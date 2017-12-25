«Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены»: в мэрии ответили на критику горожан

Снегопада не было, а неубранные дворы и дороги — это всего лишь видимость

Фото: Дмитрий Резнов

Не заметили «сверхъестественного снегопада» и связанных с ним утренних заторов на дорогах чиновники мэрии. По словам Искандера Гиниятуллина, если все на традиционное понедельничное совещание прибыли без опозданий, значит, дороги и дворы во всем городе убраны. Игорь Куляжев, правда, согласился, что «есть впечатление, что дороги не очень хорошо убраны». Подрядным организациям дали время разгрести осадки до 28 декабря, чтобы на открытие главной елки можно было подъехать и подойти. Подробности о том, как будет организована работа транспорта, больниц, елочных городков, в материале «Реального времени».

«Вроде все выехали, полный зал народу, никто не застрял»

«Ты снег видишь? И я вижу, а его нет», — так можно перефразировать цитату из популярного кинофильма после объяснений казанских чиновников. Нечищеные дороги — это всего лишь видимость, обескуражил сегодня начальник комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

— Снег шел до утра, поэтому есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены. На самом деле, они обработаны противогололедными материалами, их сейчас надо размести, — прокомментировал «Реальному времени» Куляжев.

Впрочем, потом Куляжев признал, что снег с дорог все-таки не убирали. Но только чтобы не провоцировать еще большие заторы.

— Если мы выведем все 500 единиц на разметание, никто не доедет до работы. Поэтому мы отложили разметание на более позднее время, когда пробки рассосутся, — говорит Игорь Куляжев.

Куляжев признал, что снег с дорог все-таки не убирали. Но только чтобы не провоцировать еще большие заторы. Фото kzn.ru



Начальник комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин тоже считает, что сверхъестественного снегопада не было, потому что чиновники, прибывшие на аппаратное совещание в мэрию, не почувствовали сложностей с выездом из дворов и передвижением по городу.

— Вроде все выехали, полный зал народу, никто не застрял. Какого-то сверхъестественного снегопада не было, работа организована, все хорошо, — ответил Гиниятуллин корреспонденту «Реального времени».

«Хочется верить, что не будет больших снегопадов»

За декабрь в Казани выпало 236% от месячной нормы осадков, вывезено 160 тысяч тонн снега. Тот, что выпал минувшей ночью, подрядным организациям рекомендовали убрать до 28 декабря. Если снегопады продолжатся в праздники, то есть возможность привлечь дополнительно более 400 единиц техники.

— В связи с тем, что не хватает техники на экстремальные снегопады, все подрядные организации имеют договоры с предприятиями на аренду погрузочной техники, самосвалов для вывоза снега, в помощь к той технике, которая уже имеется в городе. То есть к своим 550 единицам техники мы можем привлечь порядка 450, в итоге 1000 единиц выйдут на улицы, — говорит Куляжев.

Впрочем, по его словам, это делать нежелательно, так как это «дополнительные деньги, дополнительное финансирование, которое необходимо где-то искать. Поэтому хочется верить, что не будет таких больших снегопадов». В последний раз экстремальные снегопады, для устранения последствий которых приходилось привлекать дополнительную технику, были в 2011 году.

Прежде всего службам, отвечающим за уборку снега, поручили чистить остановочные площадки и территорию, прилегающую к елочным городкам.

Центральную елку в этом году организовали на Площади Тысячелетия. Фото Олега Тихонова

Туалеты, транспорт и елки: как о горожанах позаботятся в праздники

Центральную елку в этом году организовали на Площади Тысячелетия. Она откроется 29 декабря и будет работать до 15 января. Если позволят погодные условия, то ледовый городок, располагающийся там же, откроют также 29 декабря, функционировать он будет до 15 марта, опять-таки с поправкой на погодные условия.

Новогодняя иллюминация будет зажигаться по графику включения наружного освещения.

Подумали в мэрии и о естественной нужде казанцев и гостей столицы. Все общественные туалеты буду работать в праздники ежедневно с 9.00 до 22.00. Туалеты возле елочных городков в период с 31 декабря до 2 января — до 2 часов ночи, в остальные дни — до полуночи.

Общественный транспорт с 30 декабря по 8 января будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы, трамваи будут курсировать до 2 часов, метро до полуночи. 1 января общественный транспорт начнет работу в 7 утра, а завершит в полночь. Всего в праздничные дни будут работать 29 маршрутов на 54 единицы.

В ночь с 6 на 7 января, в православный праздник Рождество Христово, будет организован развоз горожан после торжественной службы в храмах. В 1.30 девять автобусов и один троллейбус будут ждать пассажиров на остановке «Центральный стадион».

Взрослые поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 9 до 17 часов. Фото Максима Платонова

График работы больниц и поликлиник: врачи работают, несмотря на праздники

Стационары с 1 по 8 января будут работать круглосуточно, госпитализация больных будет осуществляться по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания.

Дежурить будут два роддома. В роддом №3 при клинике медуниверситета на Толстого будут отправлять беременных и рожениц из Вахитовского, Советского и Приволжского районов, в роддом при горбольнице №7 на улице Чуйкова — из Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Взрослые поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 9 до 17 часов. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — прием дежурных терапевтов. 3, 6 января — терапевтов, специалистов узкого профиля, диагностических служб, в том числе рентгена, лабораторий.

Травматологическая помощь населению будет оказываться: амбулаторная — в круглосуточных травмпунктах, стационарная — в травматологических отделениях больниц.

В женских консультациях рабочие дни 3 и 6 января. Центр перинатальной диагностики на улице Серова работает 3 и 5 января с 8.00 до 19.00, а на улице Сибгата Хакима — 6 января с 8.00 до 20.00.

Детские поликлиники 2, 4 и 6 января работают по с 9.00 до 17.00, вызовы принимают до 16.00. 8 января — с 9 до 15 часов. 2 и 5 января кроме педиатра прием будут вести отоларинголог и хирург, будут работать рентгенологические кабинеты и лаборатории.

2, 5 и 6 января детей Заречья будет принимать травмпункт на базе детской городской больницы №1 (Декабристов, 125а) в дневное время, в другие дни и в ночное время — травмпункты городских больниц №12 и №7.

Родители с детьми за амбулаторной помощью могут самостоятельно обратиться в приемное отделение детских городских стационаров с круглосуточным режимом работы все дни недели, уточнил Ильнур Халфиев. Фото kzn.ru

2 и 5 января для детей Вахитовского, Приволжского и Советского районов в дневное время будет работать травмпункт поликлиники «Азино» по улице Бигичева, 20, в другие дни и в ночное время — травмпункт РКБ.

— Кроме того, родители с детьми за амбулаторной помощью могут самостоятельно обратиться в приемное отделение детских городских стационаров с круглосуточным режимом работы все дни недели, — уточнил начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.