«Помним, как Самосыровская свалка горела, как на площади Свободы запах и дым стояли»

В мэрии города посетовали, что население не оценило рекультивацию крупнейшей свалки, и рассказали, почему в заснеженности Казани виноваты дорожные работники

Фото: Максим Платонов

Казань подводит итоги аномально снежной зимы, за которую снегоплавильные станции утилизировали рекордное для них количество вывезенных осадков. Параллельно с этим власти города успели посетовать на безразличие местных жителей к ликвидации Самосыровской свалки и похвастались первой в России наградой от сингапурской премии. Подробности — в материале «Реального времени».

Снега много не бывает

Хотя в Казани до сих пор под периодические снегопады ждут прихода весны, в мэрии города уже отчитались за уборку снега в зимний период. Всего с дорог было вывезено около 180 тысяч самосвалов со снегом (900 тысяч тонн снега), а это на 35% больше, чем в прошлом году. Особенно много осадков за эту зиму выпало в декабре и феврале. Убирают сугробы до сих пор.

— На сегодня работы по вывозу снега продолжаются. Особое внимание уделено местам возможного подтопления и поселковым дорогам, — сразу же пояснил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Снегоплавильные станции этой зимой поставили рекорд за все время своего существования — всего в шести пунктах было утилизировано 70% вывезенного снега. Оставшиеся осадки свозили на 10 мест временного складирования, открытые в рамках плана «Буран».

Особое внимание уделено местам возможного подтопления и поселковым дорогам, сразу же пояснил Игорь Куляжев. Фото kzn.ru



С обледенением дорог городские службы боролись с помощью 61,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 9,5 тысячи тонн твердого реагента. На откуп зиме городские власти дали еще практически месяц — на летний режим дорожные службы перейдут с 15 апреля. Тогда на улице количество техники уменьшится с 575 единиц до 310. Закончив с очисткой дорог от грязи, подрядчики дождутся стабильно плюсовой температуры и начнут промывать улицы с реагентом, 250 литрами концентрата шампуня. Всего дорожным службам придется убирать с улиц города высыпанные за зиму 600 тонн песка, а это около 85 железнодорожных вагонов.

Вместе с очисткой в городе начнут латать ямы на дорогах, которых, по словам Куляжева, в этом году значительно меньше, чем в прошлом, — все благодаря отсутствию зимой резких колебаний температуры воздуха. Продолжится эта работа после проведения торгов за счет средств муниципального дорожного фонда, 53 из 70 млн рублей в котором будут направлены на ямочный ремонт.

Все дело в кадрах

Основные жалобы местных жителей этой зимой касались несвоевременной очистки тротуаров, внутриквартальных проездов и поселковых дорог. Куляжев отметил, что «на это есть свои объективные причины». И сводятся они преимущественно к нехватке дорожных рабочих.

— По-прежнему актуальным остается дефицит дорожных рабочих и механизаторов. На сегодня в подрядных организациях работают 650 дорожных рабочих. При средней норме уборки территорий в зимний период в 900 квадратных метров на одного рабочего и площади тротуаров и остановочных площадок, которые подлежат ручной уборке, в два миллиона квадратных метров, нам необходимо 2 200 дорожных рабочих. То есть дефицит в зимний период составлял 1500 человек, — объяснил председатель комитета внешнего благоустройства города.

Актуальным остается дефицит дорожных рабочих и механизаторов, объяснил Куляжев. Фото Дмитрия Резнова

Позже он пояснил в ответ на вопрос «Реального времени», что в среднем дорожные рабочие получают по 15 тысяч рублей в месяц, и найти людей на такую зарплату при тяжелой физической нагрузке совсем непросто, а поднять ее в рамках фиксированных тарифов невозможно — подрядчики не смогут покрывать другие пункты затрат.

И если в целом об изменении ситуации говорить не приходится, то в случае с «лицом» Казани — туристическими и гостевыми маршрутами — меры все-таки были приняты. На содержание дорог и тротуаров в центральной части города власти увеличили тариф на 30%, чтобы подрядчики могли нанимать больше людей для уборки.

«То, что мы увидели в Волоколамске, — это и есть Самосыровская свалка»

Если об ужасной трагедии в Кемерово и эвакуациях из казанских ТЦ на «деловом понедельнике» в мэрии Казани не было сказано ни слова, то тему отравления детей газами с полигона «Ядрово» затронули. В частности, власти города напомнили о Самосыровской свалке, рекультивация которой, к их удивлению, не вызвала бурной реакции местных жителей.

— Мы ее выстрадали. Помним, как она горела, тлела, как на площади Свободы запах и дым стояли от того, как она полыхала. Когда мы провели рекультивацию и закрыли эту свалку — для нас это была большая победа всего города, — отметили в мэрии Казани.

Власти города напомнили о Самосыровской свалке, рекультивация которой, к их удивлению, не вызвала бурной реакции местных жителей. Фото Максима Платонова



И сделали акцент на том, что в случае пожара такой объем мусора было бы просто невозможно потушить, но почему-то жители меру по ликвидации опасного объекта не оценили.

— То, что мы увидели в Волоколамске, — это и есть Самосыровская свалка. Таких по городам и весям России — не десятки, а сотни. Слава богу, мы не допустили экологической катастрофы, потому что 46 миллионов тонн на 30 га, высотой 36 метров — это 16-этажный дом… Нет такой техники, которая бы смогла потушить, если бы начало полыхать, — обращают внимание жителей власти города.

Казань оценили в Сингапуре

Тем временем, пока с улиц вывозят снег, а люди, по мнению властей, не ценят закрытие Самосыровской свалки, в мэрии радуются новой победе Казани. Первый вице-премьер города Евгения Лодвигова рассказала, что столица Татарстана удостоилась специальной номинации Международной премии Ли Куан Ю, названной в честь первого премьер-министра Сингапура и одного из создателей сингапурского «экономического чуда». Премия вручается раз в два года городам и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инноваций в целях улучшения городского хозяйства.

Исполком Казани подал заявку на участие в конкурсе в 2017 году. После регистрации в Татарстан в октябре инкогнито оценивать инфраструктуру приехала специальная делегация, которая посетила в том числе Казанский кремль, «Казань Арену», Дворец водных видов спорта, ЖК «Современник» и МКДЦ, а также поговорила с жителями города и религиозными деятелями.

Евгения Лодвигова рассказала, что столица Татарстана удостоилась специальной номинации Международной премии Ли Куан Ю, названной в честь первого премьер-министра Сингапура и одного из создателей сингапурского «экономического чуда». Фото kzn.ru



16 марта конкурсная комиссия решила, что Казань достойна специального упоминания в премии.

— Конкурсная комиссия была впечатлена стратегическими решениями, которые принимает руководство города в области спорта, медицины, питания, института семьи, что ведет к улучшению общего качества жизни горожан, — гордо рассказала Евгения Лодвигова.

Таким образом, столица Татарстана стала первым и единственным российским городом, который отметило жюри престижной премии, хотя другие города также подавали свои заявки на участие. В этом году вместе с Казанью особого упоминания удостоились немецкий Гамбург, индонезийский Сурабая и японский Токио. Главный же приз достался Сеулу (Южная Корея). Победителю полагается золотая медаль и 300 тысяч сингапурских долларов (около 13 млн рублей).

