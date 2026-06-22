В Катаре 54 человека пострадали при взрыве на газоперерабатывающем заводе

По данным, еще 18 человек числятся пропавшими без вести

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в крупнейшей промышленной зоне Рас-Лаффан на северо-востоке Катара пострадали не менее 54 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, еще 18 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время поисково-спасательные работы проводят подразделения сил внутренней безопасности «Лехвия» совместно с сотрудниками гражданской обороны. Причины произошедшего выясняются. Напомним, что ранее в промзоне уже происходили подобные происшествия: 18 марта Иран запустил по Катару пять ракет, из которых четыре перехватили, однако одна попала по комплексу QatarEnergy.

Наталья Жирнова