Над Татарстаном сбили БПЛА, Минобороны не уточняет количество

С 07:00 по 14:00 мск над 14 регионами России уничтожили 57 вражеских беспилотников

Над Татарстаном с 07:00 по 14:00 мск сбили БПЛА Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ без уточнения количества сбитых объектов.

Всего в утреннее и дневное время над 14 регионами России уничтожено 57 украинских БПЛА.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края.

Ранее, в утренние часы, в восьми городах Татарстана вводили режим угрозы атаки БПЛА. Также позднее в Тюменской области сообщили о попадании беспилотника в нефтеперерабатывающий завод.



Зульфат Шафигуллин