Амиран Амирханов: «УНИКС сейчас на первом месте, какие к ним могут быть вопросы?»

Интервью с участником памятного финала Кубка Европы, мечтающим вернуться в Казань в качестве тренера

Сегодня казанскому УНИКСу предстоит решающее сражение за право выхода в полуфинал Кубка Европы. Чтобы повторить успех 2011 года, когда казанцы стали обладателями этого трофея, нужно обыграть «Баварию». В Мюнхене подопечных Прифтиса ожидает игра, сопоставимая по сложности с тем финалом. О шансах УНИКСа в противостоянии с баварцами, финале семилетней давности и многом другом — в эксклюзивном интервью «Реальному времени» Амирана Амирханова, единственного молодого россиянина, принявшего участие в том памятном матче.

«УНИКС не тот клуб, где растет молодежь»



— Как поживает один из самых перспективных молодых игроков того УНИКСа?

— На данный момент я играю за сборную Армении. Позапрошлым летом мы участвовали в чемпионате Европы среди малых стран и заняли там первое место. Также в отборе на чемпионат мира сенсационно одолели у себя дома Швецию, на выезде обыграли Словению, с Боснией боролись три четверти, но немного не хватило и проиграли. Правда, с этими выступлениями за Армению я считаюсь в России легионером, и теперь, чтобы играть здесь, я должен заплатить взнос. Но как раз перед вашим звонком я разговаривал с человеком, который поделился секретом, что должны вступить в силу новые правила по Евразийскому экономическому союзу. По ним спортсмены таких стран, как Армения, Белоруссия, Молдавия, не будут считаться легионерами.

— А за какую команду вы заявлены?

— На данном этапе я работаю самостоятельно. Плюс у меня есть четыре 15-летних парня, с которыми я работаю индивидуально на базе в Новогорске и на двух других базах. Так что на данный момент я занимаюсь и тренерской работой.

— Начинаете привыкать к новой для себя роли?

— Мне на самом деле такая работа нравится. Есть, например, такой молодой человек, Сергей Терещенко, с которым я работаю уже на протяжении трех месяцев. Позавчера он играл против самой сильной команды московских детских спортивных школ. Сыграл хорошо и было приятно наблюдать за результатами своей работы.

«Чувства были просто непередаваемые. Это, во-первых, победа, это гордость за то, что ты находишься рядом, ты являешься частью команды. А во-вторых — второй по значимости турнир в Европе, и мы стали обладателями такого трофея». Фото Нурислама Исмагилова / unics.ru



— Довольны своей карьерой? Не жалеете, что когда-то ушли из УНИКСа?

— Честно скажу, жалею. Я не слишком доволен своей карьерой, считаю, что мог играть на уровне лиги ВТБ. Но я благодарен УНИКСу, что давали платформу для развития карьеры. Это все еще моя семья, я всегда тепло вспоминаю об этом клубе и о людях, которые там меня окружали. Просто УНИКС, наверное, не тот клуб, где растет молодежь. Они решают очень большие задачи, и даже вот сейчас я наблюдаю, что ни один молодой человек там не заиграл. И, возможно, мне надо было либо чуть пораньше уйти, чтобы почувствовать какую-то уверенность в своих силах, либо оставаться до победного конца. Тем более что на последнем году контракта мне предлагали остаться в Казани.

«У нас было хорошее нападение и качественные игроки»

— Вы были в команде, которая стала обладателем Кубка Европы в 2011 году. Помните, что тогда чувствовали?

— Да, помню. Кстати, вспоминается и смешная история, связанная с этим событием. Когда мы прилетели в Казань, нас встречала делегация, в которой был Богачев (президент УНИКСа Евгений Богачев, — прим. ред.). Увидев нас, он начал со всеми здороваться, хлопать по спине, а потом подошел ко мне и говорит: «А вот ты, Амирханов, больше всех радовался!» (смеется). Понятно, что от меня большого вклада не было. Но я все это время находился с командой, переживал вместе с ней, тренировался и проживал все эти эмоции. И поэтому чувства были просто непередаваемые. Это, во-первых, победа, это гордость за то, что ты находишься рядом, ты являешься частью команды. А во-вторых — второй по значимости турнир в Европе, и мы стали обладателями такого трофея.

— За счет чего УНИКСу удалось пройти так далеко и в итоге стать первым?

— В первую очередь у нас тогда было хорошее нападение. У нас были очень качественные исполнители и разыгрывающие Попович и Самойленко, который мог защищаться против кого угодно. Плюс у нас были хорошие центровые, Володя Веремеенко и Мацей Лампе. Классно действовал Террел Лайдэй. А основное внимание было направлено на защиту. Все хорошо перемещались по площадке, хорошо чувствовали партнера и успевали страховать друг друга. Скорее всего, это помогло, тем более что Пашутин всегда делал акцент на защиту, и мы очень хорошо разбирали соперника — кто играет, у кого какая сильная сторона, кто что в основном должен делать и тому подобное.

— Лидером того УНИКСа был Попович? Кто был лидером в раздевалке?

