«В России на сегодня каркасные дома не совсем прижились...»

Эксперты обсудили требования к строительным и инженерным технологиям в рамках программы «Бизнес-клуб»

Что можно считать современным строительством, какие материалы, технологии и решения должны закладывать сегодня как строители небольших частных домов, так и крупные девелоперы, почему инновации в строительстве — это инвестиции в безопасность? Об этом пошла речь в эфире радио «Эхо Москвы» в Казани» в рамках очередной совместной передачи радиостанции с «Реальным временем». Передачу провели главред радио Нина Горюнова и руководитель аналитической службы «Реального времени» Фаиль Гатаулин.

Принято считать, что строительная отрасль не очень восприимчива к инновациям. Эксперты говорят о 3—5% компаний, внедряющих инновации, в то время как по другим ключевым отраслям эта цифра превышает 10%. Причины такого низкого проникновения инноваций, в частности, длительные сроки окупаемости. Во время программы на радио «Эхо Москвы» в Казани» речь шла как о строительных технологиях, так и об инженерных инновациях, в частности, решениях «умный дом» (он же т. н. «домашняя автоматизация»).

Что касается последнего, Россия пока отстает от западного рынка в связи с дороговизной оборудования, признал Равиль Гибадуллин, директор группы компаний «Вип-электроникс». Правда, тренд все равно положительный.

— Мы все движемся в сторону улучшения инженерных систем, потому что с ростом популярности решений цены на них падают. Раньше сотовый телефон был дорогой игрушкой, сейчас он доступен всем. Хотим мы этого или не хотим, современные технологии придут в каждый дом — бюджетные квартиры или элитные дома, — считает Гибадуллин.

Современные технологии — это не просто удобство и мода, но и вопросы безопасности, считает Равиль Гибадуллин

Правда, пока основные решения по автоматизации родом из-за рубежа, и лидер технологий — США, на американские компании приходится 60—70% рынка домашней автоматизации. Вот только на «умном доме» свет клином не сходится, это лишь оболочка, выстроенная на современных инженерных сетях.

— За рубежом в 100% домов ставятся современные инженерные сети. Москва начинает идти по этому пути — сейчас мы делаем проект для компании «Баркли», которая строит 46 квартир с чистовой отделкой. В этот проект сразу включаются современные системы. Это и охрана, и безопасность, и управление светом, и управление музыкой — заложено все. И за Москвой этот тренд распространится и дальше, — считает Равиль Гибадуллин.

Дорого ли внедрять такие технологии? По отношении к стоимости квадратного метра — доступно, прикидывает эксперт. Но есть и еще один важный аспект, который делает инвестиции в инженерию еще более привлекательными — современные технологии увеличивают безопасность жилья и сооружений. Равиль Гибадуллин привел пример:

— Элементарная вещь — управление светом. В современных сетях используется лучевая схема, которая не предполагает распаечных коробок, которые все привыкли у себя видеть в доме. Это исключает вероятность короткого замыкания в них. Последний пример — трагедия в Кемерово, которую мы все изучаем. Какой в этом торговом центре был проложен кабель? Каково было его сечение, какая изоляция? Кто делал проект? А это очень важные вещи, о которых мы не задумываемся. Спросите сами себя, есть ли у вас на частное домостроение проект? По нашему законодательству его можно не делать, но он нужен — даже для того, чтобы продать дом.

Эксперт считает, что необходимость электропроекта должна быть зафиксирована на законодательном уровне. Собственники жилья обязательно должны знать, что собой представляет электропроводка в их доме.





Фаиль Гатаулин, руководитель аналитической службы «Реального времени» — соведущий программы интернет-газеты на радио «Эхо Москвы» в Казани"

— На Западе никакой «дядя Вася» не проложит вам электрику — только специалист с лицензией. У нас же делают все подряд, по пути, а это очень опасно. И это должно решаться на государственном уровне. Тогда будет меньше пожаров в частном секторе, — говорит Равиль Гибадуллин. Мы проводим много времени дома, много работаем там, ищем развлечений, так что тренд на управление будет все нарастать и нарастать. Скоро «неумные» квартиры, станут малоликвидными.

