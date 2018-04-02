«Самое распространенное нарушение — размещение детских комплексов в ТЦ выше второго этажа»

Как проверяли Центральный дом мебели: ревизоры продолжают изучать аварийные выходы и количество огнетушителей в торговых комплексах

Фото: Юлия Косолапкина

Зона изначально заявленного контроля торговых комплексов с детскими площадками расширяется. Сегодня представители прокуратуры Приволжского района Казани и МЧС РТ изучали Центральный дом мебели на соответствие требованиям пожарной безопасности. «Реальное время» узнало, в какие сроки уложилась внеплановая эвакуация в ЦДМ и какое из нарушений более всего распространено в казанских ТЦ.

«Мы 9 лет занимаемся только профилактикой»

Центральный дом мебели с четырьмя этажами торговых площадей и восемью аварийными выходами: представители прокуратуры Приволжского района и МЧС РТ проверили один из казанских торговых объектов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Контролирующие органы приехали за несколько минут до открытия ТЦ, так что покупателей на момент проведения учебной эвакуации в нем попросту не было. Тем не менее 70 работникам комплекса предстояло продемонстрировать если не навыки вывода посетителей, то способности к самостоятельному ориентированию.

— Мы девять лет занимаемся только профилактикой. Есть назначенный человек по противопожарной системе, всех сотрудников обучаем, учебные эвакуации тоже проводим, — объяснял начальник службы безопасности ЦДМ Ирек Хайбуллин.

Сотрудник МЧС предложил нажать кнопку пожарной тревоги, Хайбуллин выбрал, как показалось, первую попавшуюся. Во всем комплексе немедленно погас свет, по громкой связи зазвучало объявление тревоги. Пока журналисты вместе с сотрудниками контролирующих органов дошли до другого аварийного выхода, все работники ТЦ уже ждали на улице. Здесь же, рядом с аварийным выходом, обнаружились огнетушитель и гидрант.

Открытый кран показал, что напор достаточный, чтобы предпринять первые меры по тушению пожара



— Давайте посмотрим, какое давление воды, — предложил инспектор отдела надзора по Приволжскому району Казани МЧС РТ Айрат Гимадеев.



— Конечно, сейчас, — с готовностью ответил начальник службы безопасности, уже разворачивая гидрант.

До ближайшего аварийного выхода он не дотянулся, но, как позже выяснилось, в этом нет нарушений. Главное, чтобы напор был достаточным, поэтому и шланг выводили на улицу. Другой гидрант также вывели на улицу, открытый кран показал, что напор достаточный, чтобы предпринять первые меры по тушению пожара. Аварийные выходы открыты и не захламлены, необходимые указатели имеются.

«Персонал действует уверенно»

В целом контролирующие органы остались довольны первоначальным осмотром.

— Полная оценка состояния требований пожарной безопасности будет позже, после комплексной проверки. Если выявятся нарушения, допустившие их лица будут привлечены к административной ответственности. Сегодня продемонстрировали систему срабатывания защиты объекта, автоматическая пожарная сигнализация и оповещение работают в штатном режиме. Обслуживающий персонал действует уверенно, удалось эвакуировать всех людей. Проверили эвакуационные выходы, гидранты на водоотдачу, давление достаточное, — подвел промежуточные итоги Айрат Гимадеев.

Старший помощник прокурора Приволжского района Казани Лейсан Султанова добавила, что всего в районе будут проверены 13 ТЦ. ЦДМ — пятый объект по счету, в оставшиеся с проверкой нагрянут до конца месяца. Происходит это, по словам старшего помощника прокурора, внезапно. Ирек Хайбуллин подтвердил — сегодня ему позвонили за 15 минут до проведения проверки. Самого руководителя Центрального дома мебели на месте не оказалось, потому готовность гидрантов демонстрировал начальник службы безопасности.

В целом контролирующие органы остались довольны первоначальным осмотром



Больше всего замечаний по детским зонам

Об итогах проверки по району тоже говорить пока рано, однако Лейсан Султанова уже назвала наиболее распространенное нарушение — это расположение детских развлекательных комплексов торговых центров на этажах выше второго. Пока с представителями площадок идут переговоры о том, как именно они будут устранять нарушения.

После учебной эвакуации Центральный дом мебели быстро вернулся к обычной работе. Сотрудников случившееся мало удивило.

— Учебные тревоги бывают раз в месяц. Всех сотрудников обязательно обучают технике поведения. После событий в Кемерово все, конечно, усилилось, — признает менеджер Гульнур Баталова.

Сегодняшняя эвакуация прошла для нее лично в рабочем режиме, на все ушло около пяти минут.

Ирек Хайбуллин вспоминает, что так же тщательно ЦДМ проверяли после пожара в ТЦ «Адмирал», замечаний тогда не было. Хотя представитель прокуратуры возразила — небольшие недочеты все же были обнаружены, но какие именно, она назвать затруднилась, все-таки прошло уже три года.

— У нас восемь аварийных выходов, 19 гидрантов. Комплекс построен в 2008 году, площадь — шесть тысяч квадратных метров. В понедельник–вторник посещаемость — примерно тысяча человек, в выходные и в конце рабочей недели — больше. Замечаний к нам не было ни разу, кроме того, в залах работают 70 камер, смотрим, что происходит. Последняя учебная эвакуация прошла в феврале, на нее ушло 7—8 минут, — отчитался Хайбуллин.