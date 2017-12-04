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Отказавшимся от «родного языка» грозят комиссией по делам несовершеннолетних

18:40, 04.12.2017 135 Сюжет: Уроки татарского

Татарстанскую систему образования продолжает лихорадить из-за последствий того периода, когда школы сами решали, как им преподавать языки

Отказавшимся от «родного языка» грозят комиссией по делам несовершеннолетних Фото: blizko.by

Точка в вопросе преподавания татарского языка поставлена не для всех. В школах продолжаются конфликты, а нарушения, о которых на заседании Госсовета сообщил прокурор Илдус Нафиков, в кое-каких учебных заведениях устранены только на бумаге. Некоторые родители жалуются, что выбирать родной язык можно только между татарским и татарским, в других — между татарским и «Культурой Татарстана». Отказавшихся от изучения нового предмета директора школ грозят не аттестовать за 9 класс и даже сдать комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности — в материале «Реального времени».

Выбор без выбора?

«Выборы есть, а выбора нет», — так теперь родители татарстанских школьников говорят и про выбор родного языка. Определиться с тем, какой «роднее» — татарский или русский (можно, кстати, выбрать, чувашский, марийский и другие, но вариант татарский/русский — более массовый), родители должны были в конце первой четверти. На деле такую возможность не предоставили, жалуются мамы и папы некоторых школьников.

— После каникул проблем две недели не было: если родной язык был первым уроком, мой ребенок приходил ко второму. Но потом меня вызвали к директору и предупредили, что если ребенок не будет посещать эти уроки, то он будет не аттестован, и пугали комиссией по делам несовершеннолетних, — говорит Гульзада Калимуллина, мама ученика лицея №78 Казани.

По словам Калимуллиной, выбор, который ей предоставили, сводился к татарскому языку для русской группы или татарскому языку для татарской группы. Выложенный на официальном сайте лицея №78 учебный план подтверждает слова Гульзады Калимуллиной — «русского родного языка» в программе нет. Как и вообще предмета «Родной язык», парирует директор Альфия Урманчеева.

— Выбор между русским родным и татарским в рамках предметной области «Родной язык» возможен только в третьем и четвертом вариантах учебного плана, мы не пошли, как все, по третьему варианту, чтобы делить детей на русских и татар, потому что это аморально, а перешли на второй вариант и решили, что в часть, формируемую участниками образовательных отношений, мы введем предметы «Родной язык и родная литература на татарском языке», «Татарский язык как средство общения» и «Культура Татарстана», — говорит Альфия Урманчеева.

Выложенный на официальном сайте лицея №78 учебный план подтверждает слова Гульзады Калимуллиной — «русского родного языка» в программе нет. Фото vk.com

Что роднее: татарский, татарский или культура Татарстана?

По словам Урманчеевой, предмет «Родной язык» — для тех, кто хочет углубленно изучать татарский, для тех, кому нужны только основы разговорной речи, — «Татарский язык как средство общения».

— А «Культура Татарстана» — для тех, кто из других регионов приехал, у нас есть и такие ученики, они совсем не знакомы с татарским языком, у них нет никаких основ, поэтому им преподается «Культура Татарстана» на русском языке для удовлетворения этнокультурных потребностей, они должны знать что-то о крае, в котором живут, — говорит директор.

По словам Урманчеевой, вышеназванные дисциплины — это не предметы, а разработанные школой спецкурсы, вводить которые образовательное учреждение имеет право. Несмотря на то, что «сидят» они в вариативной части, обязательны для изучения, а за отказ от посещения ученики будут не аттестованы.

— Мы предоставляем три курса на выбор, в аттестате будет тот курс, который ученик вместе с родителями выбрал. Мы даже перешли на двухбалльную систему оценок — либо «4» или «5», либо «не аттестован». То есть если ученик приходит на урок, он получает «4» или «5», а если сидит в коридоре, то будет не аттестован, потому что он с уважением должен относиться к культуре республики, — считает Альфия Урманчеева.