Это перспектива ближайших 10 лет, считает эксперт. И если перестраивать готовые дома под реалии современных инженерных решений сложная задача, никто не мешает частному застройщику или крупному девелоперу закладывать провода на этапе проектирования, они недорогие. «А уж дальше решится, будут ли их использовать», — резюмирует Гибадуллин.

«Люди хотят получить чистовой ремонт, поставить мебель и жить»

О том, как развиваются строительные материалы, рассказал Артур Хафизов, директор японской компании «Иде Сенгё Рус». Тут, казалось бы, движение менее активное. На деле же, несмотря на стереотип восприятия, современное строительство — это далеко не только камень, металл и дерево. Артур Хафизов представляет компанию, которая в Россию пришла как раз-таки с технологиями, которые пока в России не очень распространены, хотя попытки внедрения предпринимались.

— Каркасные дома — это экспериментальная технология. В России на сегодня каркасные дома не совсем прижились — стереотип испорчен качеством строительства. Мы тоже занимаемся каркасным строительством и пытаемся изменить стереотип, показать, что во всем мире используют новые технологии, энергоэффективные дома. Возьмем, к примеру, утеплитель, им может быть не только кирпич, с использованием которого стена будет в 40—60 см толщиной. При использовании современных технологий, стену можно сделать 20 см, — рассказывает Артур Хафизов. — Наша технология называется «японская технология деревянного домостроения». При такой технологии структура здания стоечно-балочная и панельная, что дает дополнительную прочность основной структуре здания.

Артур Хафизов представляет на рынке Татарстана инновационную технологию, репутация которой, по его словам, была испорчена в плохом исполнении других компаний

Артур Хафизов вслед за Равилем Гибадуллиным остановил свое внимание на вопросах безопасности. Это то, на чем нельзя экономить ни в коем случае. Так же не нужно пытаться искать выгоду при проектировании и выборе стройматериалов для каркаса, в том числе — утеплителя. А вот на чем экономия возможна — это на отделочных материалах, которые легко заменить при необходимости, говорит директор «Иде Сенге Рус».

При том, что касается строительства в частном порядке, организация его с нуля или покупка жилья в черновой отделке — это мнимая экономия, считает Равиль Гибадуллин. Массовый подход всегда выигрывает, и тренд на продажу готового жилья возьмет свое и в России.

— Думаю, все уже устали строить сами. Я сам строил квартиру, потом дом, потом мне надоело видеть у подъезда бесконечный вывоз строительного мусора, слышать, как кто-то сверлит стены. Это всем уже надоело, люди хотят получить чистовой ремонт, поставить мебель и жить.

Так это работает во всем мире, согласился с коллегой Артур Хафизов:

— У нас в частном домостроении люди сами строят дом: первый год они покупают участок, второй — закладывают фундамент, ждут, пока он отстоится, заводят под крышу стены, ставят окна, приступают к внутренней отделке — и так 3-4-5 лет. Время, которое человек тратит, никто не считает. Финансовая грамотность хоть и растет в России, но люди по-прежнему не считают эти расходы. Купить готовый дом у девелопера дешевле, ведь себестоимость строительства у него ниже.

В Татарстане больше, чем в столичном регионе, любят малоэтажное строительство, продажи земельных участков не снижаются, как это происходит в Московской области. Но, обмолвился Артур Хафизов, есть важное препятствие, которое мешает покупке готовых частных домов — банки плохо кредитуют их.

— Можно взять ипотечный кредит на строящуюся квартиру. На частный дом это невозможно, приходится выдумывать различные варианты дополнительные банковские продукты, чтобы человек мог позволить себе купить дом. На сегодняшний день у нас есть такие проекты с татарстанскими банками. Но пока кредитование покупок малоэтажного жилья — вопрос нерешенный. Медведев подписал указ, что в этом году выделено 200 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки на приобретение деревянных домов заводского изготовления — это уже поддержка. В будущем это будет развиваться, возможно, как 214 ФЗ об ипотеке распространится на малоэтажное строительство, будет что-то такое. Очень хочется увидеть такое в будущем, — резюмировал эксперт.