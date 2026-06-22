Самолет Гюмри — Москва подал сигнал тревоги в небе над Дагестаном и стал снижаться

Воздушное судно вылетело из Гюмри в 11:24 мск

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает ТАСС.

По информации сервиса, Boeing вылетел из Гюмри в 11:24 по московскому времени. Примерно через час полета над территорией Дагестана экипаж подал сигнал general emergency, после чего самолет начал снижение до высоты около 3 тыс. метров.

UPD: «Рейс «Победы» DP-856, следовавший по маршруту Гюмри — Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы», — сообщили в авиакомпании.

Наталья Жирнова