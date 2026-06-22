В шести регионах ПФО объявлена ракетная опасность

«Не паникуйте. Не снимайте и не фотографируйте объекты в небе», — напомнил глава Удмуртии Александр Бречалов

В шести регионах Приволжского федерального округа России объявили ракетную опасность. Сигналы тревоги прозвучали в Чувашии, Татарстане, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. Жители сообщают о работе сирен в населенных пунктах. Напомним, что в аэропортах Татарстана — Казани, Нижнекамска и Бугульмы — введен режим «Ковер».

В Чувашии из пунктов проведения единого государственного экзамена эвакуировали школьников, их разместили в укрытиях. Министр образования региона Дмитрий Захаров сообщил, что решение было принято оперативно.

— В связи с ракетной опасностью администрациям детских садов, пришкольных и загородных лагерей, детских домов, техникумов и вузов даны поручения действовать в соответствии с инструкциями, — сообщил Захаров.

«Не паникуйте. Не снимайте и не фотографируйте объекты в небе», — напомнил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Наталья Жирнова