Отказавшимся от «родного языка» грозят комиссией по делам несовершеннолетних
Татарстанскую систему образования продолжает лихорадить из-за последствий того периода, когда школы сами решали, как им преподавать языки
Точка в вопросе преподавания татарского языка поставлена не для всех. В школах продолжаются конфликты, а нарушения, о которых на заседании Госсовета сообщил прокурор Илдус Нафиков, в кое-каких учебных заведениях устранены только на бумаге. Некоторые родители жалуются, что выбирать родной язык можно только между татарским и татарским, в других — между татарским и «Культурой Татарстана». Отказавшихся от изучения нового предмета директора школ грозят не аттестовать за 9 класс и даже сдать комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности — в материале «Реального времени».
Выбор без выбора?
«Выборы есть, а выбора нет», — так теперь родители татарстанских школьников говорят и про выбор родного языка. Определиться с тем, какой «роднее» — татарский или русский (можно, кстати, выбрать, чувашский, марийский и другие, но вариант татарский/русский — более массовый), родители должны были в конце первой четверти. На деле такую возможность не предоставили, жалуются мамы и папы некоторых школьников.
— После каникул проблем две недели не было: если родной язык был первым уроком, мой ребенок приходил ко второму. Но потом меня вызвали к директору и предупредили, что если ребенок не будет посещать эти уроки, то он будет не аттестован, и пугали комиссией по делам несовершеннолетних, — говорит Гульзада Калимуллина, мама ученика лицея №78 Казани.
По словам Калимуллиной, выбор, который ей предоставили, сводился к татарскому языку для русской группы или татарскому языку для татарской группы. Выложенный на официальном сайте лицея №78 учебный план подтверждает слова Гульзады Калимуллиной — «русского родного языка» в программе нет. Как и вообще предмета «Родной язык», парирует директор Альфия Урманчеева.
— Выбор между русским родным и татарским в рамках предметной области «Родной язык» возможен только в третьем и четвертом вариантах учебного плана, мы не пошли, как все, по третьему варианту, чтобы делить детей на русских и татар, потому что это аморально, а перешли на второй вариант и решили, что в часть, формируемую участниками образовательных отношений, мы введем предметы «Родной язык и родная литература на татарском языке», «Татарский язык как средство общения» и «Культура Татарстана», — говорит Альфия Урманчеева.
Что роднее: татарский, татарский или культура Татарстана?
По словам Урманчеевой, предмет «Родной язык» — для тех, кто хочет углубленно изучать татарский, для тех, кому нужны только основы разговорной речи, — «Татарский язык как средство общения».
— А «Культура Татарстана» — для тех, кто из других регионов приехал, у нас есть и такие ученики, они совсем не знакомы с татарским языком, у них нет никаких основ, поэтому им преподается «Культура Татарстана» на русском языке для удовлетворения этнокультурных потребностей, они должны знать что-то о крае, в котором живут, — говорит директор.
По словам Урманчеевой, вышеназванные дисциплины — это не предметы, а разработанные школой спецкурсы, вводить которые образовательное учреждение имеет право. Несмотря на то, что «сидят» они в вариативной части, обязательны для изучения, а за отказ от посещения ученики будут не аттестованы.
— Мы предоставляем три курса на выбор, в аттестате будет тот курс, который ученик вместе с родителями выбрал. Мы даже перешли на двухбалльную систему оценок — либо «4» или «5», либо «не аттестован». То есть если ученик приходит на урок, он получает «4» или «5», а если сидит в коридоре, то будет не аттестован, потому что он с уважением должен относиться к культуре республики, — считает Альфия Урманчеева.
Неаттестованными могут стать почти 3500 школьников
Уведомление с предупреждением о грядущей неаттестации получили и родители учащихся школы №174 Казани. Там письменно предложили выбрать между родными татарским и русским, но на деле, утверждают родители, на уроках родного русского преподают «Краеведение».
— На первом уроке была тема «Герб Татарстана и флаг Татарстана», на втором — «Обычаи и праздники нашего края». Я против того, чтобы у меня ребенок до 9-го класса учил «Краеведение», да еще в таком объеме — по три часа в неделю, — говорит Юлия Федягина.
Она тоже получила уведомление о грядущей неаттестации своего сына, если он не перестанет бойкотировать уроки «Родного языка». Кстати, Федягина согласие на изучение предмета «Родной язык» вообще не давала. По данным источников «Реального времени», в конце первой четверти, когда родителей татарстанских школьников просили определиться с родным языком, 3432 человека в Казани отказались от этого предмета и написали заявления о выборе первого варианта учебного плана, предусматривающего пятидневку. В официальной статистике Минобразования Татарстана таких цифр нет, ведомство рапортовало о том, что 69% выбрали татарский, 30% — русский, 1% — другие языки.
