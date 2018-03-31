«В Казани в ТЦ пожарные системы контроля отключали, чтобы не пугать посетителей»

Откровения поставщика оборудования об истинной ситуации в торговых комплексах Татарстана, педантичности западных ретейлеров и «кастрированном» пожнадзоре

Фото: Дмитрий Резнов

Что покажут массовые проверки работоспособности систем противопожарной защиты общественных зданий, которые начались после страшного пожара в Кемерово, профессионалы могут «угадать» закрытыми глазами. Глава татарстанской фирмы, которая долгие годы обслуживает статусные здания и торговые комплексы зарубежных ретейлеров, рассказал «Реальному времени», что «до сих пор он постоянно сталкивается с тем, что подавляющее большинство владельцев объектов Казани отказывались заключать договор на обслуживание автоматических пожарных систем контроля». Ее просто отключали, чтобы, не дай бог, не пугала посетителей. Зачем заключать сервисный договор, если проверка МЧС у него через 2—3 года? По его мнению, либеральная реформа Госпожнадзора уничтожила возможность предотвращения пожаров. Предприниматель согласился рассказать нашему изданию о реальном положении с пожарной безопасностью казанских объектов, но лишь на условиях анонимности.

— Альберт, вы из потомственных пожарных, закончили профильный вуз. Но почему-то не служите в подразделении МЧС, как ваш отец — офицер внутренней службы МЧС Татарстана, а ведете собственный бизнес на этой ниве. Почему?

— До этого чудовищного пожара в Кемерово мало кто понимал, что Государственному пожарному надзору, призванному обеспечивать пожарную безопасность, уже давно «обрубили» руки и ноги. Госпожнадзор фактически обездвижен: его лишили права проводить внезапные сплошные проверки объектов массового пребывания людей, что, на мой взгляд, и является лучшей профилактикой пожаров. Но вместо него Госпожнадзор МЧС перешел на риск-ориентированную модель контроля, которая, я считаю, убивает всякую возможность предупреждения ЧП. В соответствии с программным документом «Основы госполитики в области пожарной безопасности до 2030 года» главная цель деятельности МЧС отныне задекларирована не как обеспечение пожарной безопасности, а как «снижение административной нагрузки на бизнес». Оригинальный посыл! Получается, что государственный пожарный надзор — это страшный демон, «кошмарящий» бизнес, а предприниматели — ангелы, заботящиеся о себе и гражданах. Чушь! Основная цель бизнеса — прибыль, поэтому ко всем требованиям пожарной безопасности он относится как к бесполезным расходам. Пожар может быть, но каждый уверен, у него точно не случится.

С переходом на риск-ориентированную модель контроля инспектор имеет право проводить проверку только в заранее установленное время, и, пожалуй, только бестолковый владелец торгового комплекса не сумеет хорошо подготовиться. Реальной картины не выхватить в этой обстановке. Интересы бизнеса оградили толстой броней от Госпожнадзора! Но забыли защитить жизни тысяч людей, тех самых, которые пользуются услугами предпринимателей.

С переходом на риск-ориентированную модель контроля инспектор имеет право проводить проверку только в заранее установленное время, и, пожалуй, только бестолковый владелец торгового комплекса не сумеет хорошо подготовиться



— Вы много лет занимаетесь поставкой и монтажом противопожарных систем в больших статусных зданиях Казани. Как долго приходится «уговаривать» владельцев?

— Риск-ориентированная модель надзора «расслабила» собственников, и не только Казани. Мы работаем по всей стране, отношение к противопожарной защите везде было прохладным. Ведь собственники уверены, что противопожарные системы нужны для галочки пожарного инспектора. Когда я обсуждаю с ними подписание договора, некоторые прямо говорят — зачем мне сейчас платить, если проверка на объекте через 2 года. Давайте, встретимся за полгода до начала проверки! Правда, после пожара в «Зимней вишне» перезвонил и снова предложил вернуться к заключению договора. Но я не согласился, потому что понимаю, что ему нужно «пережить» проверку, а потом он в любой момент в одностороннем порядке расторгнет договор. После реформы Госпожнадзора владельцы торговых объектов освобождены от обязанности его поддержания в течение всего срока эксплуатации здания. До сих пор мы постоянно сталкивались с тем, что подавляющее большинство владельцев объектов Казани отказывались заключать договор на обслуживание автоматических пожарных систем контроля. Ее просто отключали, чтобы, не дай бог, не пугала посетителей. Кто-то назовет это преступной халатностью

Откуда такой пофигизм? Согласно риск-ориентированной модели, объекты классифицируются на пять степеней пожарной опасности, а частота проверок привязана к присвоенной категории риска. Объекты с высшей степенью можно проверять один раз в 3 года, а небольшие торговые объекты и вовсе относятся к низшей степени риска, а значит, их могут проверить раз в 10 лет! Зная об этом, владельцы торговых центров стараются экономить, могут годами не менять устаревшие системы пожаротушения и даже защитные колпачки с датчиков оповещения порой не сняты. Их системы дают ложные срабатывания, потому что используют простейшее оборудование. Оно реагирует на дым сигареты, тепло с кухонной плиты и даже на пар от утюга в гладильной (например, в прачечной). Не хотят покупать адресно-аналоговые системы, которые отличают реальную от мнимой угрозы. Реформа Госпожнадзора, которая задумывалась с благими целями, сильно ослабила уровень пожарной безопасности. А вместе с ней «схлопываются» фирмы, которые профессионально занимаются монтажом и обслуживанием.

