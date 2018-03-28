Марат Кабаев: «Алла бирса, мы с Маратом Хуснуллиным еще познакомимся»

Глава МАИБ о «покровительстве» для вице-мэра Москвы, криптовалютах в мусульманском бизнесе и непростом положении «Рубина»

Чуть больше года прошло с момента запуска Международной ассоциации исламского бизнеса, возглавляемой Маратом Кабаевым. «Реальное время» расспросило его о том, чем занимается МАИБ, в чем суть исламского бизнеса и вписываются ли в его концепцию криптовалюты. Помимо этого наш собеседник рассказал почему он не занимается бизнесом, болеет ли до сих пор за «Рубин», несмотря на печальные результаты команды, а также высказал свое мнение по поводу приписываемого ему «тайного покровительства строительного передела Москвы» (ранее телеканал «Дождь» сообщал, что Марат Кабаев якобы оказывает значительное влияние на строительный бизнес Москвы, плюс именно он поспособствовал переезду из Казани в столицу нынешнего заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина).

«Мы решили сделать так, чтобы не было, грубо говоря, «пустословия»



— Марат Вазыхович, с момента запуска МАИБ прошло чуть больше года. Чего удалось добиться ассоциации за этот период? Возможно, вы озвучите главные успехи?

— В первую очередь это организация первого в России бизнес-форума, посвященного исламскому банкингу. Нашими соорганизаторами тогда стали Исламский банк развития (Islamic Development Bank), KPMG и Сбербанк.

Я неоднократно бывал на разных конференциях и форумах, но они проходили и на этом все как-то заканчивалось. А мы в рамках своего мероприятия решили сделать так, чтобы не было, грубо говоря, «пустословия». Уже на следующий день мы пошли в Сбербанк и обсудили конкретные проекты, которые мы в перспективе планируем предлагать инвесторам, в том числе в других странах. Также мы реализовали множество социальных и благотворительных проектов.

— А что за проекты со Сбербанком, если не секрет?

— Вы знаете, я не любитель говорить о планах, которые еще не осуществлены. Давайте подождем некоторое время. Не хотелось бы, чтобы получилось так, что я сказал, а проект в итоге не пошел.

— Пару недель назад вы приезжали в Казань и встречались с Рустамом Миннихановым — не могли бы вы озвучить главные итоги этой встречи?

— Наша миссия идет параллельно с миссией группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которую возглавляет Рустам Нургалиевич. Мы неоднократно встречались и на форумах, и на конференциях, однако до прошлой недели еще не было такого, чтобы мы сели за один стол и обстоятельно поговорили о нашем совместном движении к общим целям.

«С Рустамом Нургалиевичем мы неоднократно встречались и на форумах, и на конференциях, однако до прошлой недели еще не было такого, чтобы мы сели за один стол и обстоятельно поговорили о нашем совместном движении к общим целям». Фото president.tatarstan.ru



Если говорить в общих чертах, то на встрече обсуждались разные направления работы — это и туризм, и промышленность, и сельское хозяйство, также были подняты вопросы питания и продукции халяль. По этим направлениям уже есть конкретные идеи, но мы взяли паузу до KazanSummit. До этого момента запланированы встречи с Рустамом Нургалиевичем — он пригласил нас, он нас ждет.

После того, как президент покинул встречу, мы продолжили разговор уже с министрами, помощниками, заместителями министров, и могу сказать, что мы будем продолжать двигаться дальше. Встреча всеми была воспринята позитивно.

«На очереди Босния, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан»



— А если говорить о конкретных идеях, не обсуждалось ли, к примеру, открытие бизнес-школ?

— Про бизнес-школы пока не говорили. Вообще, большое внимание на встрече было уделено теме халяль. Был приведен реальный пример, когда наши бизнесмены, которые занимаются такой продукцией, берут ее не в Татарстане. В этом ключе прозвучало предложение более ответственно относиться к вопросу забоя и вообще к стандартам халяль.

