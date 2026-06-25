Число погибших при землетрясении в Венесуэле приближается к 200

Посольство РФ в Венесуэле не получало данных о пострадавших или погибших в результате землетрясения россиянах

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, пострадавших — превышает тысячу человек. Такие данные привел вице‑президент партии «Мы можем» (входит в коалицию с правящей Единой социалистической партией) Вильян Родригес в беседе с ТАСС.

— Пока еще рано говорить о точном числе погибших, которое уже приближается к 200, а число раненых превышает 1 тыс., — сказал он.



Родригес также отметил, что горожане активно помогали пострадавшим. В восточных районах Каракаса и штата Ла‑Гуайра зафиксировано значительное число обрушившихся зданий. При этом на данный момент сведений о повреждениях нефтяных объектов или критически важной инфраструктуры не поступало, сообщил собеседник агентства.

Посольство РФ в Венесуэле не получало данных о пострадавших или погибших в результате землетрясения россиянах, сообщили в пресс-службе представительства.

Напомним, в Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Геологическая служба США предупредила, что последствия землетрясения могут потребовать как национального, так и международного реагирования. По оценке ведомства, экономический ущерб может составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес.

Галия Гарифуллина