В РТ экс-директора гостиничного комплекса оштрафовали за падение девочки с веревочной лестницы
Бывший руководитель допустил в эксплуатацию игровой комплекс, который не соответствовал требованиям безопасности
Экс-технического директора одного из гостинично-ресторанных комплексов в Камско-Устьинском районе Татарстана признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщила пресс-служба Следкома республики, подсудимый допустил в эксплуатацию детский игровой комплекс, который не соответствовал предъявляемым требованиям. Из-за такого нарушения со стороны руководителя в августе прошлого года 9-летняя девочка упала с веревочной лестницы. В результате падения ребенок получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.
Суд назначил экс-директору штраф.
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