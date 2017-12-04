Отказавшимся от «родного языка» грозят комиссией по делам несовершеннолетних

Татарстанскую систему образования продолжает лихорадить из-за последствий того периода, когда школы сами решали, как им преподавать языки

Точка в вопросе преподавания татарского языка поставлена не для всех. В школах продолжаются конфликты, а нарушения, о которых на заседании Госсовета сообщил прокурор Илдус Нафиков, в кое-каких учебных заведениях устранены только на бумаге. Некоторые родители жалуются, что выбирать родной язык можно только между татарским и татарским, в других — между татарским и «Культурой Татарстана». Отказавшихся от изучения нового предмета директора школ грозят не аттестовать за 9 класс и даже сдать комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности — в материале «Реального времени».

Выбор без выбора?

«Выборы есть, а выбора нет», — так теперь родители татарстанских школьников говорят и про выбор родного языка. Определиться с тем, какой «роднее» — татарский или русский (можно, кстати, выбрать, чувашский, марийский и другие, но вариант татарский/русский — более массовый), родители должны были в конце первой четверти. На деле такую возможность не предоставили, жалуются мамы и папы некоторых школьников.

— После каникул проблем две недели не было: если родной язык был первым уроком, мой ребенок приходил ко второму. Но потом меня вызвали к директору и предупредили, что если ребенок не будет посещать эти уроки, то он будет не аттестован, и пугали комиссией по делам несовершеннолетних, — говорит Гульзада Калимуллина, мама ученика лицея №78 Казани.

По словам Калимуллиной, выбор, который ей предоставили, сводился к татарскому языку для русской группы или татарскому языку для татарской группы. Выложенный на официальном сайте лицея №78 учебный план подтверждает слова Гульзады Калимуллиной — «русского родного языка» в программе нет. Как и вообще предмета «Родной язык», парирует директор Альфия Урманчеева.

— Выбор между русским родным и татарским в рамках предметной области «Родной язык» возможен только в третьем и четвертом вариантах учебного плана, мы не пошли, как все, по третьему варианту, чтобы делить детей на русских и татар, потому что это аморально, а перешли на второй вариант и решили, что в часть, формируемую участниками образовательных отношений, мы введем предметы «Родной язык и родная литература на татарском языке», «Татарский язык как средство общения» и «Культура Татарстана», — говорит Альфия Урманчеева.

Выложенный на официальном сайте лицея №78 учебный план подтверждает слова Гульзады Калимуллиной — «русского родного языка» в программе нет. Фото vk.com



Что роднее: татарский, татарский или культура Татарстана?

По словам Урманчеевой, предмет «Родной язык» — для тех, кто хочет углубленно изучать татарский, для тех, кому нужны только основы разговорной речи, — «Татарский язык как средство общения».

— А «Культура Татарстана» — для тех, кто из других регионов приехал, у нас есть и такие ученики, они совсем не знакомы с татарским языком, у них нет никаких основ, поэтому им преподается «Культура Татарстана» на русском языке для удовлетворения этнокультурных потребностей, они должны знать что-то о крае, в котором живут, — говорит директор.

По словам Урманчеевой, вышеназванные дисциплины — это не предметы, а разработанные школой спецкурсы, вводить которые образовательное учреждение имеет право. Несмотря на то, что «сидят» они в вариативной части, обязательны для изучения, а за отказ от посещения ученики будут не аттестованы.

— Мы предоставляем три курса на выбор, в аттестате будет тот курс, который ученик вместе с родителями выбрал. Мы даже перешли на двухбалльную систему оценок — либо «4» или «5», либо «не аттестован». То есть если ученик приходит на урок, он получает «4» или «5», а если сидит в коридоре, то будет не аттестован, потому что он с уважением должен относиться к культуре республики, — считает Альфия Урманчеева.

Неаттестованными могут стать почти 3500 школьников

Уведомление с предупреждением о грядущей неаттестации получили и родители учащихся школы №174 Казани. Там письменно предложили выбрать между родными татарским и русским, но на деле, утверждают родители, на уроках родного русского преподают «Краеведение».

— На первом уроке была тема «Герб Татарстана и флаг Татарстана», на втором — «Обычаи и праздники нашего края». Я против того, чтобы у меня ребенок до 9-го класса учил «Краеведение», да еще в таком объеме — по три часа в неделю, — говорит Юлия Федягина.

«На первом уроке была тема «Герб Татарстана и флаг Татарстана», на втором — «Обычаи и праздники нашего края», — говорит мама ученика школы №174

Она тоже получила уведомление о грядущей неаттестации своего сына, если он не перестанет бойкотировать уроки «Родного языка». Кстати, Федягина согласие на изучение предмета «Родной язык» вообще не давала. По данным источников «Реального времени», в конце первой четверти, когда родителей татарстанских школьников просили определиться с родным языком, 3432 человека в Казани отказались от этого предмета и написали заявления о выборе первого варианта учебного плана, предусматривающего пятидневку. В официальной статистике Минобразования Татарстана таких цифр нет, ведомство рапортовало о том, что 69% выбрали татарский, 30% — русский, 1% — другие языки.

Добровольность изучения родных языков, согласно ФГОС, подразумевает только добровольный выбор между одним языком и другим. Отказаться от изучения предмета «Родной язык» нельзя, если он есть в обязательной части варианта учебного плана, который выбрала школа. Однако, по данным источников «Реального времени», сейчас Минобразования России проводит работу по изменению ФГОСа и выводу предметной области «Родной язык» за пределы обязательной части.