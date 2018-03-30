«Мошенничество, когда родственник якобы попал в беду, совершил ДТП, почти исчезло»

Сотрудники МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества с использованием сотовой связи и интернета

Мошенничества по-прежнему остаются самыми распространенными преступлениями против собственности. За два месяца 2018 года больше половины всех случаев обмана в Казани пришлись на так называемые дистанционные — с применением сотовой связи и интернета. «Реальное время» узнало, какие удаленные мошенничества больше всего распространены и к каким чувствам потенциальных жертв взывают преступники.

Купля-продажа товаров в интернете

Примерно 70% всех мошенничеств, которые совершаются с использованием сотовой связи, интернета, приходятся на случаи удаленной купли-продажи товаров. Неважно, какой товар, главное — поскорее узнать все данные банковской карты, чтобы снять деньги. Хотя для перевода денежных средств с карты на карту для проведения покупки нужен только 16-значный номер карты, все остальное в руках мошенников позволит им завладеть вашими накоплениями.

— В январе этого года был задержан местный житель, который под предлогом приобретения товара и внесения предоплаты обманул 13 человек. Жертвами стали в основном жители других регионов. Причиненный ущерб составил 450 тысяч рублей, — привел пример врио начальника отделения по раскрытию мошенничеств УР Управления МВД России по Казани Раиль Куряков.

Следующим мошенничеством «по популярности» идет СМС-рассылка с вирусом. Обычно это случается с теми, у кого номер сотового телефона есть в открытом доступе в Сети. Злоумышленники отправляют на номер вирусную рассылку с незатейливым содержанием, а потерпевший тем временем лишается накоплений, потому что номер привязан к банковской карте. Сотрудники полиции советуют размещать в открытом доступе номера телефонов, не связанных с банковскими картами.

Топ-3 удаленных мошенничеств завершает мошенничество с онлайн-оплатой товара. Злоумышленники готовы лично встретиться, показать на своем телефоне якобы проведенную операцию о переводе денег, товар при этом забирают.

Сотрудники Управления МВД России по Казани подготовили выдержку по 17 основным видам мошенничеств. Фото казань.16.мвд.рф



— В январе 2018 года была задержана жительница Казани, которая таким образом обманула 17 человек. Она находила в интернете объявления о продаже одежды или украшений. Договорившись с продавцом, назначала встречу, рассматривала товар и сразу после этого показывала на своем телефоне, что перевела деньги, — рассказал Раиль Куряков.

Ей удавалось убедить людей, что деньги скоро поступят, сама она в то время уходила с товаром.

Число случаев мошенничества с родственниками в ДТП почти сошло на нет

Сотрудники Управления МВД России по Казани подготовили выдержку по 17 основным видам мошенничеств. Общее количество подобных преступлений с использованием сотовой связи и интернета остается на уровне прошлого года — всего 268 фактов по итогам двух месяцев 2018 года. Тем не менее есть положительные тенденции. Например, общее количество всех мошенничеств, включая удаленные, за два месяца этого года снизилось по сравнению с данными 2017 года. Пока зарегистрировано 452 факта, в прошлом году было 479 случаев. Кроме того, некоторых дистанционных преступлений стало значительно меньше.

— Мошенничество, когда якобы родственник попал в беду, совершил ДТП, почти сошло на нет, но случаи по-прежнему есть. Здесь мошенникам, которыми в основном выступают люди, отбывающие наказание, больше всего доверяют пенсионеры, — считает врио начальника отделения по раскрытию мошенничеств УР Управления МВД России по Казани.

Например, в феврале этого года 79-летний житель Приволжского района перевел 80 тысяч рублей, думая, что помогает сыну. Изначально мошенники вообще просили о 150 тысячах рублей, но при перечислении денег в терминале произошел сбой, пенсионер смог перевести только чуть больше половины запрашиваемой суммы. Только после этого он позвонил сыну. Оказалось, что никакого ДТП не было.

Есть отдельная категория мошенничеств в сфере грузоперевозок — логистические. Фото autoreview.ru



На обман попадаются не только физические лица, но и юридические. Есть отдельная категория мошенничеств в сфере грузоперевозок — логистические.

— В январе был задержан 27-летний житель Удмуртии, который похитил груз, предназначенный для одной из фирм. На сайте грузоперевозок он подделал доверенность от лица руководителя фирмы-получателя и забрал товар, — привел пример начальник следственной части СУ Управления МВД России по Казани Руслан Кяляшов.

Зачастую в фурах перевозят дорогостоящий товар, только в одной машине изделий может быть на десятки млн рублей.

Нужна коммуникативная компетентность

А проще говоря, умение общаться с разными категориями населения, оставаясь при этом объективным.

— Все мошенники действуют, используя клише. Они все манипуляторы. Основное, чем они пользуются, — это привлечение внимания — нужно вызвать страх, чувство опасности, неуверенности в себе. Второй момент — соцсети, это очень удобный для них способ, хотя получаемая там информация далеко не истина в последней инстанции, — объяснила доцент кафедры дефектологии и клинической психологии КФУ Инна Кротова.

«Все мошенники — манипуляторы», — объяснила Инна Кротова. Фото казань.16.мвд.рф

Мошенники используют конкретные образы — например, много говорят о вашей возможной выгоде, призывают к немедленному принятию решения. А на самом деле, нужно только оценить, так ли необходимо выполнять требуемые действия, особенно прямо сейчас?

В противодействии мошенникам поможет контроль эмоционального состояния («хотя бы посчитайте от одного до десяти») и то, что вы подвергнете сомнению услышанную информацию.

— Сейчас нужно обладать не только определенными профессиональными навыками для работы, но и коммуникативной компетентностью, — подвела итог Инна Кротова.