— Неужели нет безопасных объектов с включенной системой сигнализации и пожаротушения?

— Конечно, есть. Не нужно уговаривать западных ретейлеров, которые строятся в России. Они связаны договорами страхования пожарной ответственности с европейскими страховщиками, поэтому неукоснительно следуют им. К сожалению, стоимость страховки они не раскрывают, хотя очень интересно было бы узнать. Так они «заточены» на пожарную профилактику. В стране с пугающей частотой происходят масштабные пожары, но ни одного несчастья в их торговых комплексах не случилось. Был тендер на поставку и монтаж противопожарных систем для торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Казани. Мы проиграли: из-за большого количества участников цена была снижена с 60 до 40 млн рублей. Видимо, победитель имеет особые скидки от производителей западных противопожарных систем. У нас объемы продаж с ним несопоставимы, поэтому такие условия не смогли предложить.

Раньше принудительно монтировалась сигнализация, покупались огнетушители, проводились огнезащитные работы. Теперь же вместо выполнения этих действий надзорные органы могут оформить положительные «бумажные» отчеты, но монтировать системы этим не заставишь



По сравнению с ними, в торговых и развлекательных центр наших инвесторов просто бардак. Особенно у тех зданий, которые принадлежат нескольким собственникам. С ними еще труднее договорится, т. к. прибыль делится на пятерых… Конечно, могу назвать торговые заведения Казани с низкой степенью противопожарной защиты, но это будет выглядеть как порочащая их информация. Делать такие выводы вправе МЧС. Из практики могу сказать, что идеалистичные утверждения о том, что собственники бизнеса заинтересованы в сохранности своего имущества, в большинстве случаев не работает

— Непопулярность пожарного инспектора в бизнес-среде возникла не просто так. Известно, что репутацию подпортили взятки и связи с аффилированными фирмами.

— Согласен, коррупция в Госпожнадзоре — грязное пятно на его мундире. Но риск-ориентированный подход не привел к решению этой проблемы, а только усугубил ее. Если раньше пожарный инспектор, обнаружив на месте нарушения, мог заставить владельца устранить нарушения усилиями рекомендованных фирм, то сейчас в результате внедрения риск-ориентированного подхода эта проблема загнана вглубь.

Проще говоря: раньше принудительно монтировалась сигнализация, покупались огнетушители, проводились огнезащитные работы. Теперь же вместо выполнения этих действий надзорные органы могут оформить положительные «бумажные» отчеты, но монтировать системы этим не заставишь.

— После трагедии в Кемерово каждый стал немного разбираться в правилах пожарной безопасности: при пожаре должен быть вой сирены, двери должны автоматически открываться, эвакуационные выходы оставаться свободными. Так что посетители, увидев нарушения, могут сами пожаловаться в надзорные органы…

— Некоторые время назад конкурирующие между собой торговые центры инспирировали жалобы по поводу этих нарушений, но бесполезно. Обращаясь в МЧС, ведомство должно согласовать внеплановую проверку с прокуратурой. А это сделать быстро не получиться — необходимо несколько недель. И чаще всего заканчивалось отказом. Оперативные проверки могут быть разрешены при наличии угрозы для жизни, но само понятие «угроза жизни» в законодательстве размыто. Как вы докажете, что мешки мусора возле дверей для эвакуации угрожают вашей жизни. При такой системе вести бизнес специализированным компаниям сложно, поэтому они совмещают в себе услуги по поставке систем видеонаблюдения, доступа в дома и другие. Статистика показывает, при таком подходе пожаров становится больше. Если в советское время самым крупным по численности погибших был пожар в гостинице «Россия» (погибли 42 человека, пострадали 52 человека), а всего их было не больше пяти-шести случаев, то в постсоветское время случилось 19 масштабных пожаров.

Пожарная безопасность давно перестала быть технической проблемой. Все, что нужно, для того, чтобы человек поборол пожар, есть. Это вопрос нежелания работать по правилам



Самый трагический — в «Хромой лошади» со 156 погибшими, а Кемерово оказалось вторым по численности погибших. Все больше пожаров происходит с большой площадью выгорания — 10—15 тысяч кв. м. Как правило, это открытые рынки, которые не раз горели в Казани. Кстати, им всем мы направляли предложения, но владельцы предпочли cэкономить. Наверное, лучше бы их «кошмарили», тогда бы им не пришлось терять миллионы рублей.

Я обратил внимание: здание «Зимней вишни» горело почти 2 дня. Видно, что оно было отделано горючей теплоизоляцией. Сейчас купить сертификат на материал без проведения испытаний можно за 50 тысяч рублей. К сожалению, собственники до сих пор не считали нужным платить пострадавшим, а все расходы несло государство.

— Как вы считаете, что нужно исправить?

— Пожарная безопасность давно перестала быть технической проблемой. Все, что нужно, чтобы человек поборол пожар, есть. Это вопрос нежелания работать по правилам. Я уверен, что бороться с этим можно только с помощью жесткого надзора и контроля. На днях и в правительстве заговорили о пересмотре полномочий МЧС. Хотелось бы, чтобы им вернули возможность внезапных проверок. Иначе эти проверки пройдут вхолостую. Как было не раз…