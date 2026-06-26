Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло почти 600 человек
Ранения получили почти 3 тыс. жителей республики
Число жертв при землетрясении в Венесуэле возросло до 589 человек, а пострадавших — до 2,9 тыс. Об этом заявила уполномоченный президент республики Делси Родригес, сообщает RT.
— К сожалению, 589 человек скончались, 2 980 получили ранения, — цитирует ее телеканал teleSUR.
Напомним, в Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Сильные подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе и ряде других регионов. Вчера президент России Владимир Путин направил соболезнования Делси Родригес.
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