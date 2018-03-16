Минтимер Шаймиев: «Никто не принесет нам решения «языкового вопроса» на блюдечке»
«Языковой вопрос» существует, но есть и понимание, как его урегулировать, считает Минтимер Шаймиев. Государственный Советник Республики Татарстан еще раз высказался о своем отношении к этой проблеме и призвал татарстанцев сделать свой выбор в пользу взаимопонимания. «Реальное время» выслушало выступление.
Минтимер Шаймиев поделился своим мнением о происходящем в России в последние годы. Это время, по его словам, показало нам президента РФ Владимира Путина с новой и порой неожиданной стороны:
— Это его человечность, умение слушать людей. Иногда я даже удивляюсь — должен ли он заниматься этой повседневной работой? Доходя до самой сути, встречаясь с людьми и не жалея на это времени? Нам надо сказать спасибо Путину за постепенное приведение страны в порядок. Надо уметь быть благодарным ему. Как бы жизнь день ото дня ни улучшалась, мы все равно будем чем-то недовольны. Человек так устроен, ему хочется жить все лучше и лучше — и так и должно быть, потому что Аллах дает человеку жизнь всего один раз, — сказал Государственный Советник РТ на татарском языке.
Затронул он и такой принципиальный для многих вопрос, как преподавание татарского языка в школах Татарстана. Вполне вероятно, что во время встречи в Казани в конце января или в какой-то другой момент Путин и Шаймиев успели обсудить вопросы не только развития Болгарской академии, как сообщалось в официальной хронике. Об этом Минтимер Шаймиев тоже сказал по-татарски:
— Вопросы есть. И один из них — вопрос языка. Он есть у многих народов. Статьи нашей и российской конституций, затрагивающие языковой вопрос, — здесь у нас с правовой точки зрения все урегулировано. Но еще не вся работа сделана. Это не обычная рядовая задача. Но это и не невыполнимая задача. В то же время надо понимать, что никто не принесет нам здесь готового решения на блюдечке. Работая в режиме взаимопонимания, мы все вопросы отрегулируем.
«Как бы жизнь день ото дня ни улучшалась, мы все равно будем чем-то недовольны. Человек так устроен, ему хочется жить все лучше и лучше — и так и должно быть, потому что Аллах дает человеку жизнь всего один раз». Фото Михаила Козловского
Здесь Государственный Советник РТ вспомнил зарубежных татар, которые, живя вдали от исторической родины, хорошо представляют себе ценность родной речи и поэтому могут служить татарстанцам примером.
Переходя на русский, Минтимер Шаймиев отметил, что на сегодня Путину нет альтернативы:
— Тот опыт и та конкретная работа, которую Владимир Владимирович проводит в последние годы, — это огромное богатство. Так получилось, что благодаря его деятельности, характеру, опыту, природному уму он, хотят того или нет, стал общепризнанным мировым лидером. При этом он пропускает через себя очень много конкретных дел, — напомнил первый президент РТ. — Может быть, иной раз даже не его масштаба. Но, знаете, для большого человека иметь такую душевность, человечность — это выдающееся качество. Служить государству и всему населению — за это надо благодарить. За ту ношу и за то, что человек за это берется.
комментарии
Можно подумать, что в языковом вопросе есть какая-то мыслительная сложность. Ничего там не надо решать. Все народы равны. От рождения.
статья 68
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Так наряду с русским языком, а не вместо него. И по желанию жителей. Не нужно прикрывать попытку вытеснения русского языка.
(из фондов Государственного объединенного музея Республики Татарстан)
В фондах Государственного объединенного музея Республики Татарстан хранятся два меча, которые суровой простотой формы и строгой гармонией отделки выделяются среди других предметов коллекции оружия. Сейчас, к сожалению, трудно в деталях установить обстоятельства и место находки этих мечей.
Судя по данным описей, они поступили в музей в составе коллекций Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете около 1929 г., куда попали в числе других находок с территории бывшего Спасского уезда Казанской губернии (включавшей примерно территории современных Спасского, Алексеевского, Алькеевского районов). Как бы то ни было, нет сомнений, что оба эти меча происходят из региона Западного Закамья, который исторически был территорией Центральной Булгарии.