— Я вспоминаю ребят и понимаю, что все были очень довольны обстановкой в команде, все были дружны между собой. И на самом деле я хочу поблагодарить Петю Самойленко и Марко Поповича, которые хотя и играли на моей позиции, всегда мне подсказывали, направляли меня в лучшую сторону. Думается, не мне одному было по душе такое отношение. В раздевалке же в основном отжигал тот же Самойленко, который любил пошутить. Веремеенко тоже любил посмеяться, Игорь Заманский был еще. Вот у них всегда были такие всякие шуточки, могли подколоть там немножко (смеется). Но все было в рамках приличий и никто не жаловался.

«Классно действовал Террел Лайдэй. А основное внимание было направлено на защиту. Все хорошо перемещались по площадке, хорошо чувствовали партнера и успевали страховать друг друга». Фото А. Медведева / unics.ru



«Колом более умный баскетболист, чем Попович»

— Продолжаете следить за командой?

— Да, конечно! Я всегда по старой привычке захожу на сайт УНИКСа, слежу за новостями, за молодежной командой. Я смотрю игры нашей команды, и любое поражение мне неприятно. Плюс я поддерживаю хорошие связи с Самойленко, у него вот недавно день рождения был, я его поздравлял. Плюс очень тепло отношусь к начальнику второй команды Шамилю Хабибрахманову. И раньше у нас был в первой команде Валерий Колесников, но, как я знаю, сейчас его опустили во вторую. У него, кстати, еще сын сейчас в основе играет. Поэтому в том числе из-за них УНИКС все еще остается моим домом, который я стараюсь не забывать.

— Как вы оцениваете шансы УНИКСа на победу в Кубке Европы в этом сезоне?

— Я, в принципе, реалист и думаю, что шанс есть, но не такой большой, как могло бы быть. Конечно, хочется, чтобы они играли в финале, и желательно — с «Локомотивом», который мне также очень нравится. В таком случае будет хороший шанс на победу казанцев. Вообще, УНИКС в этом году хорошо идет и в лиге ВТБ. И знаете, что бросается в глаза? Про УНИКС никто ничего не говорит, а таблицу открываешь — они на первом месте. Это на самом деле меня удивляет. Обычно, когда УНИКС хорошо стартовал, в конце сезона ему становилось тяжело. В основном это было из-за нехватки кадров, но сейчас команда сбалансирована и есть хорошие варианты для ротации. В этом плане, видимо, немножко поменялась политика руководства. Теперь играют 10 человек, все взаимозаменяемы, собраны качественные игроки, и они могут в обоих турнирах пройти очень далеко.

— Не кажется вам, что немного проседает зона центровых? Может, из-за возраста или еще чего-то?

— Ну, если сейчас брать по результату, то ничего такого сказать нельзя. Все делают свою работу, селекционеры вот немного укрепили линию покупкой Н'Дура. Вообще, давать прогнозы по игрокам я не хочу, потому что в любом случае УНИКС сейчас на первом месте, так что какие могут быть к ним вопросы? Но я не думаю, что Ласме в чем-то подкачает. Стефан очень опытный игрок, хорошо играет в защите, ставит «горшки» на раз-два, справляется с подборами и при этом хорошо чувствует кольцо, атакует, да и со средним броском проблем нет. А Григорию Шуховцову, конечно, немного потяжелее, он играет меньше. Но он такой игрок, что выпусти его на 10 минут, он за это время сделает все возможное ради результата. Такой рабочий игрок, молодец.

— Можете сравнить Колома с Поповичем? На чьей стороне преимущество?

— Это несколько разноплановые игроки. Попович мне всегда нравился своей динамикой, вот эти его выходы из-под двух заслонов, резкие остановки и броски — шикарны. Но Колом, кажется, уровнем будет повыше. Потому что Хоакин преимущественно играет, так скажем, головой. Конечно, у Марко тоже бывали хорошие передачи, и он очень крутой игрок. Я не хочу его обидеть своими словами, он был примером для меня, но Колом выглядит посильнее. Во-первых, испанец неплохо отрабатывает в защите, все-таки у Марко с этим были проблемы. А во-вторых, Колом предпочитает играть в умный баскетбол.

«Колом выглядит посильнее. Во-первых, испанец неплохо отрабатывает в защите, все-таки у Марко с этим были проблемы. А во-вторых, Колом предпочитает играть в умный баскетбол». Фото Олега Тихонова

«Пашутин — профессионал, игроков близко к себе не подпускает»

— Тогдашнему составу УНИКСа принадлежит еще одно достижение. Последняя гостевая победа над ЦСКА была еще при вас. С тех пор УНИКС и не выигрывал у армейцев в Москве. В чем секрет успеха?

— Ну рецепт прост, на самом деле. Если хочешь выиграть у ЦСКА, ты должен все попасть и максимально затруднить им жизнь на площадке. И в тот раз мы как раз очень хорошо отзащищались и практически все попали. С ЦСКА надо играть на максимуме на протяжении всего матча, ведь уже сколько было примеров, как их соперник держится 35 минут, а потом все ломается. Минута какого-то расслабления или что-то не то пошло — и все, сразу же 10—12 очков за какой-то короткий период времени армейцы забивают. И мы тогда играли все 40 минут и ровно выполняли план на игру, указания тренера, и получилось так что мы сыграли на пять баллов.