Неаттестованными могут стать почти 3500 школьников

Уведомление с предупреждением о грядущей неаттестации получили и родители учащихся школы №174 Казани. Там письменно предложили выбрать между родными татарским и русским, но на деле, утверждают родители, на уроках родного русского преподают «Краеведение».

— На первом уроке была тема «Герб Татарстана и флаг Татарстана», на втором — «Обычаи и праздники нашего края». Я против того, чтобы у меня ребенок до 9-го класса учил «Краеведение», да еще в таком объеме — по три часа в неделю, — говорит Юлия Федягина.

«На первом уроке была тема «Герб Татарстана и флаг Татарстана», на втором — «Обычаи и праздники нашего края», — говорит мама ученика школы №174

Она тоже получила уведомление о грядущей неаттестации своего сына, если он не перестанет бойкотировать уроки «Родного языка». Кстати, Федягина согласие на изучение предмета «Родной язык» вообще не давала. По данным источников «Реального времени», в конце первой четверти, когда родителей татарстанских школьников просили определиться с родным языком, 3432 человека в Казани отказались от этого предмета и написали заявления о выборе первого варианта учебного плана, предусматривающего пятидневку. В официальной статистике Минобразования Татарстана таких цифр нет, ведомство рапортовало о том, что 69% выбрали татарский, 30% — русский, 1% — другие языки.

Добровольность изучения родных языков, согласно ФГОС, подразумевает только добровольный выбор между одним языком и другим. Отказаться от изучения предмета «Родной язык» нельзя, если он есть в обязательной части варианта учебного плана, который выбрала школа. Однако, по данным источников «Реального времени», сейчас Минобразования России проводит работу по изменению ФГОСа и выводу предметной области «Родной язык» за пределы обязательной части.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 135

комментарии

  • Анонимно 04 дек
    Точку еще долго не прставят
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    Таня Алешина 04 дек
    потому что все кому не лень продолжают боломутить это!
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    Анонимно 05 дек
    И будут продолжать. Проще уехать
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    Анонимно 05 дек
    может быть вы уедете в Актаныш вслед за Фаттаховым
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Самый корректный совет )
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    Анонимно 05 дек
    Сопротивление всё равно будет, даже на бытовом уровне. Проще уехать
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Проще всё перерисовать без нац прибамбасов.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Нет, не проще. Проще уехать
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    сопротивления никогда не было и нет. нужно просто прекратить ставить вопрос в область конфликта
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    А уже поздно
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    Анонимно 05 дек
    с какой это стати? Лучше всего писать заявления в прокуратуры всех уровней
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    Борис Хайретдинов 05 дек
    Я не татарин, но уверен, что живя в Татарстане знать язык и культуру необходимо всем живущим там.
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    Таня Алешина 05 дек
    конечно необходимо, это элементарное уважение, и знать там много не надо, научиться азам совершенно просто и не затратно
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    Анонимно 05 дек
    А эти жили и учили? На Украине? Нет. В Прибалтике? Тоже нет. В Казахстане может? И там тоже нет
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    Анонимно 05 дек
    ну так езжайте в Казахстан и там не учите)) А, вообще, русский в Казахстане обязательный.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Надеюсь, скоро отменять
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Зачем вообще казахов мучает неродным русским
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Учите и учите.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Зачем казахам нужен ваш русский? Он им не родной. Лучше потратить своё время на изучение английского и общаться со всем миром, а не в пределах СНГ
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Чтобы могли приехать к нам на работу
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Зная английский, можно ездить на работу в нормальные страны
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    вот поэтому скоро будет единый Приволжский округ или губерния без разделений по нац.признаку....и нечего баламутить ,как за стойкой бара---уважаешь/ не уважаешь...
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Начните с Чечни, почему сразу Татарстан?
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Хайретинов - не татарин? Ну-ну...
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    На татарском можно в Монголии
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  • Анонимно 04 дек
    В европах и америках, куда они так мечтают переехать, быстро местные языки учат да так, что даже русский забывают
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Именно поэтому татарский им там вряд-ли пригодится.
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    а у нас каждый первые прям едет. голубые мечты. вместо языка лучше бы мозги развивали. тогда авось ваш анг и пригодился бы, а так проторчите всю жизнь в рт в голубых мечтах, а даже языка региона знать не будете.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так там и русский не пригодится.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    А не аморально - заставлять ребенка только присутствовать на уроке за положительную оценку? Учить его обману, сидеть ради галочки? Этим можно завоевать уважение?..
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А любая школа в принципе учит обману.

