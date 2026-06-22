В Татарстане за сутки утонули двое мужчин

Один из погибших купался в месте, не оборудованном для купания

Фото: Инна Серова

В воде примерно в 40 метрах от берега обнаружили тело 30-летнего мужчины. Утонувшего нашли на поверхности воды вблизи дома по ул. Чистопольской, 20Б. По прибытии на место вызова спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы МЧС республики вытащили гражданина.

В пресс-службе ведомства призвали татарстанцев купаться только на оборудованных пляжах, проверять глубину и дно перед входом в воду, не нырять в незнакомых местах, не купаться в одиночку. Также во избежание несчастных случаев не следует заплывать за буйки и подплывать к судам, пить перед купанием алкоголь и переохлаждаться.

Также накануне вечером в Менделеевске на реке Кама утонул 26-летний мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда №6 Поисково-спасательной службы МЧС Татарстана. Тело утонувшего вытащили ранним утром 22 июня на глубине 8 метров, в 30 метрах от берега.

Причиной произошедшего стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Погибший купался в месте, не оборудованном для купания.

Ранее четырехлетний ребенок и взрослый погибли при опрокидывании сапборда в Зеленодольском районе Татарстана.

Никита Егоров