У берегов Севастополя произошли землетрясения магнитудой до 4,4

«Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие», — заявил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети

У побережья Севастополя утром зафиксировали серию из семи землетрясений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

По его словам, два подземных толчка были ощутимыми для жителей. Первое землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 06:14 мск примерно в 26 километрах от Севастополя, второе магнитудой 4,4 — в 08:48 мск на расстоянии около 30 километров от города.

Губернатор отметил, что оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками.

— Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально, — заявил Развожаев.

Напомним, что 8 июня у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. По данным European-Mediterranean Seismological Centre, первоначально магнитуда составляла 8,1, однако позднее была скорректирована до 7,8.

Наталья Жирнова