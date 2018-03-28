Гора родила мышь: сборная России проиграла французам

Не Черчесов виноват, что «дети лимита» — слабейшее поколение в истории российского футбола

Сборная России и на фоне Франции выглядела однородной массой исполнителей без перспектив и надежды на успех. Светлые воспоминания о «голодных», но прекрасных 90-х российского футбола, дефицит звезд, туманные перспективы команды Черчесова и отчет о втором подряд поражении (1:3) в матчах с сильными мира сего — в материале «Реального времени».

Слабейшая сборная России в истории футбола

Когда эти две страны соседствуют в одном предложении применительно к футболу, то на ум любому российскому болельщику сразу приходит знаменитый матч 1999-го года на Стад де Франс, в котором команда Олега Романцева сенсационно обыграла французов на их поле. В том матче игру своей жизни изобразил Александр Панов, оформив дубль. Больше в своей карьере этот невысокий форвард так нигде и никогда не сыграет. А решающий гол забил Валерий Карпин, который с тех пор успел стать как успешным тренером, так и специалистом-неудачником — все помнят «Мальорку» и армавирское «Торпедо», да и в нынешнем «Ростове» дела у тренера пока не идут. К этому остается добавить тот факт, что на «Матч ТВ» Карпин отработал совсем недолго.

И в целом та сборная была на порядок сильнее нынешней. Тогда в чемпионате России еще не было бешеных зарплат и игроки не останавливались в мастерстве, получив первый миллион (не рублей) в 20 с небольшим лет, как это происходит сейчас. Еще раньше, в начале 90-х, еще более сильную сборную России, составленную преимущественно из представителей европейских клубов, шутливо называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Тогда наша команда умудрилась обыграть даже бразильцев в контрольном поединке.

Нынешняя сборная, составленная из деградирующих «детей лимита», — объективно слабейшая в истории футбола. Шутка ли, незадолго до ЧМ-2018, ради которого и затевался лимит на легионеров, главный тренер сборной Станислав Черчесов буквально умоляет ветеранов сборной (например, Березуцкого) сыграть на турнире, поскольку новые-то исполнители так и не выросли.

Нынешняя сборная, составленная из деградирующих «детей лимита», — объективно слабейшая в истории футбола



Нынешняя сборная России — команда без звезд, однородная масса исполнителей примерно одного, ниже среднеевропейского, уровня. «На самом деле, я не знаю большого количества игроков из этой команды. Пожалуй, только Кокорина», — признавался перед матчем защитник сборной Франции Лоран Косьельни. Рискнем добавить разве что Игоря Акинфеева, главной ошибкой которого стало решение остаться в ЦСКА, а не уехать в Европу, хоть и с понижением зарплаты.

Черчесов хоть биться эту сборную заставил

Кстати о тренере. Рискуя оказаться носителем непопулярного мнения, скажем, что к Станиславу Черчесову вопросов особых-то и нет. Наша команда объективно по персоналиям на голову слабее что португальцев, что мексиканцев, но при этом на Кубке конфедераций — 2017 россияне выглядели вполне достойно на фоне звезд мирового футбола. А главное — боевито и свежо, чего так не хватало сборной «пенсионеров» Слуцкого на Евро-2016.

Сейчас же крупное поражение (0:3) от бразильцев на своем поле воспринимается вполне себе буднично. Можно даже сказать — достойно. С мыслями о неизбежном поражении ожидался и вчерашний матч против французов в Лужниках. Стартовый состав сборной России — прекрасное свидетельство многого из вышеизложенного:

Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Дзагоев, Жирков, Миранчук, Головин, Ерохин, Смолов.

Звезд здесь и правда нет. А самое ужасное, что для этой сборной потеря защитников уровня Джикии или Васина становится трагедией, как и отсутствие Зобнина с Кузяевым. «Сейчас не будет Кузяева и Зобнина — людей-энерджайзеров по движению и самоотдаче, которые должны были определять мобильность нашей игры, без них это будет обескровленная команда. Креативных футболистов у нас достаточно, а вот людей, способных выполнять большие объемы «мощностных» действий, осталось не так много. И самое главное, не осталось быстрых центральных защитников», — сказал перед игрой главный тренер ФК «Тамбов» Андрей Талалаев «Газете.ру».