    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Вам не повезло, если так.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Извините, а Вас кто обучил обману - надеюсь не родные.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А зачем в Татарстане "мучаться"?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Это не Вам решать и не школе, а язык был, есть и будет средством общения.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    в прокуратуру писать надо по таким случаям. и лучше сразу в генеральную
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Надо сразу в феэсбе стучать
    Ответить
    Таня Алешина 04 дек
    происки отдельных личностей, если такое происходит, то прокуратура возьмет на контроль.
    Ответить
    Таня Алешина 04 дек
    происки отдельных личностей, если такое происходит, то прокуратура возьмет на контроль.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    зачем Вы, будучи татарским националистом (сужу по Вашим комментариям), взяли себе русский псевдоним?
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    по моим комментариям? я не националистка, я признаю любой национал и нахожу его даром природы, я за справедливость и элементарное уважение культур, ценных, и куда ценнее, чем голубые мечты о житие за границей, которыми так усердно оправдывают свое стремление родители, рассказывающие о пользе анг, и вреде тат языка.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    А можеть этим школьникам которые родители не пускают на уроки оргонизовать отдельную школу . Есть заброшеные здания пусть там учать. Калимуллина же татарка. Татарам вообще не надо давать выбора. Татарский обязательно татарам. А русские вот выбирают что им надо.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Какая разница, кто ты по национальности. У меня ребенок ходит в первый класс, до этого шума у него было по 5 уроков татарского-это при пятидневке. Для чего такое количество? Лучше сделать упор на русский и математику, больше пригодится.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Больше пригодится английский, чем русский
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    но уж точно не татарский
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    И снова аргументация такая, словно сфера применения татарского и русского одинаковая ) В Татарстане можно знать татарский, но и знания русского более чем достаточно. В России в целом (ее нет на глобусе Татарстана, но он в нее входит, то есть Россия куда больше на самом деле) нужно знать русский, татарский без надобности. За рубежом - английский. Очень простая развесовка.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Татарам выгоднее учить татарский и английский, а не тратить время на русский
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    и жить в актаныше...
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Учить русский и жить в Рязани
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Так, вы же живёте в Татарстане и ни за какие коврижки не собираетесь переезжать в русские регионы, где татарский, как вы пишете, не пригодится.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    На татарском языке разговаривают более 20 народов мира! а на русском ?
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Пупкин баломутит в очередной раз.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    так что ж вы беснуетесь, что он исчезнет. ???? Он и без вас процветает
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    полная дичь из уст очередного шовинистка. к выбору подобных подпускать не следует, а не татар
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    О, родная 78, только родная она для меня в лице бывшего директора: Пашковой Тамары Владимировны, а не в лице работника РАНО Урсанчеевой А.
    Во-первых, никто не вправе заставить ученика посещать тот же татарский язык под видом спецкурса (простой, средний и сложный уровни), это повод обратиться в прокуратуру.
    Во-вторых, КДН не будет заниматься учениками, не посещающими спецкурсы, навязанные им по выбору. Скажу вам как человек, который там проработал. Тем более выбор сводится к «изучению татарского языка» и «изучению языка татарского». Спецкурс «культура Татарстана» под своим названием предполагает изучение истории, архитектуры, фольклора, а не легкую версию дисциплины «Татарский язык».
    В-третьих, зная как преподают в этой школе татарский язык скажу, что татарские группы ничего не делают, а в русских группах заставляют учить тексты на татарском и писать изложения со сдачей в 9 классе экзамена по билетам.