— Известно, что в рамках встречи президент поддержал идею открытия официального представительства МАИБ в РТ. А какие представительства еще открылись у ассоциации за год существования?

— Прошедший год для нас стал очень плодотворным. Менее чем за год мы открыли представительства в 31 субъекте Российской Федерации, а также несколько зарубежных представительств в таких странах, как Турция, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Германия. На очереди Босния, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан, а также некоторые страны персидского залива и Юго-Восточной Азии. В ближайшее время мы будем встречаться с первыми лицами этих стран.

Если говорить о членах ассоциации, то в МАИБ есть крупные строительные компании из ОАЭ, Турции, из России есть «Оренбург-Нефтегаз», «Булгар-Синтез», «Башкомснаббанк», сеть магазинов «Чемпион», есть карьерные бизнесы, большие строительные компании — всего не перечислить. Мы работаем по разным направлениям — это и сельское хозяйство, и «нефтянка», и экология, и энергетические компании, и халяльная косметика.

«Если говорить о членах Ассоциации, то в МАИБ есть крупные строительные компании из ОАЭ, Турции, из России есть «Оренбург-Нефтегаз», «Булгар-Синтез», «Башкомснаббанк», сеть магазинов «Чемпион», есть карьерные бизнесы, большие строительные компании — всего не перечислить». Фото iaib.world



«Мы обговаривали создание халяль-чейна или халяль-коина, но душа не лежит»

— Для некоторых термины «исламский банкинг» или «мусульманский бизнес» все еще остаются не совсем понятными. А как бы вы объяснили суть мусульманской модели бизнеса?

— Главный критерий — отсутствие харамного (запрещенного в исламе) бизнеса, к которому относятся спиртное, табак, ростовщичество, игорный бизнес и все то, что приносит вред людям. Многие признают, что мусульманский бизнес — это правильный бизнес, чистый, честный. И, кстати, к нам в ассоциацию заходят представители разных конфессий — никаких ограничений в этом отношении нет.

Когда мы только начинали работу над открытием МАИБ, многие мне говорили: «Давайте откроем просто ассоциацию», но я сказал: «Есть христианская, иудейская ассоциации, а мусульманской нет — надо делать». Но, повторюсь, при этом мы приглашаем к себе представителей разных конфессий.

— А вписывается ли в эту модель использование криптовалют и блокчейна?

— Мы точно не практикуем.

— Почему?

— Честно говоря, не рискуем. Мы изучили эту тему и у нас появились некоторые сомнения, так что мы решили выдержать паузу. Как раз в этот момент начались резкие скачки курса криптовалют. То есть ни о какой стабильности здесь речи не идет.

Да, нам предлагали заняться этой темой, мы ее изучили, плюс в ассоциации есть бизнесмены, которые действительно знают, что это такое, но даже в них я не вижу особого рвения в отношении криптовалют. Может быть, мы ошибаемся, но мне кажется, что лучше не надо.

— Просто, сейчас на рынке существуют криптовалюты, якобы работающие по законам шариата (один из примеров — GOLDX). Даже такой вариант вас настораживает?

— Конечно, мы обговаривали схожие проекты (создание халяль-чейна или халяль-коина), но душа все равно не лежит. Это сугубо мое мнение.

— Марат Вазыхович, а что, на ваш взгляд, особенно мешает развитию финансовых операций с соблюдением исламских норм в России?

— Думаю, в первую очередь, правовые неопределенности: законодательство, налогообложение. Также есть проблема низкой осведомленности. Мы проводили наш форум, в том числе для того, чтобы компетентные ученые, приехавшие из разных точек мира, объяснили, что это такое. Мы предпринимаем подобные шаги, чтобы люди нас услышали, а также поняли, что исламские финансы доступны не только мусульманам. К примеру, в Великобритании христиане с удовольствием пользуются исламскими финансами, индусы из Малайзии также в этом заинтересованы. Это же благо.

«Марата Хуснулллина без моего участия пригласили в команду Собянина выполнять работу, которая, к слову, сейчас хорошо видна в Москве». Фото vm.ru

«Как я мог продвигать Марата Хуснуллина, живя в Узбекистане и не будучи знакомым с ним?»

