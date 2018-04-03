«ЦСКА видит все ошибки и не прощает их»

В поединке лидеров Единой лиги ВТБ армейцы вновь были наголову сильнее УНИКСа

Игра команд, занимающих два верхних места в таблице Единой лиги ВТБ, анонсировалась не иначе как «главный матч весны». К нему казанцы подошли с единственным поражением в 16 встречах, которое подопечные Димитриса Прифтиса потерпели 10 декабря как раз в матче с армейцами. Бессменный чемпион же, уже досрочно выигравший «регулярку» Евролиги, имел в пассиве два проигрыша, полученных в течение одной январской недели от «Локомотива» и «Зенита». Чемпионат вышел на финишную прямую, и победа над ЦСКА делала казанцев практически недосягаемыми. Правда, с учетом нестабильной, хотя и очень веселой, игры УНИКСа рассчитывать на выигрыш во вчерашнем матче было крайне самонадеянно. К тому же по итогам 18 предыдущих очных встреч в рамках Лиги ВТБ перевес российского «гегемона» неоспорим — 16:2. И после матча в Москве он подрос, что называется, без шансов (63:80) — свидетельствует известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Победа над Казанью — реабилитация перед болельщиками

ЦСКА не особо стабилен — 30 марта, уже в ранге досрочного победителя группового турнира Евролиги, подопечные Дмитриса Итудиса провели «плохой», по его словам, поединок в Каунасе, проиграв «Жальгирису» 73:85. Вернувшись в Москву, армейцы не получили и дня передышки, сразу же начав готовиться к приему лидера чемпионата Единой лиги. «Снова впереди сложный матч, — поделился своими соображениями с клубным сайтом греческий специалист. — УНИКС очень хорошая команда, которая сегодня является лидером Лиги ВТБ, Будет трудно, но мы должны реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе».

УНИКС, в отличие от москвичей, свой последний матч выиграл у «Химок», с которыми подопечные Итудиса, скорее всего, встретятся в четвертьфинале главного клубного соревнования континента. Но, право же, такая победа только добавляет седых волос наставнику — вести по ходу поединка с комфортным отрывом в 10—15 очков, довести преимущество до «плюс 17» и в течение менее чем одной четверти полностью его растерять, чтобы потом героическими усилиями установить окончательные «+3». Ну что тут скажешь, валидольщики, да и только.

Тем не менее перипетии игры забываются, а счет остается, и с учетом того, что до конца «регулярки» Лиги ВТБ казанцам из топ-5 баскетбольного рейтинга предстоит сойтись только с «Зенитом» в последнем туре, вчерашняя победа «де-факто» приносила УНИКСу первое итоговое место. Прифтис обозначил и главные ингредиенты этой победы: «Это будет очень сложная игра. Уровень ЦСКА не подлежит сомнению. Я думаю, что это лучшая команда Евролиги по «чтению игры» и движению мяча. Мы должны быть сконцентрированы на 100% и играть с такой же отдачей, чтобы противостоять им. Иначе нам будет сложно».

По индивидуальным показателям лидеров расклад перед игрой был примерно равным. Преимущество армейца Нандо Де Коло в очках (17,35) над казанцами Джамаром Смитом (14,95) и Стефаном Ласме (15,94) компенсировалось статистикой казанца Хоакина Колома в сравнении с его соотечественником Серхио Родригесом в передачах (6,43 против 4,69) и Ласме в сравнении с Уиллом Клайберном в подборах (6,25 против 4,6). Но баскетбол — игра командная, так что со стартовым свистком эти цифры можно было отложить в сторону и окунуться в гущу борьбы.

