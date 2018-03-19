Госзакупки: реставрация Конгресса татар и мойка для судейских «Ауди»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Благоустройство недели: казанские дороги за треть миллиарда

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани опубликовала тендер на содержание дорог на территории Вахитовского и Приволжского районов в летний период 2018 года. Цена вопроса — 266,4 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика еще не проводился, прием заявок будет проходить до 2 апреля. Работы охватывают не только сами дороги, но и внутриквартальные проезды, тротуары, газоны, ограждения и т.д.

Период летней уборки дорог начинается 15 апреля и продлится до 14 октября. От исполнителя требуется мыть проезжую часть, поливать ее в жаркие дни, собирать уличный мусор, а также содержать павильоны для транспорта, ограждения и систему полива газонов.

Контракт подразумевает содержание дорог почти на 700 улицах и территориях, начиная от дороги на Оренбургском тракте, площади Вахитова, возле Центра гребных видов спорта и проезда вдоль Казанской академии тенниса до улиц в Борисково, Мирном и Салмачах.

Период летней уборки дорог начинается 15 апреля и продлится до 14 октября. Фото trans-continental.ru

Мероприятия недели: сколько стоят четыре выставки Минпромторга?

Вторая по значимости цифра недели — 87,89 млн рублей. Такова начальная стоимость заказа, который 15 марта разместил Минпромторг Татарстана. Министерство ищет организатора мероприятий, который должен будет взять на себя ответственность за четыре выставки. Их планируется провести до конца 2018 года.

За эти деньги подрядчику предстоит выполнить несколько этапов работ: разработать и представить министерству концепцию выставок, подготовить план информационной кампании, организовать монтаж и последующий демонтаж экспонатов, привлечь гостей и т.д.

Целый ряд требований предъявляется к месту, где должны состояться будущие мероприятия. Территория должна иметь не меньше двух контрольно-пропускных пунктов и охраняемую стоянку, способную вместить минимум 200 автомобилей «для VIP-гостей». Площадь территории должна составлять минимум 60 тыс. кв. метров, а поблизости обязательны здания и как минимум три ресторана.

Чтобы участвовать в открытом аукционе Минпромторга, необходимо предоставить денежное обеспечение в размере 17,6 млн рублей. Заявки от участников будут приниматься до 5 апреля и рассматриваться 9 апреля.

Масса недели: тонны менделеевской свинины для зэков

УФСИН по Татарстану накормит заключенных свининой первой категории и парной или охлажденной говядиной российского производства. Качество мяса должно соответствовать ГОСТу. Всего ведомство заказало 73,7 тонны мяса (37,6 тонны свинины и 36,1 тонны говядины). Все вместе это обойдется в 13,4 млн рублей.





УФСИН по Татарстану заказало 73,7 тонны мяса. Фото Максима Платонова

Что интересно, в качестве поставщика продукции было выбрано одно из подведомственных учреждений УФСИН — исправительная колония №10 города Менделеевска.

Обновление недели: реставрация Конгресса татар

Главинвестстрой РТ разместил заказ на ремонт здания исполкома Всемирного конгресса татар на улице Карла Маркса, 38. Реставрация здания может обойтись в 54,1 млн рублей.

Работу нужно завершить до 30 ноября нынешнего года. До этого времени исполнитель должен будет провести работы по фасаду здания на площади 1,3 тыс. кв. метров, включая реставрацию колонн, статуй и лепнины.

Внутри необходимо отремонтировать деревянные оконные блоки и двери.

Технологии недели: IT-продукты для МВД

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по республике нуждается в ремонте аппаратно-программных комплексов «Барс», которые используются инспекторами ГИБДД. Ремонт оборудования необходимо завершить до конца 2018 года. Победителем конкурса стала казанская ICL-КПО ВС Виктора Дьячкова, которая сама и является разработчиком комплекса. Цена контракта — 250 тыс. рублей.

Продуктами ICL-КПО ВС сотрудники ГИБДД пользуются уже несколько лет. К примеру, планшетные устройства «Барс» позволяют им отправлять данные о гражданах с места происшествия и обмениваться оперативными ориентировками.

Победителем конкурса стала казанская ICL-КПО ВС Виктора Дьячкова. Фото prav.tatarstan.ru



Странность недели: эхо Гайдаровского форума

Пожалуй, самый странный заказ разместило Министерство экономики Татарстана. 15 марта оно утвердило план закупок, в котором обнаружилась интересная позиция — услуги по организации питания делегации республики на московском Гайдаровском форуме 2018 года. На это, судя по материалам закупки, Минэкономики готово потратить почти 200 тыс. рублей.

Заказ проводился у единственного поставщика, кому именно достался контракт — из документов не видно. Однако главная странность заключается в том, что Гайдаровский форум, традиционно проходит в начале каждого года. В нынешнем году, напомним, он проводился с 16 по 18 января.

Сервис недели: мойка машин Верховного суда

Верховный суд РТ в конце марта выберет подрядчика работ по мойке автомобилей. Цена самого тендера относительно скромная — 162 тыс. рублей. К закупке приложен список из машин, которые надо будет обслуживать исполнителю: Аudi А6, Toyota Camry, Nissan Teana, Chevrolet Cruze, Skoda Octavia и внедорожник Ауди Q7.

Мыть автомобили предстоит более 300 раз по просьбе заказчика. Работы включают бесконтактную мойку кузова, ковров, стекол, чистку панели, салона и багажника.

Мыть автомобили предстоит более 300 раз по просьбе заказчика. Фото avtotochki.ru



К слову, это не единственная закупка, предназначенная для судебной системы. Минземимущество Татарстана закупит, а затем передаст в безвозмездное пользование Управлению судебного департамента республики автомобиль стоимостью 2,43 млн рублей. Судя по тендеру, итоги которого подведут в мае, министерство покупает минивэн Ford Tourneo.