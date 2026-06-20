Украинские БПЛА атаковали Тюменский НПЗ, сотрудники эвакуированы

Губернатор Тюменской области Моор сообщил об атаке на регион

Украинские БПЛА атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

Глава региона утверждает, что сам завод не пострадал, но сотрудники были эвакуированы.

— Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле, — написал в соцсетях губернатор Тюменской области Моор.

На территории региона ранее была объявлена «Беспилотная опасность».

Впервые в Тюменской области режим беспилотной опасности был введен в конце апреля этого года.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод».

Зульфат Шафигуллин