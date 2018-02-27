Анхар Кочнева: «Сегодня на Дамаск и пригороды падает от 50 до 100 снарядов ежедневно»

Судьба Восточной Гуты предрешена. Колонка ближневосточного журналиста

Пока на полях ООН сильные мира сего решают судьбу Восточной Гуты, ближневосточный колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, рассказывает, чем сейчас живет эта часть Сирии, занятая боевиками. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, журналист сообщает о хаосе, царившем в некогда богатом оазисе, и предрешенной судьбе края.

Цветущий оазис, где не осталось даже кошек

Восточная Гута — часть древнего плодородного оазиса, в пределах которого возник Дамаск, самая древняя из действующих столица мира по версии ЮНЕСКО. Площадь анклава составляет около 115 кв. км. Семь лет назад, благодаря навязанному Сирии «плану Аннана», предусматривавшему вывод из населенных пунктов сирийской армии, ряд городков и поселков этого района были захвачен боевиками, которые быстро установили там свои порядки.

Гута, которая раньше кормила весь Дамаск и не только Дамаск, сама оказалась на грани настоящего голода. Стада коров и овец были пущены боевиками на мясо. В итоге не стало ни мяса, ни молочных продуктов. Фруктовые сады, которыми славилась долина издревле, засохли от отсутствия полива или же сразу были вырублены и пущены на дрова. Больных на голову, готовых рисковать своей жизнью и возить товары на территорию беспредельщиков, с каждым днем становилось все меньше и меньше. В итоге шейхи боевиков в 2013 году издали «фетву», разрешающую жителям Гуты употреблять в пищу кошек и собак. Думаю, сегодня во всем этом анклаве невозможно встретить этих животных. А где нет котов, там есть крысы. Разносящие инфекционные заболевания.

Многочисленные рестораны были разграблены и разрушены. Дачи жителей Дамаска превращены в руины. Цветущий благословенный край был фактически уничтожен. Гражданское население, которое ничего общего с боевиками иметь не хотело или же понимало, на какие условия существования их обрекает новая «администрация», разбежалось в более безопасные районы еще в первые месяцы (в крайнем случае годы) после взятия Гуты под контроль боевиками. Преимущественно, это различные подразделения «Джибхат аль-Нусры» — сирийского отделения «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ, — прим. ред.).

Гута, которая раньше кормила весь Дамаск и не только Дамаск, сама оказалась на грани настоящего голода. Фото Bassam Khabieh, Reuters (ru.euronews.com)



«Беженцы» боевиков

Остались в основном те, кого новые порядки почему-то устраивали. Причем подавляющее большинство членов семей самих боевиков также выехали из Гуты в куда более спокойные места. Да, на территории, контролируемые «преступным режимом». Жители Дамаска и пригородов рассказывают о том, что этот контингент «беженцев» заметен невооруженным глазом. В большинстве своем это чуть ли не сорящие деньгами дамы в радикальных одеяниях, встретить которых можно и в очереди за бесплатными продуктами, и в бесплатных государственных поликлиниках. Когда кто-либо из них погибает в результате обстрела из Гуты, учиненного их же собственными мужьями и братьями, виновники трагедии снимают слезливо-гневные ролики об… очередных «жертвах режима». Нет, не ищите в этом логики: ее тут нет и не было. Что совершенно не смущает тех, кто поддерживает окопавшиеся в Гуте силы.

Как сообщил в своем выступлении представитель Сирии в ООН Башар Джафари, только с начала 2018 года со стороны Гуты по Дамаску было выпущено более 1200 снарядов. Снарядов зачастую самодельных и неуправляемых. Залетающих в жилые дома, офисы, больницы, убивающих людей на рынках и на улицах.

23 февраля в результате обстрела существенно пострадал достаточно большой дом в дамасском районе Рукн эд-Дин: в нем не осталось ни одной целой квартиры. После обстрела начался пожар, тушить который пришлось примчавшимся к месту трагедии специальным службам. Вместе с этим домом пострадал и соседний. Среди 40 раненых при этом обстреле были не только жители этих домов, но и прохожие, возвращавшиеся домой из расположенной тут мечети. Люди потеряли здоровье (один человек при этом обстреле погиб), имущество, некоторые лишились своих автомобилей, купленных еще в те времена, когда они могли себе позволить такую дорогую покупку.

23 февраля в результате обстрела существенно пострадал достаточно большой дом в дамасском районе Рукн эд-Дин. Фото Bassam Khabieh, Reuters (ru.euronews.com)



«Гута вернется под контроль проправительственных сил»

Цифры, названные Башаром Джафари, вероятно, не учитывают последних данных. Сегодня на Дамаск и пригороды падает от 50 до 100 снарядов ежедневно. Люди стараются меньше выходить на улицы, не пускают детей в школы и институты. Все с нетерпением ждут завершения начавшейся армией спецоперации, которая на начальном этапе должна раздробить большой анклав, захваченный боевиками, на части и лишить боевиков возможности помогать друг другу.

Несмотря на то, что район Гуты считается сложным для ведения боевых действий (многоэтажная связанная застройка, подземные туннели и т. п.), силы боевиков в любом случае не способны длительное время отражать удары гораздо более оснащенной сирийской армии. Их участь в любом случае предрешена. И Гута в итоге вернется под контроль проправительственных сил. Однако пока что остается открытым вопрос об эвакуации из районов боевых действий гражданского населения, не занятого в столкновениях двух сторон.

Благодаря твердой позиции представителя МИД РФ в ООН, пункт об эвакуации этих людей был включен в текст резолюции 2401 по обеспечению безопасности гражданского населения Гуты. Удастся ли инициаторам принятия этой резолюции (Кувейту и Швеции) убедить боевиков выпустить людей, которых они удерживают в качестве живого щита, — покажет время.

Анхар Кочнева