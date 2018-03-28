Новости спорта

08:32 МСК
Новости раздела
Спорт

Гора родила мышь: сборная России проиграла французам

07:00, 28.03.2018 5

Не Черчесов виноват, что «дети лимита» — слабейшее поколение в истории российского футбола

Гора родила мышь: сборная России проиграла французам Фото: Константин Рыбин (rfs.ru)

Сборная России и на фоне Франции выглядела однородной массой исполнителей без перспектив и надежды на успех. Светлые воспоминания о «голодных», но прекрасных 90-х российского футбола, дефицит звезд, туманные перспективы команды Черчесова и отчет о втором подряд поражении (1:3) в матчах с сильными мира сего — в материале «Реального времени».

Слабейшая сборная России в истории футбола

Когда эти две страны соседствуют в одном предложении применительно к футболу, то на ум любому российскому болельщику сразу приходит знаменитый матч 1999-го года на Стад де Франс, в котором команда Олега Романцева сенсационно обыграла французов на их поле. В том матче игру своей жизни изобразил Александр Панов, оформив дубль. Больше в своей карьере этот невысокий форвард так нигде и никогда не сыграет. А решающий гол забил Валерий Карпин, который с тех пор успел стать как успешным тренером, так и специалистом-неудачником — все помнят «Мальорку» и армавирское «Торпедо», да и в нынешнем «Ростове» дела у тренера пока не идут. К этому остается добавить тот факт, что на «Матч ТВ» Карпин отработал совсем недолго.

И в целом та сборная была на порядок сильнее нынешней. Тогда в чемпионате России еще не было бешеных зарплат и игроки не останавливались в мастерстве, получив первый миллион (не рублей) в 20 с небольшим лет, как это происходит сейчас. Еще раньше, в начале 90-х, еще более сильную сборную России, составленную преимущественно из представителей европейских клубов, шутливо называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Тогда наша команда умудрилась обыграть даже бразильцев в контрольном поединке.

Нынешняя сборная, составленная из деградирующих «детей лимита», — объективно слабейшая в истории футбола. Шутка ли, незадолго до ЧМ-2018, ради которого и затевался лимит на легионеров, главный тренер сборной Станислав Черчесов буквально умоляет ветеранов сборной (например, Березуцкого) сыграть на турнире, поскольку новые-то исполнители так и не выросли.

Нынешняя сборная, составленная из деградирующих «детей лимита», — объективно слабейшая в истории футбола

Нынешняя сборная России — команда без звезд, однородная масса исполнителей примерно одного, ниже среднеевропейского, уровня. «На самом деле, я не знаю большого количества игроков из этой команды. Пожалуй, только Кокорина», — признавался перед матчем защитник сборной Франции Лоран Косьельни. Рискнем добавить разве что Игоря Акинфеева, главной ошибкой которого стало решение остаться в ЦСКА, а не уехать в Европу, хоть и с понижением зарплаты.

Черчесов хоть биться эту сборную заставил

Кстати о тренере. Рискуя оказаться носителем непопулярного мнения, скажем, что к Станиславу Черчесову вопросов особых-то и нет. Наша команда объективно по персоналиям на голову слабее что португальцев, что мексиканцев, но при этом на Кубке конфедераций — 2017 россияне выглядели вполне достойно на фоне звезд мирового футбола. А главное — боевито и свежо, чего так не хватало сборной «пенсионеров» Слуцкого на Евро-2016.

Сейчас же крупное поражение (0:3) от бразильцев на своем поле воспринимается вполне себе буднично. Можно даже сказать — достойно. С мыслями о неизбежном поражении ожидался и вчерашний матч против французов в Лужниках. Стартовый состав сборной России — прекрасное свидетельство многого из вышеизложенного:

  • Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Дзагоев, Жирков, Миранчук, Головин, Ерохин, Смолов.

Звезд здесь и правда нет. А самое ужасное, что для этой сборной потеря защитников уровня Джикии или Васина становится трагедией, как и отсутствие Зобнина с Кузяевым. «Сейчас не будет Кузяева и Зобнина — людей-энерджайзеров по движению и самоотдаче, которые должны были определять мобильность нашей игры, без них это будет обескровленная команда. Креативных футболистов у нас достаточно, а вот людей, способных выполнять большие объемы «мощностных» действий, осталось не так много. И самое главное, не осталось быстрых центральных защитников», — сказал перед игрой главный тренер ФК «Тамбов» Андрей Талалаев «Газете.ру».

При такой вводной шанс России в матче с Францией был исключительно в вопросе терпения на поле

«Спокойно отбиваться» как единственная жизнеспособная установка

Понятно, что при такой вводной шанс России в матче с Францией был исключительно в вопросе терпения на поле. «Сборная России может добиться положительного результата, если будет спокойно отбиваться, без паники», — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. Именно отбиваться, другого аргумента у нынешнего набора исполнителей попросту нет, если по другую сторону баррикад сборная Франции.

