«Мошенничество, когда родственник якобы попал в беду, совершил ДТП, почти исчезло»
Сотрудники МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества с использованием сотовой связи и интернета
Мошенничества по-прежнему остаются самыми распространенными преступлениями против собственности. За два месяца 2018 года больше половины всех случаев обмана в Казани пришлись на так называемые дистанционные — с применением сотовой связи и интернета. «Реальное время» узнало, какие удаленные мошенничества больше всего распространены и к каким чувствам потенциальных жертв взывают преступники.
Купля-продажа товаров в интернете
Примерно 70% всех мошенничеств, которые совершаются с использованием сотовой связи, интернета, приходятся на случаи удаленной купли-продажи товаров. Неважно, какой товар, главное — поскорее узнать все данные банковской карты, чтобы снять деньги. Хотя для перевода денежных средств с карты на карту для проведения покупки нужен только 16-значный номер карты, все остальное в руках мошенников позволит им завладеть вашими накоплениями.
— В январе этого года был задержан местный житель, который под предлогом приобретения товара и внесения предоплаты обманул 13 человек. Жертвами стали в основном жители других регионов. Причиненный ущерб составил 450 тысяч рублей, — привел пример врио начальника отделения по раскрытию мошенничеств УР Управления МВД России по Казани Раиль Куряков.
Следующим мошенничеством «по популярности» идет СМС-рассылка с вирусом. Обычно это случается с теми, у кого номер сотового телефона есть в открытом доступе в Сети. Злоумышленники отправляют на номер вирусную рассылку с незатейливым содержанием, а потерпевший тем временем лишается накоплений, потому что номер привязан к банковской карте. Сотрудники полиции советуют размещать в открытом доступе номера телефонов, не связанных с банковскими картами.
Топ-3 удаленных мошенничеств завершает мошенничество с онлайн-оплатой товара. Злоумышленники готовы лично встретиться, показать на своем телефоне якобы проведенную операцию о переводе денег, товар при этом забирают.
— В январе 2018 года была задержана жительница Казани, которая таким образом обманула 17 человек. Она находила в интернете объявления о продаже одежды или украшений. Договорившись с продавцом, назначала встречу, рассматривала товар и сразу после этого показывала на своем телефоне, что перевела деньги, — рассказал Раиль Куряков.
Ей удавалось убедить людей, что деньги скоро поступят, сама она в то время уходила с товаром.
Число случаев мошенничества с родственниками в ДТП почти сошло на нет
Сотрудники Управления МВД России по Казани подготовили выдержку по 17 основным видам мошенничеств. Общее количество подобных преступлений с использованием сотовой связи и интернета остается на уровне прошлого года — всего 268 фактов по итогам двух месяцев 2018 года. Тем не менее есть положительные тенденции. Например, общее количество всех мошенничеств, включая удаленные, за два месяца этого года снизилось по сравнению с данными 2017 года. Пока зарегистрировано 452 факта, в прошлом году было 479 случаев. Кроме того, некоторых дистанционных преступлений стало значительно меньше.
— Мошенничество, когда якобы родственник попал в беду, совершил ДТП, почти сошло на нет, но случаи по-прежнему есть. Здесь мошенникам, которыми в основном выступают люди, отбывающие наказание, больше всего доверяют пенсионеры, — считает врио начальника отделения по раскрытию мошенничеств УР Управления МВД России по Казани.
Например, в феврале этого года 79-летний житель Приволжского района перевел 80 тысяч рублей, думая, что помогает сыну. Изначально мошенники вообще просили о 150 тысячах рублей, но при перечислении денег в терминале произошел сбой, пенсионер смог перевести только чуть больше половины запрашиваемой суммы. Только после этого он позвонил сыну. Оказалось, что никакого ДТП не было.
На обман попадаются не только физические лица, но и юридические. Есть отдельная категория мошенничеств в сфере грузоперевозок — логистические.
— В январе был задержан 27-летний житель Удмуртии, который похитил груз, предназначенный для одной из фирм. На сайте грузоперевозок он подделал доверенность от лица руководителя фирмы-получателя и забрал товар, — привел пример начальник следственной части СУ Управления МВД России по Казани Руслан Кяляшов.
Зачастую в фурах перевозят дорогостоящий товар, только в одной машине изделий может быть на десятки млн рублей.
Нужна коммуникативная компетентность
А проще говоря, умение общаться с разными категориями населения, оставаясь при этом объективным.
— Все мошенники действуют, используя клише. Они все манипуляторы. Основное, чем они пользуются, — это привлечение внимания — нужно вызвать страх, чувство опасности, неуверенности в себе. Второй момент — соцсети, это очень удобный для них способ, хотя получаемая там информация далеко не истина в последней инстанции, — объяснила доцент кафедры дефектологии и клинической психологии КФУ Инна Кротова.
Мошенники используют конкретные образы — например, много говорят о вашей возможной выгоде, призывают к немедленному принятию решения. А на самом деле, нужно только оценить, так ли необходимо выполнять требуемые действия, особенно прямо сейчас?
В противодействии мошенникам поможет контроль эмоционального состояния («хотя бы посчитайте от одного до десяти») и то, что вы подвергнете сомнению услышанную информацию.
— Сейчас нужно обладать не только определенными профессиональными навыками для работы, но и коммуникативной компетентностью, — подвела итог Инна Кротова.
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