— В УНИКСе вы добились успеха с двумя тренерами. С Хомичюсом выиграли молодежный чемпионат России, а с Пашутиным Кубок Европы. Как оцените каждого из них?

— Хомичюс как тренер для молодежи был идеален. Он мог тебя обучить, направить, мотивировать и дать то, чего не хватает молодому баскетболисту. Его тренировки были такие изнуряющие, что мы постоянно находились на базе в Васильево по месяцу, по два. И мы показывали результат. А с основной командой у него принцип остался тот же самый. У нас были сумасшедшие сборы, но ребята-то уже взрослые, опытные, и им было немного тяжело свыкнуться с этим. Возможно, это тоже влияло на атмосферу в команде, потому что, сами понимаете, когда в команде возникает целая компания недовольных игроков, появляется какой-то негатив. Ребята уставали и начиналось непонимание между игроками и тренером.

— А с Пашутиным как?

— А Женя, конечно, более рациональный. Он знал, когда натянуть вожжи, а когда отпустить. Вы сами понимаете, тренировок у нас было много, а Хомичюс к тому же мог задержать нас после них на 2-3 часа. С Пашутиным занятия проходили по часу-полтора — мы разбирали соперника, немножко играли, побросали, почувствовали мяч, и все. Это тоже могло как-то повлиять на наш успех. Плюс был разбор, хотя он и там и там был в любом случае. Но все-таки вот это больший фактор мог повлиять. Может быть, само отношение игрок-тренер где-то в сторону Пашутина выглядит. Вальдемарас более открытый человек, и иногда слишком сильно идет на контакт с игроком. На кого-то это может хорошо повлиять, на кого-то плохо. А Пашутин более профессионален в этом плане, держит определенную дистанцию с игроками, близко к себе не подпускает.

— В 2004 году вы победили в юношеской Евролиге с московским ЦСКА.

— Тогда, кстати, тоже Пашутин был нашим тренером (смеется). Когда я был в команде, именно он работал с нами. Со мной вместе также играли Курбанов, Лиходей, Заворуев, Колесников, который у нас сейчас в УНИКСе играет. Он был 85-го года, и как раз на турнир можно было заявлять двух игроков на год постарше. Жора Цинцадзе, в сборной Грузии сейчас находится, Толя Каширов тоже были с нами. Первую игру мы провели против «Жальгириса». У них тогда в составе были Калниетис, Мачюлис, Андрюшкявичюс, который еще в НБА пробовался потом. Мы выиграли у них с разницей в 10 очков, а я набрал 11 очков за 15 минут. Финал же играли с «Монтепаски» из Италии и просто вынесли их, чуть ли не 20 очков, помню. Медали у нас, кстати, были один в один как у взрослых победителей Евролиги.

«У меня жена татарка. Я, конечно, знаю много слов на татарском, но разговаривать на нем не получается. Мне немного тяжело это дается». Фото intermedia24.ru



«Бог един, и нет особой разницы, как ты его называешь»

— Насколько я знаю, ваша жена татарка? Разговариваете на татарском?

— Да-да, татарка. Я, конечно, знаю много слов на татарском, но разговаривать на нем не получается. Мне немного тяжело это дается. Но да, я знаю татарские слова, как раз жена меня им и научила(смеется).

— А религиозный вопрос между вами не вставал? Иногда у людей бывает сложно в этом плане.

— И я, и она люди не принципиальные. Нет такого, что вот я христианин, ты мусульманка и ты должна перейти в мою религию. Я не могу заставить человека поменять веру, тем более что мне это совсем не мешает. Я даже не обращаю на это внимания, у меня такое мнение, что Бог един, и нет особой разницы, как ты его называешь.

— Бываете в Казани? Как часто?

— Жена, кстати, сейчас в Казани. А сам в последний раз был там, наверное, года три назад. И очень хочется приехать, навестить друзей, знакомых. Честно вам скажу, я очень мечтаю попасть в тренерский штаб УНИКСа и я, наверное, приложу максимум усилий для этого. Потому что мне нравится эта стезя, и я надеюсь, что добьюсь успеха в качестве тренера.

— Вы оканчивали юридический факультет КФУ, все правильно?

— Нет, к сожалению, я не успел его окончить. После ухода из УНИКСа у меня были проблемы с посещаемостью университета, я не мог приезжать в нужные дни. Потому что я играл и у меня вообще не было возможности приехать. И на каком-то курсе меня отчислили.

— За эти 6-7 лет вас в УНИКС обратно не звали?

— Когда ты уходишь из такой большой лиги, как ВТБ, в более слабую по уровню Суперлигу 1, то шансов вернуться у тебя практически нет. Я помню, что меня просили остаться, и возможно, все-таки надо было послушаться, но обратно в УНИКС больше не звали.