К этой игре казанцы подошли с единственным поражением в 16 встречах, которое подопечные Димитриса Прифтиса потерпели 10 декабря как раз в матче с армейцами



Прифтис ошибся со стартовым составом

Соперники выставили на встречу оптимальные составы — у ЦСКА лишним иностранцем оказался Лео Вестерманн. Еще один легионер «красно-синих» Виктор Радд, переподписанный чемпионом до конца сезона, заявлен только на Евролигу. Непривычно было то, что в старте гостей на площадку вышел Понкрашов, а не Колом, как обычно. Компанию российскому разыгрывающему составили Локетт, Эжим, Ласме и Смит. Последний совершил первый в игре точный дальний бросок, но три остальные «трехи» казанцев на первых минутах ударились в дужку кольца, в то время как двухочковые их оппонентов легко проникали в домашнее для армейцев кольцо. При счете 3:8 после 3 минут игры Прифтис взял первый тайм-аут — атаки хозяев сходу разбивали прессинг гостей.

Хуже начала для казанцев трудно было придумать — рывок ЦСКА 8:0 за две минуты обеспечил хозяевам почти двузначное преимущество. После дальнего попадания Хиггинса приставку «почти» стало возможным убрать — 3:13, и Прифтис заменил Понкрашова на Колома, введя в игру еще и Колесникова. Быстрые замены стали свидетельством того, что наставник УНИКСа ошибся как минимум с одной позицией (разыгрывающего) в старте, и прошло еще почти 7 минут после попадания Смита (и рывка москвичей 15:0), прежде чем гости вновь провели результативные атаки, причем мячи забросили именно те, кто вступил в игру со скамейки — Колесников и Ндур. Под конец крайне неудачно проведенной первой четверти Прифтис поменял уже 80% стартового состава — Шуховцов вышел вместо Ласме.

Четверть была провалена казанскими баскетболистами со счетом 9:23, а тут еще и сбитый прицел и даже некоторый авантюризм безусловного лидера татарстанцев Колома, вкупе с поврежденным пальцем Шуховцова, сулили УНИКСу неприятные последствия.

«ЦСКА видит все ошибки и не прощает их»

С выходом Трушкина защитная схема УНИКСа несколько поменялась, а сам татарстанский воспитанник выстрелом из-за дуги открыл второй период и дал сигнал партнерам: пора организовывать погоню. Ндур последовал примеру россиянина — 14:23, но на 0:5 хозяева ответили своими 7:0 и восстановили двойной перевес в счете — 14:30. К этому моменту поступили сведения и о переломе пальца у казанского центрового. В соревновании дальнобойщиков на первый план выдвинулись Трушкин и Воронцевич, а на табло до середины второй четверти сохранялся статус-кво — 19:35.

Хуже начала для казанцев трудно было придумать – рывок ЦСКА 8:0 за 2 минуты обеспечил хозяевам почти двузначное преимущество



Последняя пятиминутка первой половины встречи приобрела для гостей решающее значение — надеяться на отыгрыш «двадцатки» за 20 минут у такой команды, как ЦСКА, было утопией. Тем временем защита Итудиса сбоя не давала и, опираясь на этот фундамент, Хиггинс, Хантер и компания стали баловать публику слэм-данками и прочими «вкусностями» на чужом кольце. Отставая «минус 20», Прифтис попросил очередной тайм-аут, но он мало что изменил — одиночные прорывы к щиту Смита и Локетта, удачный «трюндель» Колома оставались одиночными всплесками на фоне хозяйского бетона в обороне и полета в нападении. Процент попадания двухочковых у казанцев к большому перерыву едва превысил отметку 25 — с такой кучностью стрельбы, более свойственной российским биатлонистам, на перелом в матче рассчитывать было наивно. Попытки переиграть хозяев в скорости тоже не давали результата — возрастало количество потерь, баскетбол начинал напоминать стритбол, но и в этом варианте игры «армейцы» смотрелись поинтереснее. К тому же у казанцев резко увеличилось количество фолов, и хотя вторую четверть гости проиграли не так безнадежно, как первую — 17:22, общий разрыв 45:26 в пользу ЦСКА к большому перерыву подчеркивал, что слишком много нашей командой было потеряно на старте поединка. Увы, развитие событий подтверждало предматчевое наблюдение Прифтиса: «ЦСКА видит все ошибки и не прощает их». К сожалению, главной ошибкой со стороны УНИКСа стали оплошности именно главного тренера как с определением стартового состава, так и с выбором тактики на главный матч весны.

