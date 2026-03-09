Зеленский: Украина направит экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток

Военные передадут опыт по противодействию иранским дронам-камикадзе типа Shahed

Фото: Динар Фатыхов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку группы военных специалистов и экспертов в области БПЛА на Ближний Восток. Ожидается, что делегация прибудет в регион уже на следующей неделе.

— На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.



Основной задачей украинских военных станет передача опыта по противодействию иранским дронам-камикадзе типа Shahed. Ранее украинский лидер заявлял, что специалисты отправятся в страны Персидского залива для оказания методологической и технической помощи в защите от воздушных атак.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поводом для активизации взаимодействия Киева с ближневосточными партнерами стал запрос со стороны США. По информации Politico, Пентагон выразил заинтересованность в получении украинских технологий для борьбы с иранскими беспилотниками. Представители американского военного ведомства уже посетили Украину для изучения технических решений, однако на текущий момент официальная сделка по передаче технологий еще не заключена.



Напомним, первые сообщения о планах Киева направить военных инструкторов на Ближний Восток появились в начале марта. Тогда сообщалось, что отправка первых групп специалистов запланирована на 9 марта.

Рената Валеева