«Оказание платных услуг населению в госклиниках — это же преступление!»

Руководители частных медицинских клиник на бранче «Реального времени» о конкуренции с государственными

Фото: Олег Тихонов

Частная медицина испытывает трудности в связи с высокой конкуренцией и развитием платных услуг в государственной сети поликлиник и больниц, говорили на бизнес-бранче «Реального времени» представители крупнейших частных медицинских центров. Некоторые из экспертов при этом резко осудили усиление платного сектора в госклиниках, назвав это преступлением, так как пациентам, поставленным в безвыходное положение «отсутствием талонов», фактически приходится дважды оплачивать медицинскую услуг — сначала из налогов, потом из кошелька. При этом частная медицина более эффективна, считают они, но применить ее формулу в государственном секторе — практически невозможно.

«Оказание платных услуг населению в государственных клиниках — это же преступление!»

Руководители частных медицинских клиник заявляют о возрастающих сложностях в работе. По словам заместителя директора одной из первых в Казани частных медицинских клиник «Авиценна-эндокринология» Ольги Коноваловой, 30 лет назад на этом рынке работать было намного проще. Коновалова связывает это с увеличением конкуренции. Ольга Рахимуллина, генеральный директор Центра профилактических медицинских осмотров «Профилактика», — с резким снижением потребительского спроса: «Финансовое состояние 2015 года и сегодняшнего — это небо и земля». Владимир Калистратов, директор «Республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор» — с наращиванием оборотов платных медицинских услуг в государственной сети.

— Стратегия развития государственной медицины сегодня такова — усиливать финансовые возможности, несмотря на централизованный поток финансирования со стороны бюджета. Что касается платных услуг, то имея такую базу, которую они имеют — почему бы не наращивать? И руководители рассматривают это как крайне необходимую деятельность, — говорит Калистратов.

По словам Андрея Балашова, заместителя генерального директора Страховой группы «Ак Барс», частной медицине сегодня приходится конкурировать с платным сектором государственной медицины либо с надомниками. Последнее касается в основном таких сегментов, как косметология и наркология, в будущем конкуренцию будет составлять и телемедицина.

Платные услуги в государственных клиниках вызвали горячее обсуждение среди экспертов.

— Оказание платных услуг населению в государственных клиниках — это же преступление! Финансирование учреждения идет из бюджета, но они ведут и платный и бесплатный прием. Конфликт постоянный, людей заставляют либо в очереди ждать 40—45 дней УЗИ сердца, либо за деньги через 15 минут вам его этот же специалист сделает. Людей, которые уже заплатили из своих налогов за «бесплатную медицину», заставляют платить еще раз. Мы [частные клиники] все покупаем, а им все дают — помещение, оборудование, — горячился Григорий Эйдлин, генеральный директор ООО «Центр неотложной медицинской помощи».

— А вы знаете, что сейчас узкие специалисты делают? Если он хороший специалист, он ставит главному врачу условие: «Я будут работать на 0,25 ставки на бесплатный прием, а все остальное время я будут работать на платном или уйду в частную клинику». Сплошь и рядом такое, — говорит Ольга Рахимуллина, генеральный директор Центра профилактических медицинских осмотров «Профилактика».

— Вот поэтому надо запрещать. Когда кто-то шантажирует, выкручивает руки — это уже порочно. Надо чтобы он получал нормальную зарплату либо в бюджете, либо в коммерческой структуре, — считает Эйдлин.

— Но специалистов высококвалифицированных мало и с ними приходится считаться, — развела руками Рахимуллина.

Частным клиникам конкуренцию составят государственные, «надомники» и телемедицина

По словам Андрея Балашова, заместителя генерального директора страховой группы «Ак Барс», частной медицине сегодня приходится конкурировать с платным сектором государственной медицины либо с надомниками. Последнее касается в основном таких сегментов, как косметология и наркология, в будущем конкуренцию будет составлять и телемедицина.

По поводу телемедицины мнения экспертов разошлись. Андрей Балашов считает, что за этой сферой будущее. Уже сейчас многие консультируются с врачами через интернет.

― Перед вами человек, который пользуется телемедициной. Есть заболевания, которые не требуют постоянного визита к врачу. Это может быть первичная консультация, чтобы снять тревогу, определить необходимые исследования, то есть человек экономит время на первичном приеме, снимает загруженность врача, потому что приходит уже с результатами УЗИ, ― говорит Андрей Балашов, заместитель генерального директора страховой группы «Ак Барс».

Григорий Эйдлин, генеральный директор ООО «Центр неотложной медицинской помощи», с настороженностью относится к телемедицине ― по его словам, невозможно без очного осмотра диагностировать аппендицит или перитонит. Кроме того, IT-технологиями могут злоупотреблять: «Сколько мы потеряем людей, если у нас в отдаленных пунктах будут консультации по телемедицине?»

