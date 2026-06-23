Над Россией сбили пять британских ракет Storm Shadow — Минобороны РФ

Также за прошедшие сутки средствами ПВО уничтожены 13 управляемых авиационных бомб и 462 БПЛА

Над территорией России за прошедшие сутки сбили пять британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Также средствами ПВО за прошедший день уничтожены 13 управляемых авиационных бомб и 462 вражеских БПЛА.

Всего с начала СВО российскими военными сбито 167 506 беспилотных летательных аппаратов.



Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Десятки жителей получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В Татарстане второй день подряд вводят режим ракетной опасности и временно закрывают аэропорты.

Зульфат Шафигуллин