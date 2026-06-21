Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Керченский полуостров

По данным оперштаба Краснодарского края, в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия» — есть жертва

В результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работу экстренные и профильные службы.

— Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле, — сообщил Аксенов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации один человек погиб, еще один — пострадал.

Напомним, что за ночь над территорией России сбили 239 вражеских БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ. В аэропорту Сочи по состоянию на 08:00 мск задерживаются 34 рейса, еще четыре рейса отменены. В числе задержанных находится рейс из Казани и в обратном направлении, при этом всего на прилет в Сочи задержаны 19 рейсов, а на вылет — 15.

Наталья Жирнова