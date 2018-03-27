Пожар в Кемерово: «Никто не смотрит горит или нет, а смотрят цену и есть ли бумага прикрыться»

«Спящие» системы противопожарной защиты — бич торговых центров в стране

После страшнейшего пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово прокуратура России дала распоряжение провести внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех ТЦ страны. Спустя 3 года после трагедии в «Адмирале» им снова могут подвергнуться около 100 торговых комплексов Казани. Правда, авторитетные эксперты в сфере пожарной безопасности в беседе с корреспондентом «Реального времени» делятся неутешительными оценками целесообразности таких проверок. Автоматические охранно-пожарные системы чаще всего отключают, как сделали в «Зимней вишне», чтобы сэкономить до 200 тысяч рублей на их обслуживании, — единодушны они.

Пожар в Кемерово вызвал массовые проверки ТЦ

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации провести «проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры». Это поручение было распространено через официальный telegram-аккаунт Генпрокуратуры РФ. В сообщении говорится, что прокурорам необходимо привлечь инспекторов Госпожнадзора МЧС и обратить особое внимание «на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения». А в случае выявления этих нарушений рекомендуется «незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Вполне ожидаемое поручение поступило в прокуратуры всех регионов страны после 13.30 по московскому времени. За эти несколько часов прокуратура Татарстана, видимо, просто физически не успела подготовить собственный ответный приказ. Старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев воздержался от комментариев до его официального выхода. Очевидно, что прокурорским работникам предстоит вместе с МЧС оперативно подготовить форс-мажорный план, какие из ТЦ Казани проверять в первую очередь, назначить сроки и «дорожную карту» последующих действий. Насколько быстро прокуратура и МЧС согласуют проверочную компанию, трудно предположить, но понятно, что «тянуть резину» не станут.

Пока же в действующем плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который был утвержден прокуратурой на 2018 год, территориальное управления Государственного пожарного надзора МСЧ РФ обязано посетить с надзорным осмотром свыше 240 производственных и социальных объектов. Но ни одного торгово-развлекательного объекта Казани в нем не значится. И если бы не трагический пожар в Кемерово, о торговых центрах Казани, которые ежедневно посещают десятки тысяч горожан, навряд ли бы вспомнили. Даже несмотря на то, что Казань станет одним из 11 городов проведения отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2018.

Напомним, что ранее масштабная проверка торговых центров в Казани была проведена после трагедии в ТК «Адмирал». Тогда были исследованы сотни объектов, работа некоторых была приостановлена через суд.

Масштабная проверка торговых центров в Казани была проведена после трагедии в ТК «Адмирал». Фото Романа Хасаева

Сигнализация не сработала

До полудня 26 марта спасательные отряды МЧС продолжали обследование каждого отсека пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» общей площадью 1 600 кв. м. Ужасный пожар был локализован спустя 8 часов: только к 19 часам пожарным МЧС удалось ликвидировать основные очаги огня. И это неудивительно: пожарные смогли проникнуть во все помещения только через 12 часов после начала пожара, а сигнал на пульт «01» поступил от очевидцев происшествия. В Российском союзе спасателей подчеркивают, что система оповещения граждан, которой должен быть оснащен каждый торговый центр, не сработала. «Известно, что своевременно не сработала сигнализация. Многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений»,— говорится в заявлении РСС. Из видеохроники видно, что эвакуационные выходы оказались закрытыми, и ни одна установка пожаротушения, ни с водой, ни с пеной, ни с газом, не заработала.

В огненной ловушке погибли 64 человека, в том числе не менее девяти детей. Большинство жертв обнаружили в кинозале, который оказался запертым. 16 человек числятся пропавшими без вести. Таковы официальные данные МЧС России на 12.00 26 марта по московскому времени.

«Зимняя вишня» была отключена от пульта на 01?

Статистика показывает, что почти в каждом случае пожара в больших торговых центрах автоматические пожарные охранные системы оказывались недееспособными, отметил глава компании «Брандмастер» Николай Останин. Согласно законодательству объекты с массовым посещением людей должны быть оснащены пятью обязательными системами безопасности: сигнализацией, мониторинга АПС (вывод сигнала на пульт «01»), оповещения и эвакуации людей и пожаротушения, а также внутренними водопроводами. «Моя мысль очень простая: у них, видимо, даже системы мониторинга не было. Эта система без человеческого участия должна оповещать и передавать сигнал в пожарную часть на пульт 01. Даже этого не было», — отмечает он. — Если бы она действовала, то сработала мгновенно, и люди сразу бы поняли, что произошло».