Добровольность изучения родных языков, согласно ФГОС, подразумевает только добровольный выбор между одним языком и другим. Отказаться от изучения предмета «Родной язык» нельзя, если он есть в обязательной части варианта учебного плана, который выбрала школа. Однако, по данным источников «Реального времени», сейчас Минобразования России проводит работу по изменению ФГОСа и выводу предметной области «Родной язык» за пределы обязательной части.
комментарии
Во-первых, никто не вправе заставить ученика посещать тот же татарский язык под видом спецкурса (простой, средний и сложный уровни), это повод обратиться в прокуратуру.
Во-вторых, КДН не будет заниматься учениками, не посещающими спецкурсы, навязанные им по выбору. Скажу вам как человек, который там проработал. Тем более выбор сводится к «изучению татарского языка» и «изучению языка татарского». Спецкурс «культура Татарстана» под своим названием предполагает изучение истории, архитектуры, фольклора, а не легкую версию дисциплины «Татарский язык».
В-третьих, зная как преподают в этой школе татарский язык скажу, что татарские группы ничего не делают, а в русских группах заставляют учить тексты на татарском и писать изложения со сдачей в 9 классе экзамена по билетам.
П.С.
За 11 лет обучения в 78 школе кроме алфавита и умению читать и писать на татарском ничему больше не научили по данной дисциплине. Не думайте, что лентяи, просто такая методика преподавания
Ареал русского стремительно снижается за последние 100 лет почти в два раза.
Ареала английского расширяется и количественно и качественно.
04 дек А какие у русского языка есть преимущества перед английским?
У "носителей" есть! И вообще, отстаньте от русских, себе спокойнее будет!
Не верить или верить , тоже! Но знаков так много, что их игнорировать , себе навредить может огонь и не обжигает, но это тоже знак! Пророк вначале, говорил , что 50 намазов , потом ограничили на пяти.Кеше-50!
Говорят, что там не разговаривают, но человек мыслит словами, а это речь!
Но, конечно, каждая речь важна содержанием, но она может быть лаконичной и сразу понятной, как и дорога, прямая и чёткая , и стёжки-дорожки, куда они ведут?! как говорится : "Одному Богу известно"!
Вы в своем пламенном спиче главного не упомянули - татарский надо учить в школе или нет?
Татарам обязательно,вплоть до принуждения, остальным добровольно. Хорошо было бы и представителям других национальностей знать свои родные языки, для чего нужно согласовать с национальными общинами, нац. республиками и др.областями процедуру внедрения формы способа такого обучения !
Тогда будут долбить как дятлы одно и тоже и никого не раздражая.
После 1917 года от балды стан нарисовали.
Потом, по разнарядке обкома, стану придумали историю и натыкали героев.
Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
Все их нынешние байки придуманы только после 50-х годов по обкомовской разнарядке на нац героев и эпосов.
А у них вообще ничего не было.
Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
Все их нынешние байки придуманы только после 50-х годов по обкомовской разнарядке на нац героев и эпосов.
Это друг мой ,даже не национализм , выражение раздражения , граничащий с безграмотностью и глупостью. В годы гражданской войны люди одной национальности убивали друг друга , какие у них были причины ненавидеть ?! Видеть "врага" в целом народе и терпеть унижение в своём , от "своих"
В таком человеке его настроения быстро меняются, особенно, если он вооружён, свои полягут ! Личность со скрытой преступной склонностью, есть возможность высказаться зло в безответный адрес, немножко высунул своё гнилое нутро, а дали бы такому свободу действия , скольких бы людей "покусал " и покалечил?!
Понятно, она была дворянкой, революция опустила на "землю", хотя эксплуататоркой её нельзя было назвать , исключительно своим трудом зарабатывали на жизнь!
А у них вообще ничего не было.
Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
Первое упоминание о татарах относится к 732 г. - племена "отуз-татар" и "токуз-татар"
Ру́сский кагана́т — гипотетическое государственное образование русов в 1-й половине IX века, хронологически предшествовавшее Древнерусскому государству.
В ряде источников IX века правитель русов назывался каганом (хаканом). Самое раннее сообщение об этом относится к 839 году, когда, согласно древнерусским летописям, ещё не существовало варяжских княжеств в Новгороде и Киеве.
Племенные союзы отуз-татар и токуз татар , которые явились ядром создания Великого Тюркского Каганата и последующих тюркских государств, включая сюда и Волжскую Булгарию.На самом деле слово "татары" известно задолго до того как их стали исторически упоминать , как "тюрки" и это несомненно был народ, расходящийся и сходящийся!
