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Набраться смелости: «Ростех» объяснит казанцам все прелести мусоросжигательного завода

14:00, 29.03.2018 83 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против

Инвестор проекта планирует позвать эколога, который подробнее расскажет недовольным жителям Осиново и ЖК «Салават купере» о нюансах будущего проекта по сжиганию мусора

Набраться смелости: «Ростех» объяснит казанцам все прелести мусоросжигательного завода Фото: Максим Платонов

Не без участия президента Татарстана застройщик мусоросжигательного завода в Осиново решил прервать молчание и начать диалог с недовольными жителями. Непростое обсуждение планируется начать на следующей неделе, после рабочего совещания в правительстве республики. Себе на подмогу «РТ-Инвест» призовет эколога, который посвятит жителей в тайны сжигания мусора. Подробности — в материале «Реального времени».

«РТ-Инвест» выйдет к народу

В очередной раз о мусоросжигательном заводе сегодня на брифинге в кабинете министров говорила новый заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. На волне все растущего недовольства застройщик «РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», решил снять социальное напряжение за счет ряда встреч с жителями поселка Осиново и ЖК «Салават купере». Правда, не обошлось здесь без влияния главы Татарстана.

— Как было отмечено ранее, президентом республики была поставлена задача широкого общественного обсуждения по строительству завода. В рамках этих поручений компания-инвестор, которая курирует вопросы строительства завода, сообщила нам о планах на следующей неделе провести встречу с жителями поселка Осиново, — рассказала представитель казанского Кремля.

С датой встречи пока «РТ-Инвест» не определился — сначала застройщик планирует провести рабочее совещание, в том числе с представителями Министерства экологии. Когда оно точно состоится, также не ясно.

По словам Лилии Галимовой, застройщик «РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», хочет провести массовое обсуждение самой сути проекта мусоросжигательного завода. Фото Олега Тихонова

На амбразуру бросят эколога

На ближайшем запланированном обсуждении с жителями Осиново сам проект строительства завода представлен не будет, поскольку он находится на стадии доработки и должен получить заключение двух экспертиз, после которых проект будет вынесен на общественные слушания.

— Ожидается, что все документальные процедуры должны завершиться к июню. И уже в середине июня этот проект будет представлен, чтобы вынести его на публичные обсуждения.

Таким образом, предполагается, что первая встреча станет вводной.

— Встреча будет ознакомительной — с точки зрения того, что это за объект, в чем его суть. Там будет специалист-эколог, который расскажет о подробностях всего технологического процесса, о важности всей цепочки. О том, что они сориентированы и заинтересованы в ведении раздельного сбора мусора, о том, как они планируют работать с региональным оператором, — перечислила Галимова.

По ее словам, они хотят провести массовое обсуждение самой сути проекта. Позже аналогичные встречи планируется провести и с жителями ЖК «Салават купере».

Пока информацию о заводе люди узнают из СМИ и активно протестуют против проекта. Фото Олега Тихонова

«Они осознают всю встревоженность»

В пору все растущего социального напряжение выход на прямой контакт застройщика с жителями придется как нельзя кстати. Пока информацию о заводе люди узнают из СМИ и активно протестуют против проекта. В прошлые выходные, по сообщениям читателей «Реального времени», порядка 1000 недовольных собрались в ЖК «Салават купере». Тогда они подписали обращение против строительства завода, а 29 марта отнесли письма с претензиями к строительству в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Лилия Галимова не стала давать оценку информационной кампании «РТ-Инвест» и попросила абстрагировать ее от деятельности застройщика, но поделилась с журналистами известной ей информацией. По ее словам, застройщику задавали вопрос про отсутствие их представителей на собрании в ЖК «Салават купере» и получили ответ, что официально компанию никто не приглашал.

Затянувшееся молчание «РТ-Инвест» спикер объяснила тем фактом, что их внимание поглощено другими аналогичными проектами. Всего они планируют строительство пяти мусоросжигательных заводов, первый из которых появится в Московской области.

— Они сейчас сконцентрированы на нем, но осознают всю встревоженность и в том числе понимают, что президентом республики поставлена задача вести активный общественный диалог в республике для разъяснения. Они начинают эту работу со следующей недели, — пояснила Лилия Галимова.