Оба меча характеризуются постепенно суживающимся к оконечности клинком, имеющим дол на обеих сторонах, которые занимают примерно треть ширины клинка. По форме отделки рукоятей и размерам клинка эти мечи относятся к группе широко распространенных в раннесредневековой Европе каролингских мечей.
Одной из характерных особенностей каролингских мечей является масивная, состоявшая из перекрестья и навершия, рукоять, служившая своеобразным противовесом длинному клинку. Благодаря подобному устройству меча, удары им удавалось наносить с большей мощью и силой.
Гарды каролингских мечей отличались также разнообразием форм и отделкой, которые изменялись со временем, знаменуя перемены моды. Именно это позволило норвежскому исследователю Я. Петерсену составить дробную типологию мечи ей по форме рукояти, определив время бытования каждого типа.
Эта типология, с соответствующими дополнениями, была использована для систематизации древнерусских мечей (Кирпичников 1966).
Первый меч относится к типу £ и выделяется тем, что поверхность его перекрестья покрыта ячеистым орнаментом. Украшение рукояти типа Е имеет вид круглых высверленных в металле ячеек (глубиной до 3-4 мм), пространство между которыми платировано серебром. Серебряное поле выполнено набивкой проволоки на железную основу между выемок.
Стилистически орнамент данного меча относится к группе с крупными ячейками на перекрестье (в диаметре 3-4 мм), расположенных в три ряда. Навершие рукояти отсутствует. Размеры сходны с другими каролингскими мечами: общая длина 97 см, длина клинка 83 см, высота рукояти 14 см, ширина лезвия у перекрестья 5-8 см. По аналогии с древнерусскими находками (Кирпичников), описанный выше тип Е относится, определенно, к X в., причем, судя по скандинавским параллелям, относятся к поздней группе подобных мечей. Он не первый, найденный на территории Булгарии.
Два других подобных меча — из Балымерского курганного могильника и из сборов в окрестностях Билярского городища (так называемый "клад из Старого Альметьевска) — относятся к группе с рукоятями, украшенными мелкоячеистым орнаментом и датируются началом — серединой X в. (Кирпичников).
Вообще же восточноевропейские мечи этого типа довольно поздние и своеобразные. Их распространение приходится на время, когда в Западной Европе они уже, возможно, выходили из употребления.
Второй меч относится также к хорошо известному типу S, который характеризуется наличием ладьевидного в плане перекрестья с расширяющимися овальными концами. Навершие состоит из трехчастной головки с повышенной средней частью и основания навершия, которое также имеет расширяющиеся овальные концы.
В древности вся поверхность навершия была, очевидно, покрыта орнаментом, который сохранился лишь фрагментарно. Отдельные элементы орнамента заставляют предполагать, что он был близок стилю украшения меча, найденного в районе днепровских порогов.
Еще один меч этого типа, найденный в начале XX в. на территории Булгарии близ с. Салманы (Апькеевский район РТ), был также покрыт богатой орнаментацией. Техника нанесения узора во всех случаях была, видимо, сходной — серебряная набивка с жгутовым плетением, хотя сами орнаментальные мотивы могли варьироваться. Установлено, что богато украшенные мечи типа S встречаются не очень часто, что объясняется тем, что они были, скорее всего, достоянием довольно узкого социального слоя военной знати (Кирпичников; Лебедев). Подобные мечи широко были известны в Центральной Европе, Скандинавии, в Венгрии и на Руси во второй половине X — первой половине XI вв..
Происхождение рассматриваемых каролингских мечей из Булгарии прямо связано с Западной Европой, о чем, в частности, свидетельствуют клейма, расчищенные на них в лаборатории Института истории материальной культуры РАН.
Как показывают работы последних лет (Кирпичников; Кирпичников, Стальсберг; Дубов), значительное количество средневековых мечей имело клейма.
