ВСУ ударили БПЛА по центру космической связи в подмосковной Дубне
Пострадавших среди сотрудников нет
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру космической связи «Дубна» в Московской области. Пострадавших среди сотрудников нет, сообщили в пресс-службе головной организации центра «Космическая связь», чей ответ приводит ТАСС.
В организации подчеркнули, что на работу телепередач и связи инцидент не повлиял и в настоящий момент проводится ликвидация последствий атаки.
Центр космической связи «Дубна» функционирует с 1980 года и обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.
Ранее в Нижнекамске начали разбирать разрушенные после атаки БПЛА квартиры.
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