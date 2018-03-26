Госзакупки: катера для Госсовета, «Татмедиа» против экстремизма и деньги пенсионеров на рекламу

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Да будет свет. И вода

Сумма недели — 224,9 млн рублей. Столько могут заплатить компании, которая займется восстановлением уличного освещения в населенных пунктах республики. Тендер на днях объявило ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ». Сам электронный аукцион пройдет 12 апреля.

От подрядчика потребуется ремонтировать освещение на территории 19 муниципальных районов — монтировать уличные светильники и электрощиты, а также подвешивать провода.

А Управление капстроительства инженерных сетей РТ объявило аукцион на строительство водопроводных сетей в населенных пунктах республики. Исполнитель работ может получить более 66 млн рублей — такова стартовая цена аукциона. Кто станет подрядчиком работ, пока неизвестно — до 13 апреля продлится этап подачи заявок.

Прокладывать водоснабжение будущему исполнителю работ предстоит в некоторых населенных пунктах Мамадышского, Мензелинского, Балтасинского, Арского и других районов Татарстана.

От подрядчика потребуется ремонтировать освещение на территории 19 муниципальных районов. Фото energo-mo.ru



Госкомпания покажет госэкзамен

«Ростелеком» 20 марта заключил контракт на сумму 34,42 млн рублей на организацию видеосъемки и записи проведения Единого госэкзамена 2018 года. Заказчиком выступал Центр мониторинга качества образования РТ.

Госкомпания, помимо непосредственно видеосъемки, должна будет осуществлять сервисную поддержку, обеспечить хранение записей с камер в центре обработки данных, а также готовить сотрудников Центра мониторинга к работе с программно-аппаратным комплексом.

Сами камеры, которые будут использоваться в ходе ЕГЭ, по условиям договора предоставит заказчик.

Отметим, что «Ростелеком» и раньше участвовал в техническом сопровождении единого госэкзамена. Ранее для записи ЕГЭ использовались видеокамеры, закупленные республикой для трансляции с избирательных участков на президентских выборах 2012 года.

«Ростелеком» 20 марта заключил контракт на сумму 34,42 млн рублей на организацию видеосъемки и записи проведения Единого госэкзамена 2018 года. Фото Максима Платонова

«Газпром» отремонтирует машины за 48 миллионов



Компания «Газпром трансгаз Казань» разместила заказ на техобслуживание и ремонт ее легковых и грузовых автомобилей в 2018—2020 годах. Цена — более 48 млн рублей. Договор с подрядчиком уже заключен, однако, поскольку запрос предложений был закрытым, кому именно достался тендер — неизвестно. Информация об автопарке, который необходимо обслуживать, тоже скрыта.

Двум районам обновят дороги

В Татарстане отремонтируют изношенное дорожное покрытие на трех участках дорог в Менделеевском и Агрызском районах. Закупку разместил Глававтотранс РТ, в общей сложности за все работы подрядчик (он будет выбран в апреле) может получить 66 млн рублей.

Речь идет об участках дорог: «Агрыз — Красный Бор» протяженностью 2,4 км (15 млн рублей); «М-7 «Волга» — Бизяки» протяженностью 4,8 км (31 млн рублей); «Псеево — Крынды» протяженностью 3 км (19 млн рублей).

Работы по ремонту будут выполняться в соответствии с Постановлением Кабмина РТ от 18 декабря 2017 года №1011. Дороги должны быть сданы до 9 августа нынешнего года.

В Татарстане отремонтируют изношенное дорожное покрытие на трех участках дорог. Фото dorogi.tatarstan.ru



«Татмедиа» против экстремизма

Агентство «Татмедиа» выберет специалистов для «адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма». Соответствующий заказ размещен 23 марта. Как видно из документов, суть работ будет заключаться в мониторинге интернета.

Исполнитель должен будет отбирать сайты и анализировать их на «наличие лексики экстремистской направленности», проводить анализ подписчиков ресурсов, проводить социально-демографический и психологический отбор и выявлять лидеров мнений в интернете.

Начальная цена аукциона — 1,7 млн рублей. Точно такой же тендер агентство объявляло в прошлом году. Этой работой «Татмедиа» занимается в рамках республиканской госпрограммы профилактики терроризма и экстремизма.

Госсовет пересядет на катера

Аппарат Госсовета РТ 21 марта разместил тендер на сумму 250 тыс. рублей. Суть работ — техническое обслуживание катера и снегохода. Судя по документации, речь идет о катере Silver + с мотором Suzuki 115 4-tek (на его техобслуживание предполагается потратить 168,7 тыс. рублей), а также снегоходе BRP Ski-doo Skandik 500 LC WT (81,28 тыс. рублей). Контракт заключен с казанской компанией «СТО Депо», которая также выполняла работы для множества организаций и госорганов республики.

Аэропорт «Оренбург» искал организацию для наземного обслуживания самолетов, прибывающих в Казань. Эти услуги ожидаемо будет оказывать международный аэропорт «Казань». Фото Максима Платонова



МАК обслужит «Оренбург»

Аэропорт «Оренбург» искал организацию для наземного обслуживания самолетов, прибывающих в Казань. Эти услуги ожидаемо будет оказывать международный аэропорт «Казань» (МАК). 19 марта он выиграл соответствующий тендер на 10 млн рублей.

Судя по документации, наземное обслуживание включает в себя целый перечень услуг: уборку кабины экипажа и салона самолетов, очистку пепельниц и мусорных баков, чистку кресел и мытье полов, уборку снега с самолетов, осмотр воздушных судов перед противообледенительной обработкой и т. д.

Контракт будет действовать до конца 2018 года.

ПФР нужна реклама

Татарстанское отделение Пенсионного фонда РФ запланировало провести информационную кампанию на площадках местных интернет-СМИ (Prokazan.ru, «Татар-информ» и «Бизнес Online»). Цель кампании — повышение пенсионной грамотности населения и информирование об основных положениях и изменениях в пенсионном законодательстве. Форма кампании бесхитростна — размещение баннеров на сайтах на 14—60 дней.

На баннеры предполагается потратить до 263,3 тыс. рублей из бюджета Пенсионного фонда России.