    П.С.
    За 11 лет обучения в 78 школе кроме алфавита и умению читать и писать на татарском ничему больше не научили по данной дисциплине. Не думайте, что лентяи, просто такая методика преподавания
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Если ребенок туп , не чего и не сделаешь и за 20 лет
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    по вашей логике все население РТ---сплошь тупицы. за 30 лет вдалбливания тат.языка ни один русский так на нём и не заговорил.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Правильно! Если туп, как три бамбука вместе, то и за всю жизнь не выучишь русский язык.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Ой, только вот не надо писать от имени всех русских. Полно талантливых русских школьников, участвующих в различных олимпиадах по татарскому языку и занимающих призовые места.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    так и учите татарский, кто вам мешает? Вы же им весь народ наказать желаете....а не желающих под пресс . И еще на всех углах вопите про всеобщее уважение
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    ну и о чем говорят эти призовые места? кому они нужны? опять для галочки.. Школа прогнула. вот и участие в олимпиадах, а русский народ стал разговаривать по-татарски ?????может дочь Фаттахова в Англии щебечет на нём
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Дочь Фаттахова в Англии говорит по-анлийски, так что русский ей не пригодился. Зря учила.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Вот какие бывшие работники РОНО борзые. Им никто не Указ. За саботаж и невыполнение предписаний Прокуратуры надо сажать суток на 15, и штрафовать из кармана личного директора. Вот тогда мания величия и безнаказанности закончится. Пишите в Прокуратуру и требуйте привлечь к ответственности и пусть они ходатайствуют об освобождении от занимаемой должности в связи с утратой доверия и самоуправством. И с черной трудовой книжкой пусть попробует устроиться на работу. Так ведь знает татарский язык, пусть в Актаныш тоже едет.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Вот видите что натворили. Неужели нельзя было дождаться окончания учебного года. Все школы лихорадят, как дети будут экзамены сдавать. Есть хорошая поговорка "Поспешай не торпясь".
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Путин летом поручение дал, чтоб к началу занятий учебные планы были приведены в норму, но в Татарстане особо упертые
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    А какие у русского языка есть преимущества перед английский?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    такие, что английского ты не знаешь, а русский всё-таки худо-бедно освоил
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    На русском больше людей общаются
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    На русском общается от силы 200 миллионов на Английском в 10 раз больше.
    Ареал русского стремительно снижается за последние 100 лет почти в два раза.
    Ареала английского расширяется и количественно и качественно.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Вы ареал татарского сравните с русским ) Не кивайте на английский лишь бы поспорить.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так мы и не пытаемся весь мир или хотя бы всю Россию научить татарскому. Мы за татарский на территории Татарстана.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    На английском говорит весь мир.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    На ТАТАРСКОМ разговаривает более чем 350 мл. тюркских людей! Вот где и за кем будущее урысы!
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    На всей территории большого Татарстана!
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Да чего же отвратительная директриса, ведет себя как хабалка, воспринимающая школу как свою собственность: вот, мол, хочу, так и будет. Э, нет, дамочка, с прокуратурой будешь объясняться. Натерпелись от Вашего издевательства над детьми и родителями
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    А навязывать чужой родной язык - это не аморально?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Чужой русский
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    таня алешина! Вы изумительны на аватарке
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    благодарю!)
    Ответить
  • Анонимно 05 дек