— Недавно в интервью Forbes вы сказали, что не занимаетесь бизнесом, и, на мой субъективный взгляд, это выглядит довольно необычно, учитывая, что вы являетесь главой бизнес-ассоциации. Не могли бы вы рассказать, почему так?

— Наверное некогда. Остается действительно мало времени на какие-либо сторонние проекты, когда ты занимаешься объединением людей. Но я регулярно общаюсь с бизнесменами, мне всегда интересно услышать мнение каждого, узнать, что у них происходит, мне приятно видеть, как многие поднимаются по своим направлениям. Я доволен тем, что есть такая ассоциация, которую я возглавляю.

— Кстати, в том же интервью вы опровергли информацию «Дождя», назвавшего вас «тайным покровителем строительного передела Москвы и Марата Хуснуллина лично». Анонимные телеграм-каналы уже связали эту историю с тем, что вице-мэр Москвы, отвечающий за столичный стройкомплекс, попал в немилость УВП. А как вы думаете, откуда растут ноги у этой истории?

— Все эти «Навальный-ТВ» — кто они? Оппозиционеры, которым, судя по всему, без разницы под кого копать. Жребий выпал на меня, и началось. Марата Хуснулллина без моего участия пригласили в команду Собянина выполнять работу, которая, к слову, сейчас хорошо видна в Москве. Как я мог его продвигать, живя в Узбекистане и не будучи знакомым с ним? Я приехал в Казань в 2011 году, а он был в Москве уже в 2010 году.

Если бы у этих журналистов была какая-то реальная зацепка, если бы были ими приведены конкретные факты того, что мы с ним каким-то образом взаимодействовали, то еще можно было бы как-то притянуть их историю про «покровительство». Но мы с ним даже не пресекались. К сожалению. Но, Алла бирса, еще познакомимся.

«Даже, если «Рубин» окажется на последнем месте или вообще будет вылетать, я все равно буду за него болеть»

— Марат Вазыхович, а связывает ли вас сейчас что-нибудь со спортом? Возможно, есть какие-то проекты?

— Нет, но мы часто проводим футбольные матчи в разных форматах: к примеру, межпарламентские матчи между разными странами. Кстати, в июне перед чемпионатом мира в Москве планируется проведение межконфессионального футбольного матча. Помимо этого, мы каждую неделю просто собираемся, чтобы поиграть в футбол. Все-таки спортом нужно заниматься обязательно.

«Может быть, сейчас у клуба не самое благоприятное место, но, я думаю, что все, Алла бирса, будет хорошо». Фото rubin-kazan.ru

— Вы по-прежнему горячо болеете за «Рубин»? И как вы отнеслись к возвращению Курбана Бердыева в клуб?

— Конечно болею. Даже, если «Рубин» окажется на последнем месте или вообще будет вылетать, я все равно буду за него болеть. Все-таки это частичка моей жизни, которую я отдал. Да, были и другие команды: я работал в ташкентском «Пахтакоре», в «Днепре», в «СКА Ростов», в нескольких казахских командах. Я переживаю и слежу за всеми командами, в которых побывал.

И, конечно, я переживаю за нашу сборную. В преддверии чемпионата мира хотелось бы пожелать им удачи. Может быть, они сейчас не на самом высоком уровне, но в истории уже были примеры, когда чемпионами Европы становилась та же Греция, и оттуда впоследствии выходили классные игроки.

Что касается Курбана Бердыева, то меня очень обрадовало возвращение человека, который был нужен «Рубину», который, можно сказать, создал его с нуля. Он жил этой командой, переживал с ней минуты разочарований и минуты побед. Я с большим уважением отношусь к Курбану Бердыеву и ко всем, кто общими усилиями сделал то чемпионство. Это большой труд. Да, может быть, сейчас у клуба не самое благоприятное место, но, я думаю, что все, Алла бирса, будет хорошо.