Впрочем, стартовые 30 минут прошли в равной борьбе. Для французов это был рядовой матч подготовки к ЧМ, тогда как россияне, конечно же, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от бразильцев. Команда Черчесова загоняла высоким прессингом благодушно настроенных гостей и даже могла открыть счет на 16-й минуте, когда Жирков сместился с фланга в центр, отдал в штрафную, откуда прошел поперечный пас Дзагоева на Смолова под удар сходу. Но Федор пробил прямо во вратаря. Ответили французы только на 26-й минуте, но здесь Лунев отразил удар в упор от Мбаппе.

У кого Погба, тот и сильнее

Как мы уже писали, эта сборная умеет биться на поле, в чем очевидна заслуга Станислава Черчесова, чьи команды всегда отличались крепостью духа. И уж точно не вина тренера, что в российском футболе нет звезд даже среднего европейского уровня. А уж о таких, как французы Погба или Мбаппе, и говорить не приходится. На 41-й минуте Погба одним пасом отрезал опорников и потерявшего позиция Грантата, а Мбаппе играючи, как от стоячего, ушел от Нойштедтера и четко пробил под опорную ногу Луневу — 0:1. Могли россияне пропустить и второй гол «в раздевалку», но арбитр «дипломатично» не заметил фол Самедова на Марсьяле в штрафной хозяев поля.

В перерыве у россиян пошли замены. Самедова заменил Смольников, а Рауш Жиркова. Ничего это не изменило. Во втором тайме бенефис Поля Погба продолжился. Самый звездный француз заработал штрафной и шикарным ударом поверх стенки удвоил счет — 0:2.

Во втором тайме бенефис Поля Погба продолжился

Что случится с Гинером и Мутко после ЧМ-2018

Добившись своего, французы на время бросили играть, позволив россиянам перехватить инициативу. Кроме того, Станислав Черчесов воссоединил братьев Миранчуков, выпустив Антона вместо Дзагоева. На 59-й минуте обязан был забивать защитник «Рубина» Гранат, но с нескольких метров не попал в пустые ворота после сейва Льориса, который мгновением ранее «потащил» удар Смолова слета. Через 11 минут Федор все-таки забил сам. Расслабившаяся оборона французов прозевала открывание форварда хозяев на дальней штанге, последовал зрячий прострел низом и четкой завершение — 1:2.

Россияне понеслись вперед, но ближе к концу матча Мбаппе, как в дворовом футболе, разделался во второй раз за матч с Нойштедтером, а Лунев повторил любимый «подвиг» Акинфеева, пропустив мяч между ног — 1:3. При этом хочется подчеркнуть, что французы не особо напрягались, тогда как хозяева действовали с надрывом, практически на максимуме. Что будет в официальных матчах на ЧМ-2018 с нашей командой — страшно представить.

По идее, даже такая сборная России обязана выходить из группы ЧМ-2018 в компании с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Но кто может быть в этом уверен? Сейчас даже в Египте есть исполнители такого уровня, каких у Черчесова в колоде нет. Смешно же сравнивать блестящего форварда «Ливерпуля» Салаха со Смоловым?

Переживет ли лимит на легионеров 2018-й год и что случится с его авторами?

А главная неявная интрига ЧМ-2018 для искушенного болельщика заключается в следующем: переживет ли лимит на легионеров 2018-й год и что случится с его авторами — Гинером и Мутко. И «подешевеет» ли перегретый зарплатный фонд «паспортистов» и вообще российский футбол? А пока констатируем, что такие масштабные решения футбольного руководства страны, как лимит на легионеров и переход на календарь «осень-весна», обернулись пшиком. Гора родила мышь. Серую и невкусную.

Артур Халилуллов, фото Константина Рыбина (rfs.ru)
Справка

Россия — Франция 1:3 (0:1, 1:2)

Голы:

0:1 — 40 Мбаппе, 0:2 — 49 Погба, 1:2 — 68 Смолов, 1:3 — 83 Мбаппе.

  • Россия — Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Дзагоев (Миранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Миранчук (Заболотный, 66), Головин, Ерохин (Швец, 76), Смолов.
  • Франция — Льорис, Косьельни, Люка Эрнандес, Павар, Умтити (Кимпембе, 80), Погба, Канте (Толиссо, 66), Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Гризманн, 58), Мбаппе (Лемар, 86).

СпортФутбол
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 марта
    Хорошо одно. Футбол - это не пожарная безопасность. а Мутко - не министр МЧС. Переживём очередной позор на Чемпионате Мира. Выговоримся. Потужим. И будем жить дальше... Первый раз что-ли? Адаптировались уже.
    Николай Иванович.
    Ответить
  • Анонимно 28 марта
    позор. реально. как же все это уже немного достало....
    Ответить
  • Анонимно 28 марта
    Французы сильные игроки. Невозможно их обыграть такой игрой наших
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    А наши хоть кого нибудь могут обыграть?!
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    ФК Динамо Москва например))))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости спорта

08:32 МСК
Новости раздела