    04 дек А какие у русского языка есть преимущества перед английским?
    У "носителей" есть! И вообще, отстаньте от русских, себе спокойнее будет!
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Какие же именно преимущества есть у русского языка перед английским? На русском говорят только в России и некоторых странах СНГ. На английском- весь мир
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Жить ближней жизнью и не думать о будущей, это уж по выбору!
    Не верить или верить , тоже! Но знаков так много, что их игнорировать , себе навредить может огонь и не обжигает, но это тоже знак! Пророк вначале, говорил , что 50 намазов , потом ограничили на пяти.Кеше-50!
    Говорят, что там не разговаривают, но человек мыслит словами, а это речь!
    Но, конечно, каждая речь важна содержанием, но она может быть лаконичной и сразу понятной, как и дорога, прямая и чёткая , и стёжки-дорожки, куда они ведут?! как говорится : "Одному Богу известно"!
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Вы в своем пламенном спиче главного не упомянули - татарский надо учить в школе или нет?
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    конечно с юности, когда это дается проще.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    09:36
    Вы в своем пламенном спиче главного не упомянули - татарский надо учить в школе или нет?
    Татарам обязательно,вплоть до принуждения, остальным добровольно. Хорошо было бы и представителям других национальностей знать свои родные языки, для чего нужно согласовать с национальными общинами, нац. республиками и др.областями процедуру внедрения формы способа такого обучения !
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Я считаю, что татарам не обязательно учить русский, как не родной. Достаточно, знать родной татарский и один международный
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Да, в идеале было бы замечательно, но только в одном случае, английский язык, язык международного общения, будет знать каждый, независимо от национальности и, тогда например татарам, не приходилось изучать три языка.
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Для привлекательности тат.языка надо его преподовать на латинском шрифте
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Дети не знают римские цифры до конца 11 класса, какая там латиница...
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    На азбуку Морзе надо всем носителям переходить.
    Тогда будут долбить как дятлы одно и тоже и никого не раздражая.
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    скорее просто преподавать в более игровой форме, и это касается любого предмета
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Побольше бы таких директоров, как Урманчеева!
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Творящие произвол и удовлетворение личных амбиций? Видимо у вас нет своих детей в нынешнее время или вам просто не до их проблем
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Татары до середины 20-го века прекрасно обходились без русского языка и при этом имели общирные связи с внешним миром
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Связи имели лишь определённые классы общества (промышленники, торговцы, учащиеся и духовенство), а остальные сидели по далеким аулам и почту получали раз в неделю, да в мечеть ходили. Вот и все связи
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    У русских тоже самое было
    Ответить
    Таня Алешина 05 дек
    ну наши не другом уровне были, уж точно. эдаких везде навалом. не аргумент.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Ну да, кто хотел, сидел по аулам и разговаривал от души на своём родном языке. Это разве плохо?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так всё и было.
    После 1917 года от балды стан нарисовали.
    Потом, по разнарядке обкома, стану придумали историю и натыкали героев.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Это говорит представитель нации, отменившей рабство последней в Европе, а у татар крепостничества не было никогда.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    А у них вообще ничего не было.
    Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
    Все их нынешние байки придуманы только после 50-х годов по обкомовской разнарядке на нац героев и эпосов.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так и русских придумали только в 18 веке
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    14:51
    А у них вообще ничего не было.
    Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.
    Все их нынешние байки придуманы только после 50-х годов по обкомовской разнарядке на нац героев и эпосов.
    Это друг мой ,даже не национализм , выражение раздражения , граничащий с безграмотностью и глупостью. В годы гражданской войны люди одной национальности убивали друг друга , какие у них были причины ненавидеть ?! Видеть "врага" в целом народе и терпеть унижение в своём , от "своих"
    В таком человеке его настроения быстро меняются, особенно, если он вооружён, свои полягут ! Личность со скрытой преступной склонностью, есть возможность высказаться зло в безответный адрес, немножко высунул своё гнилое нутро, а дали бы такому свободу действия , скольких бы людей "покусал " и покалечил?!
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Дык до сих пор "рабы не мы, мы не рабы". Татары испокон веков были грамотными, моя бабушка, родившаяся до революции, до самой смерти читала на латинице, кириллице и Коран на арабском языке, хотя училась всего несколько лет в медресе. Тот факт, что человек говорит на двух или нескольких языках свидетельствует о его степени культуры и интеллигентности. Дело не в национальности и в изучении татарского языка, а в невежестве и нищете умов.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так они к нам, татарам, относятся
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Полиглот ваша бабушка, а вы в неё?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Уникальные способности к изучению других языков у русских удивительным образом раскрываются заграницей
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Между прочим и моя бабушка знала немецкий, фарси,русский,на арабском читала Коран, но она была человеком дореволюцинной "закалки"!
    Понятно, она была дворянкой, революция опустила на "землю", хотя эксплуататоркой её нельзя было назвать , исключительно своим трудом зарабатывали на жизнь!
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    05 дек
    А у них вообще ничего не было.
    Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.