Знаки и надписи на клинках IX-XI вв. располагались в верхней трети клинка и были инкрустированы в горячем состоянии железной или дамаскированной проволокой. Для нанесения клейма (на изделиях Хв.) на разогретую полосу укладывалась холодная предварительно намеренная и нарубленная проволока, которая затем проковывалась и сваривалась с железной или со стальной основой клинка при температуре, приблизительно, 1 300°С. Весь процесс был горячим и требовал точности, быстроты и высокого мастерства. Особенно трудной была укладка букв.
Бывали случаи, когда рука подводила кузнеца и надпись получалась неровной, а некоторые буквы наклонными. "Проволочные" буквы раннего средневековья напоминают выкладки из спичек, поскольку обычно состоят из двух-трех составляющих, соединенных "встык", реже "внахлестку". Судя по характеру клинковой эпиграфики, ремесленники, метившие мечи, довольно свободно обращались со своим текстом, иногда перевертывали или меняли местами буквы, по разному писали одни и те же слова, сокращали имена и целые фразы (Дрбоглав 1984).
После подобной обработки мечи полировались и протравлялись, делая видимой надпись, которая выделялась на полосе клинка своим характерным муаровым узором. Действия исследователей напоминают, очевидно, процесс клеймения, но только в обратном порядке. Поэтому даже на расчищенной от коррозии полосе, знаки почти не видны: они проступаютлишь после обработки специальным травителем (Кирпичников).
При расчистке первого меча на одной стороне лезвия было выявлено клеймо в виде надписи из восьми латинских букв в окружении костыльных крестов, общая длина которой составляла 15,5 см. Все буквы достаточно крупные (высота до 2 см) и хорошо различимы. Буквы стоят плотно. А первые четыре даже сливаются между собой. Особенностью нашей надписи является наличие выносной (за крест) последней буквы. Первая и последняя буквы, видимо, перевернуты.
Всю надпись следует читать как ULFBERHT. На обратной стороне этого клинка выявлен знак из косой плетенки в окружении трех вертикальных столбиков.
При специальной обработке второго клинка также было выявлено клеймо. Надпись (длина ее составила около 22 см) состоит, видимо, из одиннадцати знаков (высота букв 2 см). Первый и предпоследний знак, скорее всего, костыльные кресты, а последний, очень неотчетливо сохранившийся — буква "Т".
В таком случае, наиболее вероятно, что и на этом клинке читается надпись ULFBERHT. На обратной стороне его также открыто клеймо в виде плетенки и вертикальных столбиков. Клейма, расчищенные на булгарских мечах, несмотря на разную их сохранность, читаются по латыни как "Ульфберт" (Ulfberht), причем обе надписи были окружены костыльными крестами и имели выносную букву "Т".
Всего мечей с подобным клеймом в Европе найдено около 180 экземпляров (Кирпичников).
В том числе на Руси — 20, а в Булгарии — 4 (включая один из района Салман условно) {Кирпичников; Измайлов). По некоторым диалектным особенностям, несомненно, франкской формы имени "Ульфберт", историки предположили, что эти клинки производились в каролингских мастерских, расположенных на среднем Рейне в области Мааса, примерно между Майнцем и Бонном (Кирпичников).
В раннем средневековье это было самое мощное оружейное производство, выпускавшее подобные клинки с различными типами рукоятей сотнями, если не тысячами в течение IX-XI вв., которые распространялись на многие сотни километров от места их первоначального производства от Восточной Англии до Среднего Поволжья. Нельзя исключить того, что часть клинков вывозилась в Скандинавию, где снабжалась рукоятями и распространялась далее в Восточную Европу или скандинавские рукояти насаживались на клинки древнерусского производства (Кирпичников).
Разумеется, вряд ли все мечи с клеймом ULFBERHT были изготовлены одним мастером. Скорее всего, оно лишь первоначально обозначало имя выдающегося франкского оружейника и организатора производства, а впоследствии стало семейной маркой и закрепилось за целой группой высоко-классных мастеров-мечедельцев и их мастерских (Кирпичников).
На это указывает длительный период производства подобных клинков (по меньшей мере, полтора столетия) и различия (очевидно, не ошибки при изготовлении клейма) в написании знаков клейм, наличие выносных букв, что заметно и при сравнении клейм на рассматриваемых булгарских мечах.
