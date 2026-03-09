CBS News: США могли сбросить бомбы на школу в Иране из-за устаревших разведданных

Инцидент произошел 28 февраля и привел к гибели около 170 человек. Абсолютное большинство жертв — девочки в возрасте от 7 до 12 лет

Предварительная оценка американского разведывательного сообщества указывает на вероятную причастность США к бомбардировке женской начальной школы в иранском городе Минаб. Инцидент произошел 28 февраля и привел к гибели около 170 человек, сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники.



По данным телеканала, удар не был преднамеренным. Разведка полагает, что причиной трагедии стали устаревшие данные разведки: район школы был ошибочно идентифицирован как часть иранского военного объекта. Источники подчеркивают, что израильские силы в момент удара в данном районе не действовали.

Известно, что здание школы располагалось в непосредственной близости от двух объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



Вопрос об ответственности за инцидент вызвал серьезные разногласия в высшем руководстве США. Президент Дональд Трамп ранее публично возложил вину за атаку на сам Тегеран, однако не предоставил доказательств этой версии.

Эту позицию не поддержали в Пентагоне и Центральном командовании США (CENTCOM). Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что расследование продолжается, а любые преждевременные выводы недопустимы. Официальный представитель Белого дома Анна Келли также назвала окончательные утверждения «безответственными», призвав дождаться итогов официальной проверки.



Рената Валеева