Часть экспертов придерживается мнения, что телемедицина хороша в случаях, когда выздоравливающему пациенту нужно уточнить назначение или скорректировать лечение, чтобы лишний раз не подвергать себя риску и не идти в больницу в сезон гриппа, например.

По поводу телемедицины мнения экспертов разошлись. Андрей Балашов считает, что за этой сферой будущее



«Это самый дорогой врач в России по стоимости приема, но на него есть спрос»



По словам директора клиники отоларингологии «Корл» Динара Мингазова, и государственная и частная медицина подчиняются одним законам — спрос, цена качество. В частной медицине быстрее обновляется и более эффективно используется материально-техническая база. «Томограф делает в государственной больнице 20—30 снимков, а наш круглосуточно до 200, потому что нам это надо, мы должны оборачивать средства, которые вложили».

— Население идет к вам, но, если у вас будет второй Рафаилов (Виктор Рафаилов, детский отоларинголог, считается одним из лучших в Казани, — прим. ред.), третий — к вам еще придут. Люди хотят не просто заплатить деньги и ничего не получить, а чтобы такие были специалисты, — обратилась к Мингазову Ольга Рахимуллина.

— Этого врача я нашел на рынке государственных медицинских услуг. Это самый дорогой врач в России по стоимости приема, но на него есть спрос. На сегодня к нему запись на начало июня. Раз есть спрос, я поставил цену максимальную и очередь сократилась, то есть какая-то часть пациентов, которая формировала долгую очередь, отсеялась. Этот врач из 15 минут приема 3 минуты работает со здоровьем ребенка, а 12 минут с ним просто играет. Этот врач научился продавать себя так, что даже если он где-то ошибся, а такое бывает, даже лучшие врачи ошибаются, пациенты уходят от него удовлетворенными. Мамам очень приятно с ним общаться, потому что он не навязывает дорогие лекарства, а продает услугу очень просто, — говорит Динар Мингазов.

По мнению Динара Мингазова, и государственная, и частная медицина подчиняются одним законам — спрос, цена, качество



— Вы не регулируете, требуется ли квалификация данного врача для этого пациента или нет. Вот у этого пациента есть деньги, но консультация этого врача ему не требуется, а, возможно, другому ребенку требуется консультация врача такого уровня, но у родителей нет таких денег, потому что вы поставили запредельную цену, — раскритиковала эту позицию Ольга Рахимуллина.

— Я считаю, что вам как компании, которая способна купить хороших специалистов, должны передать госзаказ, возможность работать с бюджетными средствами, чтобы те дети, чьи родители не имеют возможности оплатить, могли и попасть к вам, чтобы за них государство платило вам, — предложил Григорий Эйдлин.

— Меня не устраивает тариф. По ЭКО и травматологии мы это делаем с государством, но по остальным позициям государство не может нам предложить те условия, на которые мы согласимся, — ответил Динар Мингазов.

«Мы рискуем своими деньгами, а государственная больница ничем не рискует»



По словам директора клиники «Корл», у врачей, работающих в частных клиниках есть преимущество: «Мы весь документооборот сняли с врача, у нас он должен эффективно продавать свою услугу, тогда он создает добавленную стоимость, а медсестра, которая не создает добавленную стоимость, должна делать бумажную работу». Мингазов считает, что эту же формулу применить государственным клиникам мешает отсутствие рисков.

— Мы рискуем своими деньгами, а государственная больница ничем не рискует. Главврача посадили на большую зарплату, у него есть показатели, он их выполняет. Я же плачу проценты банку, должен думать, как заплатить сотрудникам, а еще обновить оборудование. Все это не дает нам спать по ночам, — говорит Мингазов.

— А в государственной медицине я вижу другое — это 14 минут на оформление документов, чтобы было удобно ФОМС, и 1 минута на прием, — сравнил Григорий Эйдлин.

«Оказание платных услуг населению в государственных клиниках — это преступление!» — считает Григорий Эйдлин

Директор «Казанской неотложки» затронул тему ценообразования платных медицинских услуг и некоторых пороков государственной медицины.

— Частная медицина может быть дешевле? Нет, дешевле быть не может, потому что вся расходная часть растет. Я вам расскажу еще одну страшную вещь. Я покупаю машину скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде, мне выкатывают цену 3,4 млн рублей. Машина стоит 1,2 млн, ее переделка 400 тысяч, оборудование 600 тысяч, а остальное за что? Мне говорят: «А ты ничего не хочешь получить с этого?» Я говорю: «Вы не поняли, я частник, я для себя беру». Те машины, которые сегодня бюджет покупает за 3,4 млн, я их покупал за 1,8 млн. Вы представляете о каком уровне воровства мы говорим? — говорит Эйдлин.

Андрей Балашов, заместитель генерального директора Страховой группы «Ак Барс», обратил внимание, что у частной медицины есть свои недостатки. Если оказание помощи в государственных клиниках регламентировано стандартом ОМС, то в частных «если к ним пациент попал, стараются по максимуму удовлетворить даже то, что ему не нужно».