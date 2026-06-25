В РТ экс-директора гостиничного комплекса оштрафовали за падение девочки с веревочной лестницы

Бывший руководитель допустил в эксплуатацию игровой комплекс, который не соответствовал требованиям безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Экс-технического директора одного из гостинично-ресторанных комплексов в Камско-Устьинском районе Татарстана признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила пресс-служба Следкома республики, подсудимый допустил в эксплуатацию детский игровой комплекс, который не соответствовал предъявляемым требованиям. Из-за такого нарушения со стороны руководителя в августе прошлого года 9-летняя девочка упала с веревочной лестницы. В результате падения ребенок получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Суд назначил экс-директору штраф.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой водитель не оплачивает проезд по Вознесенскому тракту.

Никита Егоров