Мария Горожанинова
ОбществоИнфраструктураПромышленность Татарстан
комментарии 83

комментарии

  • Анонимно 29 марта
    Если все так идеально стройте ближе К Боровым
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    Анонимно 29 марта
    20 км ближе, 20 км дальше ничего не решают
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    Анонимно 30 марта
    Для нас решат. Нам оргсинтеза и птицефабрики-вонючки достаточно
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    Анонимно 12 апр
    К себе поближе попросите,троль кабинетный!
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  • Анонимно 29 марта
    стройте у поселка Нефтяников - ведь все нормально
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  • Анонимно 29 марта
    нас в школе учили, мусор сжигать нельзя. а тут завод!
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    Анонимно 09 апр
    C того времени прошло 30 лет, - сейчас новые технологии!
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  • Анонимно 29 марта
    В Вене в центре города стоит и ни дыма ни запаха. В чем проблема такой же построить? Тогда все будут довольны. И не обязательно в центре Казани строить, где нить подальше от деревень в пределах досягаемости мусоровозов.
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    Анонимно 29 марта
    Не надо сравнивать венских прокуроров с нашими.
    В Вене если задымит-бизнес разорится.
    У нас - прокурор станет богаче.
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    Анонимно 29 марта
    приходит время из НКЦ сделать мусоросжигающий центр - московский "эколог" справится с проектом.
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    Анонимно 30 марта
    Да, в Вене или в других странах в соответствии с технологией и строят и работают. А у нас будут стараться дорогое оборудрвание заменить дешевыми, будут искпть как бы вытащить деньги уже в процессе строительства. Что безопасно заграницей- опасным становится у нас.
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    Анонимно 03 апр
    В программе ПравДа по ОТР этот вопрос обсуждался. Это устаревшая технология. С 1 января 2017 года Евросоюз не будет строить такие предприятия. Стоимость завода завышена в пять раз. Посмотрите программу. Эксперт эколог Андрей Пешков
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    Анонимно 06 апр
    это вы про фабрику Хундертвассера?
    Она давно уже закрыта, поэтому и не дымит.
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  • Анонимно 29 марта
    Так поставьте завод в центре на площади Свободы. Он же безопасный
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  • Анонимно 29 марта
    У нас будет хотели как лучше а получилось как всегда. Потому что раздельно мусор собирать народ не приучен. А поэтому все будут сжигать. Отсюда и загрязнение воздуха, потому что фильты не расчитаны на мусор скопом.
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Чего это Ростех боиться выйти в народ и объясниться? А потому что они не чувствуют ответственности , Главное, сделать побыстрее,а там трава не расти
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Капиталу верить нельзя. Ни шагу назад! Необходимо добиться отмены строительства в Осиново!
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Наверняка эколога, которого пригласят на встречу, скажет- если все делать по правилам, то риски минимальны...Но кто может дать 100% гарантии, что все будет по правилам, когда завод начнет работать..как то не хотелось бы на себе это проверять(
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    Анонимно 29 марта
    что за уникальный эколог против наших экологов КФУ, КХТИ, министерства экологии - авторитет? Сомневаюсь... он передаст японский посыл с наклейками от швейцарцев и Ростеха... - очень слабо выполняют Поручение Президента... народ дразнить не надо - на пустом месте разворачивается битва по неряшливости городских и ростеховских... недопустимо на фоне городов Подмосковья... ответственности боятся, а денег хотят!
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    Анонимно 29 марта
    Конечно это их человек эколог, все подкуплено везде и пример тому Кемерово и опять деньги роль играют.
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  • Анонимно 29 марта
    Салават Купере против строительства,не дадим травить наших детей
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  • Анонимно 29 марта
    Посёлок северный тоже против строительства мусоросжигательного завода. Хватит нам и Оргсинтеза. Надо сортировку и переработку развивать. Во всем мире уже отказываются от жигания мусора в пользу переработки.
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    Анонимно 29 марта
    Хавод надо ставить на Самосырово и там же уничтожать и гору и 800 тысяч ежегодного городского мусора - там вся логистика понятна и ситуация соответствует... а в Осиново - через весь город таскать по 2000 тонн в сутки - это плохой вариант. Почему нет схемы логистики и расчетов до сих пор? Проект уже в экспертизе и все тихо-тихо.... народ возбудили и в кусты?
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  • Анонимно 29 марта
