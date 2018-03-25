Кошмар «Зимней вишни»: подтвердилась гибель пятерых на пожаре в ТРЦ в Кемерове

На фоне трагедии в Кузбассе и в Казани были эвакуированы два торговых центра

Первые сообщения о пожаре в торговом центре стали появляться в соцсетях после полудня. По официальным данным МЧС по Кемеровской области, пожарные спасли 20 человек, из горящего здания эвакуировали 100 человек. На данным момент известно о гибели пятерых, а судьба еще 17 не известна. «Реальное время» восстанавливает хронологию событий.

Четверо погибших

Днем в воскресенье, 25 марта, стали появляться первые сообщения о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который находится в Кемерове на проспекте Ленина, 35. Пожар оказался настолько сильным, что людям пришлось спасаться, выпрыгивая из окон. Сначала информация была разрозненной, жители города сообщали, что в здании началось задымление около кинотеатра, в котором был сеанс. Точных данных, что именно происходит, никто дать не мог, при этом стали появляться посты с просьбами подтвердить, видели ли где-то того или иного человека. Информация о том, сколько именно человек пострадали и есть ли погибшие, также разнилась.

Сначала местный центр медицины катастроф сообщал о том, что погибших при пожаре в ТЦ нет, но, к сожалению, позже информация изменилась. Сообщалось только о 12 пострадавших, у которых отмечались ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом. В местном МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших. К сожалению, позже информация о гибели детей, которые находились в игровой комнате неподалеку от кинотеатра, подтвердилась.

По данным СК РФ, при проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей в игровой комнате. Буквально недавно появилась информация, что следствие располагает данными о пяти погибших, сообщает «Интерфакс».

Жители города сообщали, что в здании началось задымление около кинотеатра, в котором шел сеанс. Фото 42.mchs.gov.ru



Точное количество пострадавших устанавливается, тушение пожара продолжается. Позже поступила уточненная информация — на данный момент известно о четырех погибших, из них трое детей и одна женщина, которые в момент происшествия находились в игровой комнате. Обратились или уже госпитализированы в медучреждения города 26 человек. Кроме того, в соцсетях стала распространяться информация о гибели более 200 животных из контактного зоопарка, находившегося там же.

Причинение смерти по неосторожности

Следственные органы СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту пожара, повлекшего человеческие жертвы. Позже, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий, уголовное дело по статьям 109, 219, 238 УК РФ передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Для помощи в расследовании в Кемерове уже направлена следственная группа центрального аппарата.

Есть данные о том, что пожар начался в батутном центре, а затем перекинулся на все здание. В двух залах кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» обрушился потолок. Из-за происшествия из торгового центра эвакуировали 100 человек. Сначала на место от МЧС были направлены 16 единиц техники, позже их количество выросло до 50. На месте работают более 230 специалистов МЧС России.





На месте работают более 230 специалистов МЧС России. Фото 42.mchs.gov.ru



Пятилетний юбилей

По данным портала malls.ru, ТРЦ был открыт 21 декабря 2013 года и имеет статус окружного. На площади в 23 тысячи квадратных метров разместились «Детский мир» и другие федеральные бренды, для детей работал лабиринт, автодром, 4D кинотеатр, видеоигры.

На официальном сайте ТРЦ «Зимняя вишня» указано, что на четвертом этаже, действительно, находятся кинотеатр и детская игровая зона. Кроме того, там же находятся кафе-бар, фитнес-клуб, бильярд и детский каток.

На фоне происходящего сейчас в Кемерове зловеще звучат слова управляющего, сказанные в начале года, об обустройстве детских зон: «Около года назад мы задумались о том, как снова стать интересными для наших гостей, и решили на этаже с развлечениями установить активити-площадку, — рассказала генеральный директор ТРК «Зимняя вишня» (город Кемерово) Юлия Богданова. — Именно тогда узнали, что в торговом центре можно обустроить, например, полосу препятствий в стиле ТВ-шоу «Русский ниндзя», и загорелись этой идеей. В процессе проект дополнили скалодромом, батутами, веревочной полосой препятствий, и получился многофункциональный объект. Спустя месяц после открытия активити-парк стал приносить самое большое количество прибыли и посетителей в сравнении с другими развлечениями ТРЦ».

На четвертом этаже ТЦ находятся кинотеатр, детская игровая зона, кафе-бар, фитнес-клуб, бильярд и детский каток. Фото zimvishna.ru



Александр Бастрыкин уже дал поручение максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать юридическую оценку действиям не только собственников и арендаторов, но и тех, кто должен контролировать нарушения пожарной безопасности на объекте.

Известно, что генеральным директором ООО «Зимняя вишня Кемерово» является Надежда Судденок, которой принадлежит 100% общества, уставной капитал организации — 253 500 рублей. По данным портала rusprofile.ru, выручка за последний год составила 68 млн рублей, прибыль ушла в минус 23 млн рублей. В 2016 году в отношении юридического лица проводилась одна плановая проверка, ее результаты не показали никаких нарушений.



Что интересно, 29 сентября 2017 года кемеровский ТРЦ собирались эвакуировать из-за сигнала о задымлении. Как сообщали СМИ, сигнал о запахе гари в МЧС поступил в 08.35. Тогда специалисты проверили здание и очагов возгорания не обнаружили. «Так как утром торгово-развлекательный центр еще не работал, то посетителей в нем не было и людей не эвакуировали...», — сообщал портал newinform.

А в это время в Казани

Одновременно с трагедией в Кемерове появилась информация об эвакуации двух торговых центров в Казани.

В МВД по Татарстану сообщили, что срочные эвакуации в торговых центрах «Тандем» и «Кольцо» начались из-за сообщений о бесхозных сумках.

Срочные эвакуации в торговых центрах «Тандем» и «Кольцо» начались из-за сообщений о бесхозных сумках… Фото vk.com

«Поступил звонок от мужчины с сообщением о бесхозных сумках. Сейчас на месте происшествия проходят стандартные работы: приехали саперы, кинологи. Сообщения поступили полчаса назад, поэтому никакой информации пока нет», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Ранее в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из «Тандема». К месту происшествия подъехали газовая служба, МЧС, скорая помощь и полиция, сообщают очевидцы. К счастью, тревога оказалась ложной и эвакуация отменена.