работы комментаторов на матче «Химки» — УНИКС. И мы наблюдаем это уже достаточно давно, еще со времен Гомельского, который и задал подобный «тренд». Заметьте, он уже почти не комментирует матчи армейцев в ВТБ. А почему? Потому что он позволял себе лишнее, мог сказать такое неприятное по игроку, что становилось не по себе. Все же помнят историю с Лавриновичем. Я тогда в эфире услышал и очень расстроился, когда Гомельский на всю страну кричал на Дариуша: «Сними майку ЦСКА, не позорь наше имя!». Ну как такое можно говорить, это вообще нереально! Наверное, это смешно для стороннего зрителя, но человеку, который привязан к клубу и против которого болеют собственные же комментаторы, от этого совсем не весело.