    Зачем нам ваш подкупный эколог, и не о чем с вами говорить чтоб мозги терли нам , ни чего нового не услышим , это бла бла слышали уже. Мы против МСЗ!
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    А нельзя ли узнать сколько выбросов будет от МСЗ и сколько выбросов каждый год в Казани от двигателей внутреннего сгорания.
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    А вы, неподкупный наш, уверены в идентичности их состава и степени влияния на здоровье!?
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Не, ну давайте, к выхлопам авто добавим мсз.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Найдите диаграмму выбросов по городам. В этих диаграммах показано что выбросы от машин ничтожна, по сравнению выбросов от энергетических установок которые занимают в диаграмме половину от всех взятых выбросов.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Завод, конечно лучше, чем свалка, которая и горит без фильтров и грунт и воду отравляет. Но соблюдение технологии на таком заводе вещь очень дорогая. За ней следить надо добросовестно и финансировать. У нас в отличии от Австрии ни совести ни денег.
    Пусть хотя бы назовутся люди, и не стрелочники, которые лично будут отвечать за безопасность и чистоту воздуха. Надо знать, кого отправить на этот завод, в случае чего, в качестве сырья.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Как отлично подмечено - ни совести, ни денег.. ответственные люди будут заявлять, что выбросы соответствуют нормам. По факту завод будет травить округу.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Зачем нам МСЗ- вчерашний день? Это уже не оправдавший себя проект Евросоюза. Миром доказано, что это неэффективно. РУСТАМ Нургалеевич, вы же всегда были за новейшее и современное, лучшее для республики. Татарстан был всегда впереди. Так давайте и в этом вопросе мы покажем, что люди,дети ,их здоровье важнее для республики. Без булдырабыз!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Осиново против МСЗ. Странно, что компания до последнего тянула с подачей информации о заводе или придумывают красочную презентацию о том как мы будем счастливы жить рядом с подобным построением и видеть нескончаемые машины мусоровозов, которые будут проезжать через наш поселок.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    И без указания Минниханова даже не выходила на обсуждения. Ждали, пока градус протестов утихнет? Нет. Мы будем ещё больше протестовать. Мы и так бедны, но у нас ещё наше здоровье, здоровье наших детей и чистый воздух хотят забрать. Думаю, за это мы будем стоять до последнего.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Мы против!!!!! Против строительства мсж вообще!!!!! Надо будет, ляжем под технику!!!!! Мы не допустим строительство это машины-убийцы!!!! Очнитесь!!!! Ахаете, охаете, что онкодиспансер переполнен. Что вы творите??????
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Надо было МСЗ строить на месте Иннополиса!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Мы категорически против строительства МСЗ!!! Мы НЕ хотим отправляться диаксинами! Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне и не переживать за здоровье наших детей и внуков!! Услышьте свой народ!!!! Ваше мнение и приоритеты нам понятны, зачем по сто раз одно и тоже говорить и писать? А вот вы нас совсем не хотите слышать....
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Стройте этот завод далеко от населенных пунктов!!! Народ не должен дышать ядовитыми выбросами завода! Мы хотим чистый воздух и крепкое здоровье!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Почему мы должны слушать эколога, а не практикующего врача, например из Волоколамска? Озвучивайте реальный вред здоровью! МСЗ = крематорий!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Видемо долго искали эколога который эту чуш будет нести
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Пускай строят у себя ближе к Боровом матюшино.Что больше места не могли найти.Эти заводы уже на 20 лет устаревшие,а нам по ушам трут.В Европе от них избавляются уже давным давно,нет толку от этих заводов,только экологию разрушают
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Ваш эколог купленный эколог говорит,ЕСЛИ будут соблюдать все ТБ то вреда не должно быть, и ещё это энергия и тепло! Это кто эколог или энергетик,откуда её вообще взяли ни слово про людей загрязнение. Нет, спасибо, стройте свой завод в боровых, на даче у Метшина!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Как можно строить этот завод в населенном посёлке! Куда смотрит наше правительство! Рядом помидоры и огурцы выращивают экологически чистые! Да и ветра в этом месте дуют постоянно на город как раз в городе все осадки от него будут оседать! Наш мер говорит что нужно экологический транспорт вводить в городе! А в итоге хотят отравить весь воздух в городе!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    У нашего города еще есть шанс не допустить строительства и запуска МСЗ. Как жаль, что не все с этим соглашаются и не видят всех масштабов возможных проблем со здоровьем нас и наших родных и детей. Осиново и Казань против МСЗ. Хотим здоровое поколение
    Ответить
  • Анонимно 30 марта

