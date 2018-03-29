Набраться смелости: «Ростех» объяснит казанцам все прелести мусоросжигательного завода
Инвестор проекта планирует позвать эколога, который подробнее расскажет недовольным жителям Осиново и ЖК «Салават купере» о нюансах будущего проекта по сжиганию мусора
Не без участия президента Татарстана застройщик мусоросжигательного завода в Осиново решил прервать молчание и начать диалог с недовольными жителями. Непростое обсуждение планируется начать на следующей неделе, после рабочего совещания в правительстве республики. Себе на подмогу «РТ-Инвест» призовет эколога, который посвятит жителей в тайны сжигания мусора. Подробности — в материале «Реального времени».
«РТ-Инвест» выйдет к народу
В очередной раз о мусоросжигательном заводе сегодня на брифинге в кабинете министров говорила новый заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. На волне все растущего недовольства застройщик «РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», решил снять социальное напряжение за счет ряда встреч с жителями поселка Осиново и ЖК «Салават купере». Правда, не обошлось здесь без влияния главы Татарстана.
— Как было отмечено ранее, президентом республики была поставлена задача широкого общественного обсуждения по строительству завода. В рамках этих поручений компания-инвестор, которая курирует вопросы строительства завода, сообщила нам о планах на следующей неделе провести встречу с жителями поселка Осиново, — рассказала представитель казанского Кремля.
С датой встречи пока «РТ-Инвест» не определился — сначала застройщик планирует провести рабочее совещание, в том числе с представителями Министерства экологии. Когда оно точно состоится, также не ясно.
На амбразуру бросят эколога
На ближайшем запланированном обсуждении с жителями Осиново сам проект строительства завода представлен не будет, поскольку он находится на стадии доработки и должен получить заключение двух экспертиз, после которых проект будет вынесен на общественные слушания.
— Ожидается, что все документальные процедуры должны завершиться к июню. И уже в середине июня этот проект будет представлен, чтобы вынести его на публичные обсуждения.
Таким образом, предполагается, что первая встреча станет вводной.
— Встреча будет ознакомительной — с точки зрения того, что это за объект, в чем его суть. Там будет специалист-эколог, который расскажет о подробностях всего технологического процесса, о важности всей цепочки. О том, что они сориентированы и заинтересованы в ведении раздельного сбора мусора, о том, как они планируют работать с региональным оператором, — перечислила Галимова.
По ее словам, они хотят провести массовое обсуждение самой сути проекта. Позже аналогичные встречи планируется провести и с жителями ЖК «Салават купере».
«Они осознают всю встревоженность»
В пору все растущего социального напряжение выход на прямой контакт застройщика с жителями придется как нельзя кстати. Пока информацию о заводе люди узнают из СМИ и активно протестуют против проекта. В прошлые выходные, по сообщениям читателей «Реального времени», порядка 1000 недовольных собрались в ЖК «Салават купере». Тогда они подписали обращение против строительства завода, а 29 марта отнесли письма с претензиями к строительству в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.
Лилия Галимова не стала давать оценку информационной кампании «РТ-Инвест» и попросила абстрагировать ее от деятельности застройщика, но поделилась с журналистами известной ей информацией. По ее словам, застройщику задавали вопрос про отсутствие их представителей на собрании в ЖК «Салават купере» и получили ответ, что официально компанию никто не приглашал.
Затянувшееся молчание «РТ-Инвест» спикер объяснила тем фактом, что их внимание поглощено другими аналогичными проектами. Всего они планируют строительство пяти мусоросжигательных заводов, первый из которых появится в Московской области.
— Они сейчас сконцентрированы на нем, но осознают всю встревоженность и в том числе понимают, что президентом республики поставлена задача вести активный общественный диалог в республике для разъяснения. Они начинают эту работу со следующей недели, — пояснила Лилия Галимова.
комментарии
В Вене если задымит-бизнес разорится.
У нас - прокурор станет богаче.
Она давно уже закрыта, поэтому и не дымит.
Пусть хотя бы назовутся люди, и не стрелочники, которые лично будут отвечать за безопасность и чистоту воздуха. Надо знать, кого отправить на этот завод, в случае чего, в качестве сырья.
Здравствуйте. Я живу в г. Казани, у меня двое детей. 6 лет мы ждали жилье по программе "Социальная ипотека", а теперь выяснилось что помимо действующего завода "Оргсинтез" рядом с нами хотят построить МСЗ! Почему его строят в такой близости от населённых пунктов? Пусть строят в отдалении и пусть он будет не мусоросжигающим, а мусороперерабатывающим. Сжигание мусора-самый дорогой способ обращения с отходами. Но самое страшное-это чрезвычайно вредно! Я хочу, чтобы моя семья дышала чистым воздухом! Я за здоровье своего города!
Не нужен этот завод совсем!!!
Мы за чистый воздух ! Мы против МСЗ!
Будем бороться до конца и победа будет за нами!
Сжигать без разбора будут всё, а горит поверьте всё. И дышать этим будут не только жители Осиново, СК - вся Казань "НАДЫШИТЬСЯ". Многие просто этого не понимают - веря СМИ и властям, якобы завод будет безопасным.
И когда построиться завод и заработает - уже не остановить будет это "колесо смерти", тогда то и осознают все жители, но будет поздно.
К сожалению в нашей стране, финансовые приоритеты на первом месте, нежели будущее человека!