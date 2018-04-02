«Рубин» по старой привычке упустил очередную победу

На сей раз в Екатеринбурге, где особо ЧМ не ждут, зато умеют готовить газон по весне

Стартовый и тестовый перед ЧМ-2018 матч «Екатеринбург Арены» выпал на игру «Урала» с «Рубином», а это придавало особый вес поединку. Ясно, что «Уралу» во что бы то ни стало необходимо было отметить въезд в новый дом победой. А «Рубину» — искать, чем удивить «вязкую» уральскую команду. Наш корреспондент побывал на матче в Екатеринбурге и посмотрел, как жители города готовятся к предстоящему мундиалю, какими решениями удивил Бердыев Тарханова и болельщиков. Самый смешной пенальти нынешнего сезона РФПЛ и защитники, поправляющие амуницию во время игры, — в материале «Реального времени».

Стадион новый — сознание старое. В Екатеринбурге чемпионата мира пока не ждут

Нетипичная апрельская серость, которая стояла в Екатеринбурге с утра в день матча, вгоняла в некоторое уныние. Да и город, на первый взгляд, не слишком-то соответствовал своим амбициям конкурента Казани за статус третьей столицы страны. Не слишком ухоженные дороги, по которым медленно тянутся старенькие трамваи с округлыми вагонами, а также желтые маршрутки и автобусы-«гармошки» заставляли задуматься: а этот ли город будет принимать предстоящий чемпионат мира меньше чем через три месяца?

Вскоре мне удалось пообщаться с местными жителями, и лишь в очередной раз убедился, что большой футбол тут не особо в почете. Да и об открытии новенькой арены, которой предстоит принимать мундиаль уже в июне, тоже не слышали.

— Мы знаем, что стадион открывается, но что именно сегодня — были не в курсе, — поделились две студентки архитектурного факультета Ксения и Мария.

— Екатеринбург можно назвать спортивным городом?

— Если честно, не думаю.

Здесь так же, как в Татарстане, зима никак не сдаст свои позиции, снег не сошел и лежит огромными «горными хребтами». Лишь в центре Екатеринбурга становится понятно, что это не только крупный промышленный город. На центральной пешеходной улице играет музыка, промоутеры зазывают зайти в кафе или воспользоваться другими услугами, даже постепенно стали встречаться мужики бывалого вида с «розами» местного футбольного клуба «Урал».

— 1:0 будет, наши победят, — сразу дал прогноз Григорий. Его спутник Николай с прогнозом друга не спорил, но и порассуждать об «открытии века» — перезапуске Центрального стадиона — тоже согласился. «Мне кажется, нормальный стадион. Но сейчас, когда выезжал, как раз показывали ваш казанский, и я скажу: он «перешибает» наш. Но ведь у вас новый отстроили, а у нас старый переделывали», — сказал болельщик.

Стартовый и тестовый перед ЧМ-2018 матч «Екатеринбург Арены» выпал на игру «Урала» с «Рубином»



— А в городе чувствуется приближение чемпионата мира?

— Пока, если честно, нет. Ни в трамваях, ни на улицах никаких разговоров не слышал.

Газон «Екатеринбург Арены» как немой упрек руководству «Казань Арены»

На территории самого стадиона все говорило о том, что гостей здесь особо не ждали. Да, афиши сразу на три матча на новом стадионе висят в местном метро, но на деле здесь все еще далеко до готовности к большому футболу. Запах только-только завершившейся стройки и строительная пыль прямо на лестницах, не лучший пейзаж для тестового матча.

Зато то, что нас по-настоящему должно волновать, так это изумрудного цвета поле Центрального стадиона. Учитывая, что в Екатеринбурге климат ну никак не назовешь более мягким, чем в Казани, можно смело констатировать, что там, где хотят, можно поле подготовить в любом случае. И лишь на «Казань Арене» вот уже третью неделю транслируют одну и ту же версию событий, перекладывая вину за плохо сделанную работу на суровые погодные условия.

Сюрпризы Бердыева

Просто гробовая тишина внутри чаши лишь изредка прерывалась одиночными выкриками отдельных болельщиков. Вскоре стало понятно, что оба фан-сектора — и местный, и казанский договорились о совместной акции в честь трагедии в Кемерово. Лишь когда табло отсчитало десять минут матча, уральские фанаты наконец подключили свои «заряды». А вот казанский фан-сектор и вовсе промолчал весь первый тайм за одинокой растяжкой «Кемерово, скорбим».

А на поле казанских болельщиков ждало несколько сюрпризов. Кого-кого, а Игоря Коновалова в «старте» «Рубина» никто увидеть не предполагал. Позже Курбан Бекиевич еще раз удивит уже казанскую прессу, которой он заявлял, что Сердар Азмун в этом матче точно не сыграет…

Сумбурная игра первых минут обрела черты разумности лишь к пятнадцатой минуте. Казанцы безуспешно пытались продраться сквозь оборону «Урала» преимущественно через центр поля, однако до настоящих опасных моментов дело не доходило.

