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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло почти 600 человек

17:03, 26.06.2026

Ранения получили почти 3 тыс. жителей республики

Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло почти 600 человек
Фото: скриншот видео НТВ

Число жертв при землетрясении в Венесуэле возросло до 589 человек, а пострадавших — до 2,9 тыс. Об этом заявила уполномоченный президент республики Делси Родригес, сообщает RT.

— К сожалению, 589 человек скончались, 2 980 получили ранения, — цитирует ее телеканал teleSUR.

Напомним, в Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Сильные подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе и ряде других регионов. Вчера президент России Владимир Путин направил соболезнования Делси Родригес.

Галия Гарифуллина

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Происшествия

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