ВСУ ударили БПЛА по центру космической связи в подмосковной Дубне

Пострадавших среди сотрудников нет

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру космической связи «Дубна» в Московской области. Пострадавших среди сотрудников нет, сообщили в пресс-службе головной организации центра «Космическая связь», чей ответ приводит ТАСС.

В организации подчеркнули, что на работу телепередач и связи инцидент не повлиял и в настоящий момент проводится ликвидация последствий атаки.

Центр космической связи «Дубна» функционирует с 1980 года и обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

Ранее в Нижнекамске начали разбирать разрушенные после атаки БПЛА квартиры.

Никита Егоров