Минтимер Шаймиев: «Никто не принесет нам решения «языкового вопроса» на блюдечке»

Фото: Олег Тихонов

«Языковой вопрос» существует, но есть и понимание, как его урегулировать, считает Минтимер Шаймиев. Государственный Советник Республики Татарстан еще раз высказался о своем отношении к этой проблеме и призвал татарстанцев сделать свой выбор в пользу взаимопонимания. «Реальное время» выслушало выступление.

Минтимер Шаймиев поделился своим мнением о происходящем в России в последние годы. Это время, по его словам, показало нам президента РФ Владимира Путина с новой и порой неожиданной стороны:

— Это его человечность, умение слушать людей. Иногда я даже удивляюсь — должен ли он заниматься этой повседневной работой? Доходя до самой сути, встречаясь с людьми и не жалея на это времени? Нам надо сказать спасибо Путину за постепенное приведение страны в порядок. Надо уметь быть благодарным ему. Как бы жизнь день ото дня ни улучшалась, мы все равно будем чем-то недовольны. Человек так устроен, ему хочется жить все лучше и лучше — и так и должно быть, потому что Аллах дает человеку жизнь всего один раз, — сказал Государственный Советник РТ на татарском языке.

Затронул он и такой принципиальный для многих вопрос, как преподавание татарского языка в школах Татарстана. Вполне вероятно, что во время встречи в Казани в конце января или в какой-то другой момент Путин и Шаймиев успели обсудить вопросы не только развития Болгарской академии, как сообщалось в официальной хронике. Об этом Минтимер Шаймиев тоже сказал по-татарски:

— Вопросы есть. И один из них — вопрос языка. Он есть у многих народов. Статьи нашей и российской конституций, затрагивающие языковой вопрос, — здесь у нас с правовой точки зрения все урегулировано. Но еще не вся работа сделана. Это не обычная рядовая задача. Но это и не невыполнимая задача. В то же время надо понимать, что никто не принесет нам здесь готового решения на блюдечке. Работая в режиме взаимопонимания, мы все вопросы отрегулируем.

«Как бы жизнь день ото дня ни улучшалась, мы все равно будем чем-то недовольны. Человек так устроен, ему хочется жить все лучше и лучше — и так и должно быть, потому что Аллах дает человеку жизнь всего один раз». Фото Михаила Козловского

Здесь Государственный Советник РТ вспомнил зарубежных татар, которые, живя вдали от исторической родины, хорошо представляют себе ценность родной речи и поэтому могут служить татарстанцам примером.

Переходя на русский, Минтимер Шаймиев отметил, что на сегодня Путину нет альтернативы:

— Тот опыт и та конкретная работа, которую Владимир Владимирович проводит в последние годы, — это огромное богатство. Так получилось, что благодаря его деятельности, характеру, опыту, природному уму он, хотят того или нет, стал общепризнанным мировым лидером. При этом он пропускает через себя очень много конкретных дел, — напомнил первый президент РТ. — Может быть, иной раз даже не его масштаба. Но, знаете, для большого человека иметь такую душевность, человечность — это выдающееся качество. Служить государству и всему населению — за это надо благодарить. За ту ношу и за то, что человек за это берется.