    Первое упоминание о татарах относится к 732 г. - племена "отуз-татар" и "токуз-татар"
    Ру́сский кагана́т — гипотетическое государственное образование русов в 1-й половине IX века, хронологически предшествовавшее Древнерусскому государству.


    В ряде источников IX века правитель русов назывался каганом (хаканом). Самое раннее сообщение об этом относится к 839 году, когда, согласно древнерусским летописям, ещё не существовало варяжских княжеств в Новгороде и Киеве.
    Племенные союзы отуз-татар и токуз татар , которые явились ядром создания Великого Тюркского Каганата и последующих тюркских государств, включая сюда и Волжскую Булгарию.На самом деле слово "татары" известно задолго до того как их стали исторически упоминать , как "тюрки" и это несомненно был народ, расходящийся и сходящийся!
    Русы , это название, переведенное тюрками слова по смыслу, переданное и деформированное славянами воинских отрядов викингов ("варягов"), называемыми "варангами"! 988 год можно считать годом, когда князь Владимир решил объединить славянские племена в единый народ , путём перевода всех в христианство, то есть в русских! Но это не значит, что русы должны были стать русскими, наоборот славяне должны были оставаться русскими и так сначала до 18 века, до ПетраI и окончательно до Февральской революции 1917 года, когда устанавливалось равноправие между всеми гражданами и отметались барьеры ограниченных условностей по происхождению степени "благородства" или за неимением такового!
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    Анонимно 06 дек
    А ваши предки разве не бегали в лаптях за коровами? И это разве постыдно? Уважение нашим и вашим трудолюбивым предкам! Пахали целыми днями, трудягами были.
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  • Анонимно 05 дек
    Уважаемые спорящие. Не надо на директора набрасываться, учебный план принимает педагогический совет, есть такой коллективный орган в школе, а руководитель его утверждает своим приказом, а мнение родителей учитывается при распределении и формировании части плана, называемой частью, формируемой участниками образовательных отношений. Ничего они не выбирают, мнение родителей лишь учитывается, но не более, если на основании учебного плана составлено расписание занятий, то его ваши дети должны выполнять безусловно. Даже из высших учебных заведений за непосещение занятий отчисляют, а с вашими лентяями-детьми этого сделать нельзя, по той простой причине, что основное образование, согласно Конституции не право, а обязанность. А гарантами этой обязанности несовершеннолетнего выступаете вы-совершеннолетние родители. Возможности воздействия на нерадивых учащихся, которые не посещают учебные занятия всегда были и будут, в том числе обсуждение в комиссии несовершеннолетних. За невыполнение учебного плана Ваши чада не будут допущены и к итоговой аттестации. А то это к чему приведет: сегодня вашего ребенка краеведение не устраивает-хотя думаю это инициатива "сердобольных" родителей, завтра русская литература не понравится...
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    Анонимно 05 дек
    И что же, по вашему мнению, здесь учитывалось с пожеланий родителей? Сплошная принудиловка.
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    Анонимно 06 дек
    Хорошо сказал!
    Учебный план действительно нужно выполнять.
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    Анонимно 06 дек
    Интересно, можно ли написать родной язык - английский?
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  • Анонимно 05 дек
    Народ должен решать что учить, а что нет. И каждый за себя, не за других.
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  • Анонимно 06 дек
    05 дек
    А у них вообще ничего не было.
    Бегали в пыли за стадами КРС и все дела.