Воронцевич оказался прав

Итоги первой половины противостояния подвел форвард москвичей Андрей Воронцевич. Он же предположил сценарий, по которому события будут развиваться после перерыва: «УНИКСу терять уже нечего, они навяжут более жесткий и более быстрый баскетбол с напором на наш щит и нам надо будет предельно сконцентрироваться, чтобы не дать сопернику разгуляться».

Нападающий как в воду глядел. Казанцы побежали, совершили во второй раз за вечер рывок 5:0 — первые свои очки набрал Трент Локетт. В защите тоже стало что-то получаться, причем тот же Локетт показал, что даже у «армейских» корифеев можно чисто отбирать мячи. Общую картину, впрочем, эти локальные достижения не изменили — к 27-й минуте хозяева вели те же «+19», и от УНИКСа оставалось ожидать разве что того же, что смогли сделать в матче с ними «Химки», совершившие рывок 16:0. Локетт в третьей четверти стал главным забойщиком у гостей: он несколько раз подряд попал, в том числе из-за дуги, в то время как до перерыва смазал все свои попытки.

После штрафных Хиггинса разрыв достиг 23 очков — 61:38, и Итудис дал поиграть Фридзону и Хряпе, задействовав таким образом почти всю скамейку. Спасать Казань в одиночку ринулся висящий на флажке с четырьмя фолами Понкрашов. Он, не видя никого из партнеров, рвался к кольцу, заставлял соперников фолить на себе, с переменным успехом исполнял штрафные и тем самым немного завел команду. Стройность обороны ЦСКА была несколько утеряна, но понять хозяев было можно — они лидировали с таким гигантским отрывом, что могли позволить себе небольшой «расслабон». На предпоследней минуте третьего периода казанцы забили свой самый красивый мяч, когда Локетт одной рукой сверху замкнул гениальный пас Эжима, взятого в тиски двумя защитниками. Этот бросок воодушевил подопечных Прифтиса, они совершили подряд еще несколько перехватов, сократили разрыв с «минус 21» до «минус 14» и даже впервые выиграли четверть — 25:23.

Агрессивный прессинг УНИКСа дивидендов гостям не приносил



Локетт и Понкрашов не помогли УНИКСу сохранить лицо

Агрессивный прессинг УНИКСа, о котором предупреждал Воронцевич, дивидендов гостям не приносил, забирая почти каждый второй подбор на чужом щите. Казанцы так часто промахивались, что разрыв в счете почти не сокращался. И все же «безумству храбрых поем мы песню» — Локетт и Понкрашов действовали настолько вдохновенно, что буквально преобразили команду. После трехочкового Ндура из угла площадки разрыв стал уже десятиочковым (59:69), и за 6 минут до сирены УНИКС вернулся в игру.

Увы, ненадолго. Немного ослабив хватку в защите и совершив очередные промахи впереди, гости прозевали рывок москвичей, ведущим игроком которых вместо вальяжного Де Коло стал Родригес.

Отыграть «минус 15» у ЦСКА в Москве за 4 минуты — задача, с которой может справиться только «Олимпиакос» и, возможно, «Фенербахче». Такого уровня УНИКС пока не достиг, да и груз проваленной первой четверти тяжелыми гирями висел на ногах казанцев весь матч. Последние минуты матча стали парадом обоюдных промахов, но если армейцы, имея большой гандикап, имели право на ошибки, то гостям эти непопадания помешали пуститься в реальное преследование. Гости не проиграли и последнюю четверть — 12:12, но крупно уступили в матче — 63:80 и отдали сопернику первое место в таблице.

Остается констатировать, что «комплекс ЦСКА» для большинства участников Единой лиги ВТБ, в том числе для лидера сезона, по-прежнему труднопреодолимое препятствие, но комплекс этот больше не игрового, а психологического свойства. Стоило Санкт-Петербургу и Краснодару справиться с психологией, «армия» оказалась бита. Нанимайте классного психолога, мистер Прифтис, игровой потенциал казанской команды ведь ничем не ниже. Тогда, глядишь, и соотношение побед и поражений в противостоянии с лидером европейского баскетбола изменится. А пока — без шансов.

Александр Норден, фото vtb-league.com