    Здравствуйте. Я живу в г. Казани, у меня двое детей. 6 лет мы ждали жилье по программе "Социальная ипотека", а теперь выяснилось что помимо действующего завода "Оргсинтез" рядом с нами хотят построить МСЗ! Почему его строят в такой близости от населённых пунктов? Пусть строят в отдалении и пусть он будет не мусоросжигающим, а мусороперерабатывающим. Сжигание мусора-самый дорогой способ обращения с отходами. Но самое страшное-это чрезвычайно вредно! Я хочу, чтобы моя семья дышала чистым воздухом! Я за здоровье своего города!

    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Нет МСЗ в Осиново!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Не надо обманывать людей по поводу экологической чистоты мсз!!! Мы хотим жить в экологически чистом районе!!! Не быть заводу в Осиново!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Все, кто против мсз и так понимают всю опасность происходящего. Против не выступают лишь те кому плевать на себя и окружающих.
    Не нужен этот завод совсем!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    В РФ проводятся программы по увеличению рождаемости, только теперь непонятно зачем? Строить МСЗ - это же уничтожать жизнь в принципе. Зачем рожать детей, если их будут медленно травить?
    Мы за чистый воздух ! Мы против МСЗ!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Осиново против МСЗ!!!
    Будем бороться до конца и победа будет за нами!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Это эколог или энергетик, вместо того, что бы говорить о загрязнении окружающей среды, бормочет о энергии и тепле. Похоже говорить о том, что МСЗ безвредный, у неё язык не поворачивается. К тому не так давно, она сама высказывалась против него, а тут вдруг изменила мнение.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    К сожалению, практически не вериться, что наши чиновники будут добросовестно следить за безопасностью этого завода
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    В Салавате еще много не проданных квартир, может предложить чиновникам переехать на ПМЖ, вместе с экологами - пророчащими светлое будущее.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Вся Казань против, ну нельзя же подносом у людей строить, в этом районе и так экология очень плохая! Пожалейте детей! И не нужно нам лапшу на уши вешать что МСЗ безвредный.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Посёлок Николаевка и Краснооктябрьский вообще находятся в 800 метров от предполагаемой стройки. Этого что ни кто не знает, или там не люди живут?
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Не будет завод безвредным, это понятно! люди не верьте тому что говорят с телеэкранов, у нас не Швейцария, у нас никто не будет сортировать мусор перед тем как бросать в топку, гореть будет все- лампочки, стекло, батарейки, градусники(. А дышать этим воздухом будем мы!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Жители Казани против строительства мусоросжигательного завода! Это смерть для всех жителей города и районов!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Hitachi Zosen Inova – это как бы швейцарская фирма, которая получила от Японии технологию… Немецкая технология, купленная, грубо говоря, за доллар Hitachi, как-то причесанная и проданная. Куда проданная? В Индии строятся такие устаревшие заводы. В Индии такой же завод построен в пять раз дешевле, но там есть сортировка и серьезная очистка. У нас этот завод в пять раз дороже пытаются нам втюхать. При этом сортировки нет, а очистка сомнительная.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Люди сейчас достаточно грамотны. Это представителям "Ростеха" нужно внимательно почитать и послушать академиков из Москвы и других городов. Учёные, занимающиеся вопросами мусоросжигательным, однозначно против МСЗ!!! Государство должно защищать интересы своих граждан, а не устраивать геноцид!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Только когда мсз построят в боровых или в центре города, народ поверит в его безопасность! Мы против жить рядом с заводом!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Строить МСЗ в такой близости от жилых массивов нельзя. Стройте его у себя в Боровых власть имущие, если как вы утверждаете от него нет никакого вреда. При постройке МСЗ цены на жильё в этих районах просто рухнут и эта сторона Казани станет на подобии Гетто. Жители Салават Купере, Осиновой, Радужного, Авиастрое и Кировского районов нужно сделать всё чтобы не допустить строительства МСЗ.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Если он экологически чистый, как утверждают по всем каналам, стройте его в центре города, рядом с домом правительства
