«В ближайшие пару лет в России 5G не будет...»

В Tele2 констатируют, что за сетями пятого поколения будущее, правда, в каком виде — никто до сих пор не знает

Фото: Олег Тихонов

Чтобы рассказать о развитии сети 4G в Tele2, компания собрала журналистов со всей России и отвезла в Сибирь. Именно там, в горах поселка Шерегеш Кемеровской области заместитель директора по технической части Алексей Телков поделился с представителями СМИ итогами работы оператора и приоткрыл дверь в мир 5G, а его коллеги подробнее рассказали о результатах компании в регионах и планах на будущее. Подробности — в материале «Реального времени».

Сети четвертого поколения по России расставлены

Основной темой поездки в Кузбасс стала сеть 4G, которая у Tele2 запущена практически по всей России, в том числе и в Сибири. За 2017 год вышки сети заработали в 25 регионах, а в 13 было увеличено покрытие. Таким образом, сейчас LTE доступно 84 млн абонентам оператора в 56 регионах России. В Татарстане в прошлом году оператор запустил сеть 4G, которой могут пользоваться 70% жителей региона и 99% казанцев.

В целом по ПФО в 2017 году количество базовых станций LTE у Tele2 выросло в пять раз. Помимо Татарстана, 4G появилась в Кировской области и в Удмуртии. В Нижегородской, Ульяновской областях и в Чувашии, к существующим базовым станциям добавились дополнительные. В Нижегородской области их количество утроили, в Ульяновской — увеличили на 79%, а в Чувашии — в два раза.

— Мы запускали 4G-связь там, где ей могли пользоваться. Если в регионе, — а мы видим все устройства, которые есть у наших абонентов, — доля «трубок» с поддержкой LTE составляет всего 1%, то смысла запускать сеть, которой не могут воспользоваться большинство абонентов, мы не видим. И наоборот, там, где услуга востребована, мы принимаем решение о строительстве, — объясняет выбор регионов для развития 4G заместитель технического директора компании Алексей Телков.

Еще больше 3G и 4G



Хотя операторы «большой четверки» сегодня фокусируются на развитии сети 4G, в малых населенных пунктах все еще востребована связь третьего поколения — ее поддерживает подавляющее большинство пользовательских гаджетов. В Татарстане Tele2 отчитывается об увеличении в 2017 году базовых станций 3G на 10%. В частности, теперь сеть третьего поколения доступна еще в 22 небольших населенных пунктах: в Алексеевском, Атнинском, Арском, Высокогорском, Лаишевском, Кайбицком, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. С внедрением сетей 3G и 4G в компании фиксируют ожидаемую динамику — среди абонентов оператора в республике и в макрорегионе «Волга» (Нижегородская область, Татарстан, Удмуртия, Кировская, Самарская и Ульяновская области, Чувашия и Марий Эл) число устройств с поддержкой 2G с начала 2017 года до его конца упало на 20% и 18% соответственно.

Проникновение 3G/4G-устройств в сети Tele2 в Татарстане за последний год, наоборот, выросло до 71%, а доля активных интернет-пользователей составила 48,5%. Только число пользователей смартфонами с поддержкой 4G в Татарстане за этот период увеличилось в 2,3 раза, а в ПФО — в 2,4 раза. Все это привело к росту интернет-трафика, который в расчете на одного абонента в республике увеличился на 63%, а если говорить про общий трафик, то в 2,3 раза. При этом, как ни странно, от звонков абоненты не отказались, например, в Татарстане в 2017 году по сравнению с 2016-м голосовой трафик вырос на 11%, что в компании связывают с ростом популярности пакетных предложений и безлимитными звонками внутри сети. В планах Tele2 на этот год — увеличить в республике до мая количество базовых станций 4G на 40% к уровню прошлого года. Не останутся забытыми и жители небольших населенных пунктов, в 81 из которых по плану должна появиться сеть 3G. Вместе с этим покрытие будет увеличено и вдоль основных трасс.

«Здесь технологии идут немного впереди рынка»

Все больше сейчас стали обсуждать и сети 5G, которые тестируют в том числе и российские операторы. Алексей Телков говорит о том, что и Tele2 «не намерена оставаться в стороне» от технологического прогресса.

— Все операторы России говорят, что за 5G будущее — весь мир идет в этом направлении. Мы делаем тесты со всеми производителями, включая тех, с которыми не работаем. А с компанией Nokia мы еще в 2016 году заключили соглашение о развитии 5G и уже показывали журналистам, как это работает, — рассказывает спикер.

В то же время он отмечает, что в 2019 году компания собирается принять участие в гонке за сетями пятого поколения, хотя ждать в стране их внедрения в ближайшей перспективе не приходится.

В качестве самого реалистичного сценария использования 5G в России Алексей Телков называет строительство базовых станций, раздающих мобильный интернет в жилые дома. Фото Максима Платонова

— Надо понимать, что в ближайшие пару лет в России 5G не будет. В следующем году начнутся конкурсы на частоты 5G, в которых мы обязательно будем принимать участие. Но важно понимать главное — 5G нужен не абонентам, он нужен чайнику, машине, холодильнику, компьютеру, дому — чему угодно, только не пользователю. Пока никто не придумал, что абоненты смогут получить с использованием технологии 5G, кроме, наверное, виртуальной реальности. Пока все в разработке, и мы за этим активно следим. Как только появятся пользователи, которым это будет нужно — у нас появится 5G, — уверен заместитель технического директора Tele2.

Сейчас же, по его словам, оператор тестирует оборудование для 5G и думает над пилотными зонами для внедрения сети пятого поколения. Об этом в компании обещают рассказать отдельно перед запуском проекта. Тем не менее, если гонка за 5G среди операторов уже началась, то реальное применение сети до сих пор обсуждают не только на российском рынке, но и на международном.

— Недавно был конгресс в Барселоне, где все, показывая новое оборудование, говорили про два преимущества — большая скорость и низкая задержка сети. Однако никто не может назвать конкретные приложения, которые будут использовать эту быструю скорость и низкую задержку. В данном случае технологии идут впереди рынка, — констатирует спикер.

В качестве самого реалистичного сценария использования 5G в России Алексей Телков называет строительство базовых станций, раздающих мобильный интернет в жилые дома. Правда, с оговоркой, что это исключительно его личное мнение.