Другая версия заключается в том, что система мониторинга была, но ее распрограммировали. «А может быть так: сделали систему — сдали объект Госстройнадзору. Но с введением здания в эксплуатацию решили не заключать договор на обслуживание, и система дала сбой. Она распрограммированна. Ну вот и получили», — рассуждает Николай Останин.

«После «Адмирала» у меня нехорошие воспоминания, — рассказал он. — Когда они просили разработать проект пожарной безопасности, мы предложили им разработать нормальную систему пожаротушения. Но они ответили: «нет», «обойдемся без этого». Они заведомо шли на нарушения, хотя наш проект стоил в десятки раз дешевле, чем тот ущерб, который принес им пожар», — сожалеет Останин. — Сейчас везде обязательно пройдут проверки, так как очень много людей делают спустя рукава. Хотя современное оборудование позволяет спасать жизни людей при пожарах».

Статистика показывает, что почти в каждом случае пожара в больших торговых центрах автоматические пожарные охранные системы оказывались недееспособными. Фото fortex-kazan.ru



Неисправность автоматической защиты — самое распространенное нарушение

«Спящие» системы противопожарной защиты — бич торговых центров, но во время внеплановых проверок их не выявить. Это на совести управляющей компании ТЦ. Еще 3 года назад эту проблему поднял главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев. «Неисправность автоматических систем пожарной защиты — самое распространенное нарушение», — рассказывал он журналистам.

После столь же трагического пожара в «Адмирале» Госпожнадзор проверил 680 объектов с массовым пребыванием людей, преимущественно торговые. «497 оптово-розничных торговых объектов эксплуатировались с нарушениями пожарной безопасности. Общее количество выявленных нарушений достигло 5,1 тысячи. К административной ответственности привлекли 15 граждан, 15 юридических и 354 должностных лица. Общая сумма взысканий составляет порядка 6,2 млн рублей», докладывал тогда Сергеев. Но тут же делал оговорку, что руководителю торговой организации проще уплатить штраф, чем нести расходы на приведение объекта в пожаробезопасное состояние.

Глава компании «Спутник безопасности», обслуживающей системы пожарной безопасности социальных учреждений Казани, предположил, что часто системы отключают из-за ложных вызовов, но потом «забывают» включать заново. «Очень многое зависит от эксплуатирующей организации. Одно дело смонтировать систему, а потом с объекта уходят и проводить регламентные работы некому», — говорит он, опираясь на собственную практику. По его оценкам, необходимо закладывать 200 тысяч рублей в месяц на техническое обслуживание противопожарных систем, а на оснащение здания, подобного «Зимней вишне», нужно затратить 200 млн рублей.

«Неисправность автоматических систем пожарной защиты — самое распространенное нарушение», — говорил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев еще 3 года назад. Фото 16.mchs.gov.ru

Лишь бы прикрыться фиговым листком

Александр Кучев, партнер финской компании «Керапласт» (производитель систем дымоудаления) видит проблему в том, что здания строятся из горючих материалов, что лишает граждан шанса на спасение даже при наличии автоматической сигнализации.

«В России тенденция такова, что строятся в большинстве случаев из горючих материалов, которые не соответствуют заявленным требованиям. У нас каждый второй-третий случай, когда компании-производители просто приобрели сертификат о высоком классе безопасности материала, но не факт что так и оно и есть. К сожалению, система сертификации построена так, что можно притянуть за уши любую продукцию. Если у вас материал горючестью Г3 (горючесть класса 3), а вам нужно попасть в проект, то идут в посреднический сертификационный орган. Он выдаст бумаги без испытаний, на основе технических условий. И вы в итоге получите сертификат на Г1 (слабогорючий материал по классу горючести). Отсюда вывод: какой бы хорошей ни была система дымоудаления, тут уже ничего не спасти. Никто не смотрит горит или нет, все смотрят, сколько он стоит и есть ли бумага, которой можно прикрыться», — заключил он.