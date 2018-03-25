«Нет смысла тратить много времени на чтение книг», — предприниматели о формате summary

Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя

Фото: Олег Тихонов

Что такое нейромаркетинг, каковы впечатления от последнего романа Виктора Пелевина «iPhuck 10» и какие книги помогают управлять собой и персоналом, — об этом в очередном опросе «Реального времени» рассказали бизнесмены.

Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»:

— Последнее, что я прочитал, — «Сборник архивных документов по истории Свияжска, период А.М. Романова» под редакцией Д.А. Мустафиной, «Волга и Волжское судоходство» И.А. Шубина. Он написал фундаментальный труд, посвященный вопросу судоходства. Также прочел книгу «История Православной Церкви», ее написал коллектив авторов. Перечитывал северные сказы Бориса Шергина, из поэзии — произведения ленинградского поэта Олега Григорьева. Я читаю все, что нравится и необходимо по работе. Из современных авторов мало что изучаю, потому что не нравится язык изложения.

Галина Шарафутдинова, исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана:

— В последнюю неделю у меня было много перелетов, во время которых я прочитала книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Я давно не читаю художественную литературу, и когда у меня есть время, то изучаю книги, которые помогают в работе. «Семь навыков высокоэффективных людей» понравилась мне тем, что она помогает управлять собой и персоналом.

Рустем Хасанов, создатель фонда «День добрых дел»:

— Из последнего прочел книгу Виктора Пелевина «iPhuck 10». Книга оставила двоякие впечатления. Мысли и ход сюжета глубже и заковыристее, чем обычно, а сам язык менее искрометный, чем в лучшие годы творчества писателя.









Дмитрий Новиков, коммерческий директор компании «Промышленная группа «Тесла»:

— Совладелец издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов переехал жить в США, где создал проект SmartReading. Проект работает над литературой формата summary: в краткой выжимке собирается самое главное, что есть в книге. Саммари можно прочесть в формате PDF или прослушать в аудиозаписи. Последние 30—40 книг этого формата я либо прослушал, либо прочитал в коротком изложении. Таким образом изучаю техническую литературу, что сильно экономит время. Я сделал вывод, что нет смысла тратить много времени на чтение специальной литературы. Последняя художественная книга, которую я прочел, — это роман Виктора Пелевина «iPhuck 10». Мои ощущения от книги: интересно его отношение к происходящему и видение будущего, но сама книга понравилась меньше предыдущих.

Марина Тимашова, директор департамента маркетинга, рекламы и PR группы компаний «Садовое кольцо»:

— В свое время я прочитала практически все книги по нейромаркетингу, которые смогла найти. А на днях закончила еще одну из интересных книг по схожей тематике — это «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем» Фила Бардена. Это очень интересная книга. Она написана конкретно, четко, обоснованно и очень простым языком. В отличие от других книг по нейромаркетингу, научно обосновывающих, как подсознательные процессы определяют поведение покупателей и содержащих ограниченное количество конкретных примеров, книга Бардена более эмпирическая. Советую прочитать эту книгу как маркетологам, так и продавцам. Ее можно рассматривать и как практическое пособие для тех, кто хочет научиться принимать решения более осмысленно, понять, какие механизмы руководят нашими поступками.

Артем Исрафилов, совладелец и руководитель компании «Дом головных уборов Sorokina»

Из недавнего я прочел роман Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». Возникло ощущение перенасыщения деловой литературой, захотелось окунуться в другой мир, поэтому выбрал художественную литературу. Сейчас мейнстрим — читать Ремарка, взял первую попавшуюся его книгу и прочел. «Жизнь взаймы» — первый роман Ремарка, который я прочел. Впечатление осталось положительное, в книге речь идет о жизни и смерти, о пересмотре приоритетов. Книгу можно назвать не только художественной, но и отчасти духовной литературой.

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