Набраться смелости: «Ростех» объяснит казанцам все прелести мусоросжигательного завода

Инвестор проекта планирует позвать эколога, который подробнее расскажет недовольным жителям Осиново и ЖК «Салават купере» о нюансах будущего проекта по сжиганию мусора

Фото: Максим Платонов

Не без участия президента Татарстана застройщик мусоросжигательного завода в Осиново решил прервать молчание и начать диалог с недовольными жителями. Непростое обсуждение планируется начать на следующей неделе, после рабочего совещания в правительстве республики. Себе на подмогу «РТ-Инвест» призовет эколога, который посвятит жителей в тайны сжигания мусора. Подробности — в материале «Реального времени».

«РТ-Инвест» выйдет к народу

В очередной раз о мусоросжигательном заводе сегодня на брифинге в кабинете министров говорила новый заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. На волне все растущего недовольства застройщик «РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», решил снять социальное напряжение за счет ряда встреч с жителями поселка Осиново и ЖК «Салават купере». Правда, не обошлось здесь без влияния главы Татарстана.

— Как было отмечено ранее, президентом республики была поставлена задача широкого общественного обсуждения по строительству завода. В рамках этих поручений компания-инвестор, которая курирует вопросы строительства завода, сообщила нам о планах на следующей неделе провести встречу с жителями поселка Осиново, — рассказала представитель казанского Кремля.

С датой встречи пока «РТ-Инвест» не определился — сначала застройщик планирует провести рабочее совещание, в том числе с представителями Министерства экологии. Когда оно точно состоится, также не ясно.

По словам Лилии Галимовой, застройщик «РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», хочет провести массовое обсуждение самой сути проекта мусоросжигательного завода. Фото Олега Тихонова

На амбразуру бросят эколога

На ближайшем запланированном обсуждении с жителями Осиново сам проект строительства завода представлен не будет, поскольку он находится на стадии доработки и должен получить заключение двух экспертиз, после которых проект будет вынесен на общественные слушания.

— Ожидается, что все документальные процедуры должны завершиться к июню. И уже в середине июня этот проект будет представлен, чтобы вынести его на публичные обсуждения.

Таким образом, предполагается, что первая встреча станет вводной.

— Встреча будет ознакомительной — с точки зрения того, что это за объект, в чем его суть. Там будет специалист-эколог, который расскажет о подробностях всего технологического процесса, о важности всей цепочки. О том, что они сориентированы и заинтересованы в ведении раздельного сбора мусора, о том, как они планируют работать с региональным оператором, — перечислила Галимова.

По ее словам, они хотят провести массовое обсуждение самой сути проекта. Позже аналогичные встречи планируется провести и с жителями ЖК «Салават купере».

Пока информацию о заводе люди узнают из СМИ и активно протестуют против проекта. Фото Олега Тихонова

«Они осознают всю встревоженность»

В пору все растущего социального напряжение выход на прямой контакт застройщика с жителями придется как нельзя кстати. Пока информацию о заводе люди узнают из СМИ и активно протестуют против проекта. В прошлые выходные, по сообщениям читателей «Реального времени», порядка 1000 недовольных собрались в ЖК «Салават купере». Тогда они подписали обращение против строительства завода, а 29 марта отнесли письма с претензиями к строительству в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Лилия Галимова не стала давать оценку информационной кампании «РТ-Инвест» и попросила абстрагировать ее от деятельности застройщика, но поделилась с журналистами известной ей информацией. По ее словам, застройщику задавали вопрос про отсутствие их представителей на собрании в ЖК «Салават купере» и получили ответ, что официально компанию никто не приглашал.

Затянувшееся молчание «РТ-Инвест» спикер объяснила тем фактом, что их внимание поглощено другими аналогичными проектами. Всего они планируют строительство пяти мусоросжигательных заводов, первый из которых появится в Московской области.

— Они сейчас сконцентрированы на нем, но осознают всю встревоженность и в том числе понимают, что президентом республики поставлена задача вести активный общественный диалог в республике для разъяснения. Они начинают эту работу со следующей недели, — пояснила Лилия Галимова.