Надпись на клинке на обеих мечах сочеталась со знаком из косой плетенки на другой стороне лезвия. Смысл этого знака, как и костыльных крестов по краям надписи, не совсем ясен. Скорее всего, они в каждом отдельном случае означали индивидуального производителя, но не были закреплены за одной мастерской (Кирпичников), выполняя, видимо, роль своеобразного средневекового "знака качества" или "штрих-кода".
Нельзя отрицать и их особого охранительного и заклинательного значения, о чем можно судить по описанию меча в древнегерманском эпосе "Беовульф": "... меч с рукоятью, старинный Хрунтинг, лучший из славных клинков наследных / были на лезвии, в крови закаленном, зельем вытравлены узорные змеи" (Беовульф).
Кроме того, и сама надпись, определенно, имела в глазах современников какое-то магическое значение, что связано с общечеловеческой традицией приписывать сверхъестественную силу надписям на предметах и, особенно, крестам, сопутствующим написанию имени. Находки высококачественных клинков, какими по праву считаются мечи с надписями (особенно, видимо, с клеймом ULFBERHT) являются показателем того, что Булгария входила в зону распространения каролингских мечей. Причиной этому были не только оживленные торговые связи булгар по Великому Волжскому пути со странами циркумбалтийского региона, но и то, что именно в этот период в Среднем Поволжье набирают силу новые социально-экономические явления.
Ведущим фактором в этом следует признать становление раннефеодального государства и возникновение городов. На фоне этих изменений происходило формирование новой дружинной военной культуры, элементом которой были и каролингские мечи. Появление их в Булгарии нельзя считать просто результатом торговли, как и связывать их появление исключительно со скандинавами.
Скорее всего, носителем этого оружия был разноэтничный по происхождению слой воинов, насыщенный варяжскими пришельцами, которых арабские современники называли "русами" . Присутствие этого торгово-дружинного слоя зафиксировал, в частности, в своих записках Ибн-Фадлан, который отметил целую колонию русов близ ставки правителя булгар, а также описал похороны одного из их вождей (Ибн-Фадлан..:. 25-26). Вполне возможно, что со временем часть этих русов включалась в войско булгарских правителей в качестве наемных воинов и, включаясь в состав военной знати, постепенно ассимилировались. Таким образом, два меча, хранящиеся в Государственном объединенном музее РТ, позволяют полнее представить распространение самого передового западноевропейского оружия, включавшего территорию Волжской Булгарии, и следовательно, подтвердить включение этого государства в список средневековых стран, которые могли располагать самым престижным "орудием войны" своего времени.
Анатолий Кирпичников, Искандер Измайлов Санкт-Петербург — Казань
Появление их в Булгарии нельзя считать просто результатом торговли, как и связывать их появление исключительно со скандинавами.
Скорее всего, носителем этого оружия был разноэтничный по происхождению слой воинов, насыщенный варяжскими пришельцами, которых арабские современники называли "русами" . Присутствие этого торгово-дружинного слоя зафиксировал, в частности, в своих записках Ибн-Фадлан, который отметил целую колонию русов близ ставки правителя булгар, а также описал похороны одного из их вождей (Ибн-Фадлан..:. 25-26). Вполне возможно, что со временем часть этих русов включалась в войско булгарских правителей в качестве наемных воинов и, включаясь в состав военной знати, постепенно ассимилировались.
Сами русы себя они называли русскими людьми. :
мы ѿ рода Рускаго
Словѣни . и В(а)рѧзи . прозвашасѧ Русью .
вєликыи нашь кнѧзь Игорь . и боӕре єго . и людиє вси Рускии
к вєликому кнѧзю Игорєви Рус̑кому и к людємъ єго
ащє ли жє кто ѿ кнѧзь и ѿ люди Рускыхъ или крс̑тьӕнъ . или нє крс̑щєныи . пєрєступить всє єжє написано на харотьи сєи . и будєть достоинъ своимъ ѡружьємь оумрєти . и да будет̑ клѧтъ ѿ Ба҃ и ѿ Пєруна
Так что это русы-русские люди-древнерусское-русское население.
Нужно просто хорошо учиться в школе чтобы разбираться в этом.