    Мы уже вроде ознакомлены, что русы , это ост-готы ,или варяги, завоёванные тюрками хазарами и ставшие наместниками хазар на территории славянских земель.
    Само слово "татар" уходит корнями в далёкое, древнее прошлое человечества. Оно появилось со времени попыток приручения диких животных людьми. И состоит из двух некогда раздельных слов .Сначала слова "ар".Должно быть понятно, первый звук "а" многозначно говорит о боли дрессировщика, второй ," р" рычании животного! Видимо таких людей , дрессировщиков так и называли "арами", этот народ проживал на территории Ассирии.
    Араме́и, арамейцы — семитские народы, коренные жители Сирии и Ирака; разновидность ассирийцев. В аккадских источниках их называли арим «кочевник».

    Между прочим , родной язык Иисуса Христа, арамейский!
    По многим причинам они, арийцы, начали расселяться и в других, более северных областях Земли . Интересно, что арийцами по вышеназванным причинам являются и евреи , в частности евреи-ашкенази из Хазарии! Как Гитлер ошибался , однако?! В Степи , похоже к слову "ар" прибавилось слово "тат", на татарском произносится почти, как "тот", "лови" пот русски, то есть , человек, ловящий и приручающий диких животных, в данном случае , лошадей, человек."Татар"! Потом , когда ,это явление стало всенародным , оно начало по смыслу и по практике означать всадника! Первыми приручили лошадь для верховой езды в Древней Асирии .В 612 году эта империя перестала существовать и с этого времени нужно считать её население "хлынуло" широким потоком в донские степи, Центральной Азии, и Забайкалья!? А уж официально стало известно о татарах , не тем древним народам , конечно, а нам современникам по надписи В первый раз название «татар» встречается в VIII веке в надписи на памятнике знаменитому полководцу Кюль-тегину, который был установлен во времена Второго Тюркского каганата – государства тюрков... И раннем упоминании о токуз татарах и отуз татарах!
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    Анонимно 09 дек
    У него каша в голове.
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  • Анонимно 07 дек
    а вы высшее образование в институтах на каком языке получать собираетесь? На татарском? Много научной литературы на татарском языке? Сначала базу надо подготовить, а потом уже говорить, что русский учить не надо. Вы последствия для своих детей адекватно оцениваете? Да, моя дочь русская закончила среднюю школу с оценками по татарскому языку 4 и 5, экзамен по татарскому - 5, но говорить все равно не начала и не будет. А из-за такой диктатуры уехала из Татарстана и многие уезжают именно из-за этого. Если бы сразу начали преподавать только разговорный, то и ажиотажа такого не было. С одним татарским далеко не уйдешь о будущем своих детей думайте (без образования у них какие перспективы), а не только о том, что вас задели и не надо учить русский язык. Прямо скажу глупо, эмоции взяли верх. Неужели сами не понимаете, чего хотят те кто призывает не учить русский язык. А если английский? То образование где? За границей? Все потянете?
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    Анонимно 07 дек
    Большинство научной литературы (как и почти все технологии) в России это перевод либо с английско, либо немецкого. Поэтому, лучше читать их в оригинале, чем в русском переводе
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    Анонимно 07 дек
    Вечно татары Чечнёй прикрываются
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    Анонимно 10 дек
    кто татары, а кто чеченцы?
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  • Анонимно 07 дек
    18:10
    Вечно татары Чечнёй прикрываются
    Не только и русскими , также! В других странах, например . в тех же мусульманских, то взрывы в мечетях, взаимная вражда между течениями в одной вере. в России, всё таки с этим порядок.Положительного больше, есть и отрицательные моменты. но ведь они не только татар затрагивают и русских и всех россиян.Не нужно нагнетать атмосферу неприязни, категорически.Россия , наш Дом и разрушать его никому не позволено.Реакция на глупости , есть большая глупость! А пишут его или "представители" различных национальностей, а хуже "тролли". Тут , нельзя переходить на эмоции , только разум!
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    Анонимно 10 дек
    Ты признайся до конца, чему ты еще не научился в школе. корее всего, у тебя проблемы не только с татарским языком.
