Роскошь, какой она и должна быть

Риелтор с 25-летним стажем — о том, как менялись и к чему пришли представления клиентов о роскошной жизни

Фото: архив клубного поселка закрытого типа «Примавера»

Во всем мире наличие загородного жилья для жителей больших городов — это возможность обеспечить себе комфортную, роскошную жизнь. Но только в России эта возможность появилась относительно недавно. Наивное представление о том, каким должен быть загородный участок, сменилось требовательным ожиданием. Риелтор Гульнара Галеева рассказывает об истории этой трансформации и о том, есть ли на рынке образцовый пример жилья, который считается роскошным по европейским меркам.

Говорят, купить виллу в 25—30 км от Афин — значит моментально получить статус богатого и респектабельного человека с хорошим вкусом и любовью к прекрасному. В России до недавних пор представление о роскошестве загородной жизни было другим.

Каменный замок с башнями, окошками-бойницами и соответствующими заборами — в три кирпича — такой была мечта бывшего советского человека, который дорвался до частной собственности в начале 90-х. Именно такой я помню ее, когда только начинала свою профессиональную деятельность риелтора, продавца «красивой жизни».

Тогда исполнять мечты клиентов мне было несложно. Само наличие собственного дома было огромным счастьем, а фраза: «Мы живем в коттедже» означала, что «жизнь удалась». Все представления о том, каким должен быть красивый дом, складывались из сериалов вроде «Санта-Барбары». С важной поправкой — дом должен был быть крепостью. Вы и сейчас можете видеть эти старомодные истуканы. Их хозяева, возвращаясь из-за границы, говорили мне о «легкомыслии финнов», которые живут в коттедже в центре леса совсем без забора или об американцах, чьи стеклянные двери может вскрыть ребенок.

Когда я вижу ряды заборов из профнастила или бетонных блоков, с сожалением отмечаю, что люди и сегодня стремятся оградить свою частную жизнь и жить за трехметровой металлической стеной даже в охраняемых поселках.

Фото: архив клубного поселка закрытого типа «Примавера»



Но ситуация меняется.

Настоящая роскошь сегодня — не возможность городить трехметровые заборы, а, наоборот, не возводить их. И постепенно такие коттеджные поселки стали появляться, появляется и запрос на них. Поэтому и возражения о том, как можно жить так, что все соседи видят тебя, я встречаю все реже, а прогрессивные взгляды на то, что считать комфортным, роскошным жильем, — все чаще.

Что теперь мои клиенты считают роскошной жизнью? Это собственный дом на природе, с соседями, которых они знают по именам и которые им приятны, чувство безопасности без огромных изгородей, современный дом с красивым дизайном. Это современные инженерные коммуникации, выстроенные с умом и ресурсом на многие десятки лет, благодаря чему стереотип «свой дом — вечные заботы» уходит в далекое прошлое.

Люди хотят не просто приехать, захлопнуть ворота и наконец почувствовать себя в уюте и безопасности, они хотят и комфортной дороги до своего участка, поэтому удобное расположение поселка — это тоже то сложное требование, которое должно быть выполнено.

Но самое главное в роскошном жилье — это те семейные традиции, которые в нем рождаются. Это дом, в котором по выходным собирается вся семья, куда съезжаются взрослые дети с друзьями в дни каникул, а после — с внуками на летние уик-энды и зимние праздники. Это место для шумных встреч и уединения, когда это так необходимо.

Фото: архив клубного поселка закрытого типа «Примавера»



Мне приятно, что такие поселки появляются, в них хотя бы частично реализуются требования к качественному загородному жилью. Конечно, во многом к этому девелоперов подталкивает сам спрос, что радует, ведь это значит, что люди с радостью воспринимают идеи благополучия, красоты, интеллигентности, спокойствия и гармонии, которые могут быть реализованы в загородной жизни без безумных заборов и разношерстной застройки.

Конечно, для застройщика это большая задача — объединить все лучшее, найти такой участок под застройку, который будет расположен очень близко к центру города, в пределах 15 км, но в окружении березовых рощ, дубрав и сосен, куда так приятно пойти летом собирать грибы и ягоды, а зимой — устраивать веселые катания на снегоходах или совершать неспешные лыжные прогулки. Подобных участков вблизи Казани остались единицы.

Один из коттеджных поселков, где, на мой взгляд, на сегодняшний день совмещаются все высокие требования к загородному жилью, — это «Примавера». И то, как активно там раскупаются дома, тоже наводит на мысль, что наконец и потребители стали гораздо более требовательны к качеству. Загородная жизнь подходит не всем. Но если вы мечтаете о ней, я всегда советую приехать в «Примаверу» и примерить ее к себе в образцовом варианте.

Коттеджный поселок «Примавера» — это 151 дом (таунхаусы и частные дома с участками от 4 до 16 соток), шестиметровые дороги с широкими тротуарами, водопровод (артезианская скважина), городская канализация, индивидуальное отопление, подведенный газ, а также телекоммуникации, круглосуточная охрана.

Интернет-газета «Реальное время»