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Мы ПРОТИВ строительства мусоросжигающего завода. Удивляет сам факт того, что такой завод собираются строить на территории населенного пункта. Почему бы не построить его за уже существующей свалкой. Или же в центре самой Казани, раз уж наше правительство утверждает, что этот завод абсолютно безопасен. Но в то же время наши чиновники не хотят жить вблизи такого завода. А вот травить простых людей - пожалуйства. Что за нездоровое желание высоких чинов в будущем наживаться на горе людей, которые будут страдать от последствий проживания поблизости такого завода, а именно дорогостоящем лечении онко- и еще неизвестно каких заболеваний. Люди, одумайтесь.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Радужный и Салават купере тоже против МСЗ. Будем бороться до победы.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Осиново против мусоросжигательного завода!!!!!Будем стоять до конца мы тоже люди и хотим дышать чистым воздухом!!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Жители Салават Купере и ближайших окрестностей против строительства МСЗ!! Мы хотим видеть детей здоровыми и счастливыми!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Кстати, в программе Путина строительство МСЗ на последнем месте из вариантов обращения с мусором.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Радужный против мусоросжигательного завода! Мы хотим для своих детей светлого будущего!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Мы против строительства МСЗ!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Спасибо журналистам "Реального времени" за более -менее объективное освещение проблемы. По крайней мере противников МСЗ г. Казани, в отличие от некоторых других изданий, здесь никто не называет "орущей" "толпой зевак" и т.п.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    ну вот!... а мы хотели на крыше завода кофе пить...
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    В Радужном вообще никогда не было контейнеров для раздельного мусора ,а следовательно будут сжигать все подряд.Люди будут дышать диоксидом и много ещё всякими ядоми.Все будут болеть и умирать.Дети будут рождаться уродами и с отклонениями.Не допустим строительство МСЖ.
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  • Анонимно 30 марта
    Добрый день. Все мы понимаем что живем в России, и поэтому контроля за МСЗ не будет - ни со стороны соответствующих надзорных органов, ни тем более со стороны властей. Недавняя трагедия в Кемерово, да и все предыдущие сами за себя говорят.
    Сжигать без разбора будут всё, а горит поверьте всё. И дышать этим будут не только жители Осиново, СК - вся Казань "НАДЫШИТЬСЯ". Многие просто этого не понимают - веря СМИ и властям, якобы завод будет безопасным.
    И когда построиться завод и заработает - уже не остановить будет это "колесо смерти", тогда то и осознают все жители, но будет поздно.
    К сожалению в нашей стране, финансовые приоритеты на первом месте, нежели будущее человека!
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  • Анонимно 30 марта
    Интересно послушать про прелести. Мммм... Прямо представляю сколько прелести вокруг будет. Жизнь налаживается)))
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  • Анонимно 30 марта
    Добрый вечер! Знайте,моя семья против МЗС.Я не хочу ,чтобы дети болели.Если Ваш завод такой хороший,построите в Боровых!.Вы нас ипотечников и так согнали на окраину,да еще отравить хотите!!!
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  • Анонимно 30 марта
    В каких бы красках нам не рассказали про завод, мы против! Не хотим МСЗ в Осиново!
    Ответить
  • Анонимно 31 марта
    Мусоросжигательный завод и плюс газовая труба! Нас что убить хотят , в Салават Купере ?
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  • Анонимно 01 апр
    Типовой МСЗ на расстояние 5 км делает выбросы, которые естественным путем заражают окружающую среду дальше. На расстоянии до 25 км возможно распространение опасных диоксинов. Огромное количество самых разных заболеваний людей, проживающих рядом, являются следствием именно деятельности МСЗ
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  • Анонимно 02 апр
    весь вопрос в сортировке мусора, разделять тщательнее, на стадии выноса из дома. и все будет нормально.
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  • Анонимно 02 апр
    Авиастроительный против МСЗ - хватит и Оргсинтеза!!!
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  • Анонимно 02 апр
    Достаточно просто набрать три слова - Роза ветров Казань и вы увидите график.Западные и южные ветра преобладают в Казани.Неужели этот график не видели те кто принимал решение по площадке для завода.
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  • Анонимно 05 апр
    Правильно люди говорят,в других странах МСЗ строят по технологии и с учетом всех экологических факторов,а у нас печку железную поставят и все на этом)))
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  • Анонимно 05 апр
    Осиново , Салават Купере , Северный , Залесный , Кировский район Казани против этого завода. От такой экологии люди будут болеть раком ,рядом можно будет строить печку для трупов . Нам достаточно запахов от Оргсинтеза в 3-4 утра ,в комнате стоит адский запах химии от которой просыпаешься удушьем . По горло достаточно химии в этом направлении.
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  • Анонимно 07 апр
    Чтобы не говорили экологи - строительство мусоросжигателтного завода это бомба даже не замедленного действия. Это будет просто катастрофой. Строить такой филиал ада в Казани - ну это верх абсурда. Не то что в районе постройки, даже в Казани после этого жить станет небезопасно.
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