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  • Анонимно 08 дек
    Все уже решено правительством, татарский язык не является обязательным в школах, но желающие могут учить. Ведете себя будто язык вам оторвали, хватит тупить!
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    Анонимно 11 дек
    Ага татары 1 урок татарской литературы в неделю. Его реально рвут.
    В крупных городах в СПБ, Москве.. и даже в Сургуте татарский язык будет более актуальным чем английский)) Русский все знают, а при наличии знания татарского можно ориентироваться среди представителей тюркоязычных представителей которые практически везде)).
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  • Анонимно 11 дек
    татарский кроме татар никому не нужен так что все в рф будет по старому и это правильно а консультативно учите себе на здоровье марийский мордовский монгольский татарский удмурский
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    Анонимно 12 дек
    На татарском языке разговаривает (понимает) более чем 350 мл. тюркских народа, а на русском не более чем 120 мл.человек и с каждым годом это число значительно уменьшается. Русские учите, как раньше хорошо знал ваш народ перспективный в ближайшем будущем наш международный татарский язык, иначе китайский вам придется осваивать!
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    Анонимно 12 дек
    А кому нужен русский?
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  • Анонимно 13 дек
    Даа ,чинуши из Московии делов натворили,взяли своими
    неграмотными действиями разрушили спокойствие РТ,против целого народа натравили прокуроров,чтоб уничтожить их язык и культуру,такими топорными методами даже Цари не боролись,горячим головам успокойтесь, пока не наломали дров.Договориться,прийти общему решению ни кто не хочет, все считают себя правыми.
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  • Елена Розенталь 16 дек
    Началось, на Украине тоже все с языка начиналось, но Украина уже была другая страна, а Татарстан не страна, а республика и государственный язык, если я не ошибаюсь был русский?А где чуваши, марийцы, удмурты, башкиры ит.д?У них все спокойно. Не нужно перегибать палку было, как бы не хотелось некоторым быть отдельным государством, но в центре России это невозможно.Как же все знакомо, опомнитесь. Кто кому мешает учить языки?Научили бы хотя разговорному языку детей. У людей должен быть выбор, а насилие ни к чему хорошему не приведет.Неприятно читать комментарии националистов, не хочется снова терять друзей, все это уже было у нас в Крыму и вновь переживать это как -то больно.Друзья детства начинают вспоминать про ущемление своих прав, обиды языковые, радуются тому, что без знания татарского языка нельзя устроиться на работу.Кому -то очень выгодно рассорить народы, хочется резни?Что -то Байрамову не слышно?
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    Анонимно 16 дек
    Насильно заставляют только татарских детей учить не родной и бесперспективный русский язык
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  • Анонимно 17 дек
    1. В игровой форме можно в 1,ну во 2 классе,а в 5 или 9 - это не прокатит.
    2. Если татарам лучше учить английский и уехать за рубеж, кто ж в родной Татарии останется, тогда подавно региона не будет.
    3. Даже со знанием английского за бугром на работу возьмут только на неквалифицированные работы, типа уборщики и подавальщики, а то и совсем не возьмут, своим работы не хватает.
    4. В России татары заканчивают институты и прекрасно работают на довольно высоких должностях. И в сфере ТВ, экономики, журналистики ваших фамилий очень много. Благодаря русскому языку.
    5.В Татарии же знание татарского языка не дает никаких привелегий для русского ни в выборе профессии, ни в карьере, ни в госаппарате, ни даже в очереди - везде стараются татары оттеснить русского. Тем более зачем он тогда нужен?!
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    Анонимно 28 дек
    А где татары занимают высокие должности в "русских" областях? Приведите примеры
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  • Анонимно 18 дек
    Директоров школ которые принудительно заставляют изучать татарский язык надо этих князьков увольнять!
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    Анонимно 28 дек
    Юридических оснований нет
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