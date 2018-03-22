Сносить не строить: «свеевцев» из «Золотой середины» обнадежили помощью фонда дольщиков

Будущие жильцы казанского недостроя ждут результатов независимой экспертизы из Москвы

Фото: Олег Тихонов, архивное фото

Эксперты КГАСУ подготовили для дольщиков шестого дома ЖК «Золотая середина» ответы на вопросы, заданные месяц назад. Вот только к этому никто не был готов, и суд дал время на ознакомление. Между тем «свеевцев» обнадежили, что вместо сноса лишних этажей или возможного демонтажа им помогут приобрести квартиры за счет средств из недавно созданного Фонда дольщиков РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Об ответе КГАСУ никто не знал

Сегодня Арбитражный суд РТ должен был огласить ответы на вопросы, которые остались у дольщиков шестого дома ЖК «Золотая середина» к экспертам КГАСУ. «Свеевцы» надеялись, что это поможет им изменить ход судебного разбирательства и предотвратить снос «лишних» этажей. Еще до заседания активистка комплекса Диляра Голикова говорила, что в понедельник и даже во вторник утром ответа от КГАСУ не было. Судья заявила, что получила разъяснения экспертов накануне после обеда, новость застала всех врасплох. Заседание решили перенести на пятницу. Юрист «Свея» Елена Лукьянова позже призналась «Реальному времени», что заявление, о котором стороны процесса даже не знали, очень странное и наводит на подозрения.

Участникам заседания все же дали ознакомиться с ответами экспертов КГАСУ. Специалисты заявили, что не видят возможностей для дополнительных исследований дома. Например, дольщики спрашивали в прошлый раз о расчете нагрузки в особом программном комплексе, тогда и данные экспертного заключения от 2016 года можно было бы скорректировать на более актуальные. Эксперты уверены, что изменение или корректировка нагрузки объекта не требуется:

— Все расчетные исследования были проведены как на действие проектных нагрузок, так и на фактические нагрузки, действующие на момент обследования объекта, — написано в разъяснении.

Были ли исследования по тому, как именно забивались сваи? Эксперты поясняют, что шурфование проводили выборочно, обследование показало, что все соответствует проектным данным. Полностью работа со сваями изучалась по документам.

Судья заявила, что получила разъяснения экспертов накануне после обеда, новость застала всех врасплох. Заседание решили перенести на пятницу. Фото Максима Платонова



Сваи рядом с домом не помогут

Со стороны дольщиков было предложение вбить рядом с недостроем сваи, а через 21 день провести испытания, которые бы показали состояние грунта и его возможности выдержать 9- или 18-этажный дом. В официальном разъяснении напирали на то, что суд ставил перед экспертами вопрос о соответствии уже имеющегося объекта, при чем здесь, казалось бы, отдельные сваи? В любом случае, такой вариант оказался невозможным: мол, грунты под зданием и в непосредственной близости от него различаются, а должны быть идентичными, чтобы результаты получились правильными.

В заочном ответе специалисты напоминают, что знакомились не только с документами, но и изучали объект на местности.

— На момент обследования строительные конструкции каркаса имеют дефекты и повреждения. Техническое состояние надземных конструкций объекта оценивается как ограниченно работоспособное, — признают в КГАСУ.

Это означает, что недострой не может внезапно разрушиться, но за остальное уже не ручаются.

Отвечая на жалобу дольщиков, что эксперты при расчетах устойчивости пользовались только теоретическими данными вместо того, чтобы применять реальные практические способы, в КГАСУ подчеркивают, что пользовались именно последним вариантом. Вот только это были готовые данные, уже приобщенные к делу. К тому же оказалось невозможно определить, к какому именно зданию относятся материалы по инженерно-геологическим исследованиям. «МарийскТИСИз», который и занимался исследованием объекта до этого, в отчете приводил информацию по нескольким зданиям. Так уж совпало, что казанским специалистам этот документ передали без печати, титульного листа и схемы объектов, непонятно, какие результаты к какому из зданий относятся. Поэтому в КГАСУ опирались просто на самый неблагоприятный вариант.

«Вчера на приеме Ильшат Гимаев нам ответил, что экспертиза, которая проводилась Минстроем в прошлом году, будет возобновлена в этом», — рассказала Диляра Голикова. Фото minstroy.tatarstan.ru



Экспертизу от Минстроя повторят

Участники заседания, которые пока только смогли сфотографировать разъяснения, сразу высказали недоумение, что их напечатали на десяти страницах.

— Мы думали, что там просто будет ответ «да» или «нет», а здесь что расписали? — удивилась юрист «Свея» Елена Лукьянова.

Удивились этому и дольщики, но они, в свою очередь, рассчитывают на независимую экспертизу от московских специалистов. По словам Диляры Голиковой, договоренности у Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ с московской компанией уже есть.

— Вчера на приеме Ильшат Гимаев нам ответил, что экспертиза, которая проводилась Минстроем в прошлом году, будет возобновлена в этом. Уже оговорены условия, мероприятия, которые нужно провести. Сказал, что эксперты приедут при плюсовой температуре в апреле. Договоренность есть, главное — дождаться условий, чтобы они могли работать, — рассказала Диляра Голикова.

По ее словам, сроки окончания исследования замминистра не назвал, но до конца первого полугодия все, скорее всего, будут знать состояние дома и понимать его судьбу. При этом в Минстрое попросили не связывать две параллельные экспертизы. Даже если суд вынесет решение о сносе лишних этажей на основе данных КГАСУ, то можно подать апелляцию. К ее рассмотрению как раз может быть готова более полная московская экспертиза.

— Главное, чтобы она показала всем, что состояние дома нормальное, — рассуждают дольщики.

Планируется, что достраивать шестой дом ЖК «Золотая середина» будет фонд дольщиков. Фото Олега Тихонова (архивное фото)



Жильцы активно обсуждали между собой, что вопрос о частичном сносе этого дома и возможном строительстве нового на приеме в министерстве не поднимался, в отличие от прошлых раз. Планируется, что достраивать шестой дом ЖК «Золотая середина» будет фонд дольщиков. У них сразу возникли вопросы, как именно он будет работать, но полное понимание, по их словам, Ильшат Гимаев пообещал через месяц-полтора. В самом министерстве уточнили информацию:

«Независимо от проводимых судебных и следственно-процессуальных действий по застройщику ООО «Свей», правительством РТ продолжается работа по реализации решения по дополнительному обследованию конструктивов жилого дома номер 6 квартала 71А, силами института НИЦ «Строительство» (Москва). По итогам завершения дополнительного обследования будет окончательная ясность про несущую способность свай и монолитного каркаса данного объекта (варианты — усиление невозможно и необходимо снести верхние 9 этажей, или нужны серьезные мероприятия по усилению). При варианте сноса потребуется решить вопрос порядка 200 дольщиков, у которых квартир в этом доме не будет (при варианте усиления нужно изыскивать серьезные средства с подготовкой проектных решений и выполнить эти работы). Поскольку создается отдельный фонд поддержки дольщиков, к решению вышеуказанных вопросов планируется привлечь также его возможности» — сообщается в ответе Минстроя РТ на наш запрос.