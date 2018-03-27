27 марта 2018

Бизнес-бранч «Качество медицины: критерии оценки, стоимость, перспектива»

Бизнес-бранч «Качество медицины: критерии оценки, стоимость, перспектива»

27 марта состоится бизнес-бранч «Качество медицины: критерии оценки, стоимость, перспектива», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Как профессиональное сообщество оценивает текущее положение дел в вопросах качества мед.услуг? Ведет ли само проф.сообщество статистику по изменению качества мед.услуг?
  • Можно ли выделить области медицины, в которых с качеством все в порядке, а по каким есть вопросы? С чем это связано?
  • Вопрос качества мед.услуги – это в большей степени вопрос квалификации специалистов или оборудования и препаратов, которые они применяют?
  • Как на деле контролируется качество оказываемых населению платных медицинских услуг? Насколько это эффективный способ, и как его можно изменить?
  • Какова в вопросе качества государственная политика в отношении частных клиник? Отличается ли подход от гос.клиник?
  • Как происходит ценообразование мед.услуг? Есть ли тенденция к удешевлению мед.услуги в будущем?
  • Как реализуется в Татарстане закон о телемедицине, принятый с 2018 года? К чему приведет дистанционное лечение, по мнению профессионального сообщества? Приведет ли появление этой услуги к ухудшению качества лечения?
  • Как решается проблема потребительского терроризма в медицине? Как защищаются клиники от недовольных пациентов?

Официальная площадка мероприятия:

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