При такой вводной шанс России в матче с Францией был исключительно в вопросе терпения на поле



«Спокойно отбиваться» как единственная жизнеспособная установка

Понятно, что при такой вводной шанс России в матче с Францией был исключительно в вопросе терпения на поле. «Сборная России может добиться положительного результата, если будет спокойно отбиваться, без паники», — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. Именно отбиваться, другого аргумента у нынешнего набора исполнителей попросту нет, если по другую сторону баррикад сборная Франции.

Впрочем, стартовые 30 минут прошли в равной борьбе. Для французов это был рядовой матч подготовки к ЧМ, тогда как россияне, конечно же, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от бразильцев. Команда Черчесова загоняла высоким прессингом благодушно настроенных гостей и даже могла открыть счет на 16-й минуте, когда Жирков сместился с фланга в центр, отдал в штрафную, откуда прошел поперечный пас Дзагоева на Смолова под удар сходу. Но Федор пробил прямо во вратаря. Ответили французы только на 26-й минуте, но здесь Лунев отразил удар в упор от Мбаппе.

У кого Погба, тот и сильнее

Как мы уже писали, эта сборная умеет биться на поле, в чем очевидна заслуга Станислава Черчесова, чьи команды всегда отличались крепостью духа. И уж точно не вина тренера, что в российском футболе нет звезд даже среднего европейского уровня. А уж о таких, как французы Погба или Мбаппе, и говорить не приходится. На 41-й минуте Погба одним пасом отрезал опорников и потерявшего позиция Грантата, а Мбаппе играючи, как от стоячего, ушел от Нойштедтера и четко пробил под опорную ногу Луневу — 0:1. Могли россияне пропустить и второй гол «в раздевалку», но арбитр «дипломатично» не заметил фол Самедова на Марсьяле в штрафной хозяев поля.

В перерыве у россиян пошли замены. Самедова заменил Смольников, а Рауш Жиркова. Ничего это не изменило. Во втором тайме бенефис Поля Погба продолжился. Самый звездный француз заработал штрафной и шикарным ударом поверх стенки удвоил счет — 0:2.

Во втором тайме бенефис Поля Погба продолжился



Что случится с Гинером и Мутко после ЧМ-2018

Добившись своего, французы на время бросили играть, позволив россиянам перехватить инициативу. Кроме того, Станислав Черчесов воссоединил братьев Миранчуков, выпустив Антона вместо Дзагоева. На 59-й минуте обязан был забивать защитник «Рубина» Гранат, но с нескольких метров не попал в пустые ворота после сейва Льориса, который мгновением ранее «потащил» удар Смолова слета. Через 11 минут Федор все-таки забил сам. Расслабившаяся оборона французов прозевала открывание форварда хозяев на дальней штанге, последовал зрячий прострел низом и четкой завершение — 1:2.

Россияне понеслись вперед, но ближе к концу матча Мбаппе, как в дворовом футболе, разделался во второй раз за матч с Нойштедтером, а Лунев повторил любимый «подвиг» Акинфеева, пропустив мяч между ног — 1:3. При этом хочется подчеркнуть, что французы не особо напрягались, тогда как хозяева действовали с надрывом, практически на максимуме. Что будет в официальных матчах на ЧМ-2018 с нашей командой — страшно представить.

По идее, даже такая сборная России обязана выходить из группы ЧМ-2018 в компании с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Но кто может быть в этом уверен? Сейчас даже в Египте есть исполнители такого уровня, каких у Черчесова в колоде нет. Смешно же сравнивать блестящего форварда «Ливерпуля» Салаха со Смоловым?

Переживет ли лимит на легионеров 2018-й год и что случится с его авторами?



А главная неявная интрига ЧМ-2018 для искушенного болельщика заключается в следующем: переживет ли лимит на легионеров 2018-й год и что случится с его авторами — Гинером и Мутко. И «подешевеет» ли перегретый зарплатный фонд «паспортистов» и вообще российский футбол? А пока констатируем, что такие масштабные решения футбольного руководства страны, как лимит на легионеров и переход на календарь «осень-весна», обернулись пшиком. Гора родила мышь. Серую и невкусную.

Артур Халилуллов, фото Константина Рыбина (rfs.ru)