Русы , это название, переведенное тюрками слова по смыслу, переданное и деформированное славянами воинских отрядов викингов ("варягов"), называемыми "варангами"! 988 год можно считать годом, когда князь Владимир решил объединить славянские племена в единый народ , путём перевода всех в христианство, то есть в русских! Но это не значит, что русы должны были стать русскими, наоборот славяне должны были оставаться русскими и так сначала до 18 века, до ПетраI и окончательно до Февральской революции 1917 года, когда устанавливалось равноправие между всеми гражданами и отметались барьеры ограниченных условностей по происхождению степени "благородства" или за неимением такового!
Учебный план действительно нужно выполнять.
А у них вообще ничего не было.
Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
Мы уже вроде ознакомлены, что русы , это ост-готы ,или варяги, завоёванные тюрками хазарами и ставшие наместниками хазар на территории славянских земель.
Само слово "татар" уходит корнями в далёкое, древнее прошлое человечества. Оно появилось со времени попыток приручения диких животных людьми. И состоит из двух некогда раздельных слов .Сначала слова "ар".Должно быть понятно, первый звук "а" многозначно говорит о боли дрессировщика, второй ," р" рычании животного! Видимо таких людей , дрессировщиков так и называли "арами", этот народ проживал на территории Ассирии.
Араме́и, арамейцы — семитские народы, коренные жители Сирии и Ирака; разновидность ассирийцев. В аккадских источниках их называли арим «кочевник».
Между прочим , родной язык Иисуса Христа, арамейский!
По многим причинам они, арийцы, начали расселяться и в других, более северных областях Земли . Интересно, что арийцами по вышеназванным причинам являются и евреи , в частности евреи-ашкенази из Хазарии! Как Гитлер ошибался , однако?! В Степи , похоже к слову "ар" прибавилось слово "тат", на татарском произносится почти, как "тот", "лови" пот русски, то есть , человек, ловящий и приручающий диких животных, в данном случае , лошадей, человек."Татар"! Потом , когда ,это явление стало всенародным , оно начало по смыслу и по практике означать всадника! Первыми приручили лошадь для верховой езды в Древней Асирии .В 612 году эта империя перестала существовать и с этого времени нужно считать её население "хлынуло" широким потоком в донские степи, Центральной Азии, и Забайкалья!? А уж официально стало известно о татарах , не тем древним народам , конечно, а нам современникам по надписи В первый раз название «татар» встречается в VIII веке в надписи на памятнике знаменитому полководцу Кюль-тегину, который был установлен во времена Второго Тюркского каганата – государства тюрков... И раннем упоминании о токуз татарах и отуз татарах!
Вечно татары Чечнёй прикрываются
Не только и русскими , также! В других странах, например . в тех же мусульманских, то взрывы в мечетях, взаимная вражда между течениями в одной вере. в России, всё таки с этим порядок.Положительного больше, есть и отрицательные моменты. но ведь они не только татар затрагивают и русских и всех россиян.Не нужно нагнетать атмосферу неприязни, категорически.Россия , наш Дом и разрушать его никому не позволено.Реакция на глупости , есть большая глупость! А пишут его или "представители" различных национальностей, а хуже "тролли". Тут , нельзя переходить на эмоции , только разум!
В крупных городах в СПБ, Москве.. и даже в Сургуте татарский язык будет более актуальным чем английский)) Русский все знают, а при наличии знания татарского можно ориентироваться среди представителей тюркоязычных представителей которые практически везде)).
неграмотными действиями разрушили спокойствие РТ,против целого народа натравили прокуроров,чтоб уничтожить их язык и культуру,такими топорными методами даже Цари не боролись,горячим головам успокойтесь, пока не наломали дров.Договориться,прийти общему решению ни кто не хочет, все считают себя правыми.
2. Если татарам лучше учить английский и уехать за рубеж, кто ж в родной Татарии останется, тогда подавно региона не будет.
3. Даже со знанием английского за бугром на работу возьмут только на неквалифицированные работы, типа уборщики и подавальщики, а то и совсем не возьмут, своим работы не хватает.
4. В России татары заканчивают институты и прекрасно работают на довольно высоких должностях. И в сфере ТВ, экономики, журналистики ваших фамилий очень много. Благодаря русскому языку.
5.В Татарии же знание татарского языка не дает никаких привелегий для русского ни в выборе профессии, ни в карьере, ни в госаппарате, ни даже в очереди - везде стараются татары оттеснить русского. Тем более зачем он тогда нужен?!