Кого-кого, а Игоря Коновалова в «старте» «Рубина» никто увидеть не предполагал



Быстрые проходы в свободные зоны у подопечных Курбана Бердыева наконец стали удаваться, лишь когда стали действовать немного более «размашисто», старясь быстро переводить мяч с одного фланга на другой. В одном из таких эпизодов Федор Кудряшов, как заправский форвард, эффектно на замахе обыграл защитника «Урала», и уже оставалось лишь «проткнуть» мяч мимо Ярослава Годзюра, но, как говорят в таких случаях, «не хватило шага».

Зато минут через десять уже Ивелин Попов на чуть более высоком техническом уровне разобраться с Годзюром все-таки сумел. Хотя для этого ему потребовалось лишь хорошенько приложиться по мячу после того, как Годзюр неудачно прервал прострел Могилевца, — 0:1.

«В 22 года Коновалова и Сорокина нельзя считать молодыми и неопытными»

Егор Сорокин, видимо, переволновался от выхода на новенькую арену и то делал неуверенные передачи, то не поспевал к спорному мячу, из-за чего хозяева убегали в свободные зоны. Благо Сорокина было кому подстраховать. Уже после матча корреспондент «Реального времени» узнал мнение наставника казанцев Курбана Бердыева об игре Егора Сорокина.

— Сорокин выглядел не очень уверенно. Казалось, что он волновался.

— Да, было такое, — лаконично ответил тренер «Рубина».

Для наставника «Урала» Александра Тарханова у корреспондента «Реального времени» также был вопрос на заданную тему.

— Скажите, у вас была установка играть через позиции Сорокина и Коновалова?

— Знаете, когда игроку уже 22 года, его нельзя называть молодым и неопытным. В наше время это уже были довольно опытные игроки. Нет, не было такой задачи, мы и состав-то узнали незадолго до игры.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что опытные и возрастные защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат также не были образцом надежности в обороне «Рубина». Показательным стал момент, когда Навас отдавал передачу Кудряшову, а тот в этот момент поправлял гетры и рассматривал газон. Это к вопросу о потере концентрации.

В перерыве Курбан Бердыев оборону укреплять не стал



«Рубин» — вновь заложник своей старой «болячки»

В перерыве Курбан Бердыев оборону укреплять не стал, да особо некем было. Вместо этого пошли перестановки в передней линии. Сердар Азмун заменил Ивелина Попова. Ставка же уральцев на давление на Сорокина все же сыграла. У него в итоге сдали нервы при очередном навесе в штрафную, и он зачем-то полез за мячом рукой, за что заработал пенальти.

Видимо, понадеявшись на то, что Сослан Джанаев будет гадать и прыгать в один из углов, Димитров попытался переиграть казанского голкипера так называемым «черпачком» по центру ворот. Однако Джанаев хладнокровно остался на месте и спокойно принял мяч в руки.

Зато уже в следующем опасном эпизоде Сослан не спас. И в вину это ему ставить было бы неправильно. Та самая болезнь казанцев под названием «потеря концентрации» показала себя во всей красе.

— Болельщикам должно быть обидно, что «Рубин» пропустил после того, как Сослан Джанаев отразил пенальти, — спрашивали казанские журналисты после игры у полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа.



— Мы тоже думали, что после того, как соперник не забил пенальти, все у нас будет хорошо, но получили гол в первой же ответной атаке. Что поделать, это футбол! Надеюсь, этот эпизод поможет нам сохранять концентрацию до конца в следующих играх, — заявил эквадорец.

Замены не сыграли

Что парадоксально, роковую ошибку совершил, казалось бы, опытный защитник Владимир Гранат. Он сначала как-то невразумительно выбивал мяч из штрафной зоны, видимо рассчитывая, что тот выйдет в аут. Но уральцы мяч спасли и навесили вновь. И в этот раз Гранат вчистую проиграл «воздух» Эрику Бикфалви. Форвард «Урала» красиво «перевисел» оборону казанцев и головой перекинул мяч в девятку — 1:1.

Гекдениз Карадениз сменил Игоря Коновалова



А вскоре Гекдениз Карадениз сменил Игоря Коновалова. После матча корреспондент «Реального времени» попросил Курбана Бекиевича прокомментировать такие перестановки.

— Ивелин Попов еще в перерыве жаловался, хотя в предоставленное ему время выглядел неплохо.

— А Карадениз вышел спасать победу?

— Карадениз вышел, потому что Коновалов подустал по ходу игры.

О том, чтобы «вытянуть» матч, речи и не шло. Не зря Курбан Бекиевич признавался, что заменами абсолютно не доволен. Ни Азмун, ни Карадениз оживить атаку не сумели. «Урал» просто запер казанцев на их половине поля и довел матч до конца.

— Мы очень хотели выиграть, — говорил Кристиан Нобоа после матча. — Думаю, первый тайм мы играли хорошо, второй — не очень. «Урал» начал прессинговать, и у нас возникли проблемы. К сожалению, только одно очко, а не три. Но впереди у нас важные игры, в которых мы хотим победить.

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru