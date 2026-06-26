Над территорией России за ночь уничтожили 660 БПЛА, есть пострадавшая

В Тульской области было повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

На подлете к Москве за ночь было уничтожено 47 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Помимо этого в Тульской области было повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении губернатора.

Известно, что из-за массированной атаки области украинскими дронами пострадала женщина.

Наталья Жирнова